УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11082 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 308 3

ЄС готує 10-й пакет санкцій проти РФ на 10 млрд євро, - фон дер Ляєн

росія,путін,санкції

Десятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії вартуватиме близько 10 мільярдів євро і стосуватиметься технологій та обходу санкцій.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія і російські суспільство та економіка вже платять важку ціну через санкції, які ми на них наклали. Десятий пакет уже в дорозі. Ми маємо на меті прийняти його до 24 лютого. Він приблизно вартістю 10 мільярдів євро. Це, знову ж таки, значний пакет санкцій", - сказала фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії поінформувала, що ЄС планує сконцентруватися на технологіях, які можуть бути використані російською воєнною машиною. За її словами, Брюссель дивиться детальніше, глибше в складові, які були знайдені, наприклад у безпілотниках, для того, щоб переконатися, щоб у Росії не було доступу до цих технологій або постачання Ірану, яке також відслідковується.

Іншою складовою, на якій фокусується Єврокомісія, є обхід санкцій, зазначила Урсула фон дер Ляєн. Вона підкреслила, що десятий пакет матиме певні пропозиції, щоб протидіяти будь-яким обходам санкцій.

Також читайте: У вступу України до ЄС немає часових рамок, - фон дер Ляєн

Автор: 

росія (65073) санкції (11810) Євросоюз (13388) фон дер Ляєн Урсула (765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
є
показати весь коментар
03.02.2023 17:09 Відповісти
введіть пакет постачання танків і літаків - і спіть спокійно!!!!!!!!
показати весь коментар
03.02.2023 17:13 Відповісти
мабуть ЄС дав рашисту біля 100 млрд заробітку, а 10 лярдів для насмішки над Україною і її народом.???
показати весь коментар
03.02.2023 18:50 Відповісти
 
 