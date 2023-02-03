ЄС готує 10-й пакет санкцій проти РФ на 10 млрд євро, - фон дер Ляєн

Десятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії вартуватиме близько 10 мільярдів євро і стосуватиметься технологій та обходу санкцій.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія і російські суспільство та економіка вже платять важку ціну через санкції, які ми на них наклали. Десятий пакет уже в дорозі. Ми маємо на меті прийняти його до 24 лютого. Він приблизно вартістю 10 мільярдів євро. Це, знову ж таки, значний пакет санкцій", - сказала фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії поінформувала, що ЄС планує сконцентруватися на технологіях, які можуть бути використані російською воєнною машиною. За її словами, Брюссель дивиться детальніше, глибше в складові, які були знайдені, наприклад у безпілотниках, для того, щоб переконатися, щоб у Росії не було доступу до цих технологій або постачання Ірану, яке також відслідковується.

Іншою складовою, на якій фокусується Єврокомісія, є обхід санкцій, зазначила Урсула фон дер Ляєн. Вона підкреслила, що десятий пакет матиме певні пропозиції, щоб протидіяти будь-яким обходам санкцій.

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