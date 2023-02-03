"Українська правда" вибачилась перед Лієвим за інформацію про його "російський паспорт"
Інформація про російський паспорт Олександра Лієва не отримала підтвердження та не відповідає дійсності. "Українська правда" приносить вибачення Лієву та читачам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт УП.
У виданні зазначили, що "робота над помилками також проведена".
Редакція Цензор.НЕТ зв'язалась із Лієвим і він пояснив, що у нього немає російського паспорта.
"Це не моє фото, і я не народжувався в Москві. Вже всі завдяки тексту Шабуніна знають, що я народився в місті Ухта, де мій дідусь проходив покарання. Туди відправляли полтавських заколотників", - зазначив він.
Також він заявив, що до чужого фото "прифотошопили його ніс, рот і очі".
Нагадаємо, раніше вийшла колонка Віталія Шабуніна, де йдеться, що тимчасово виконуючим обов'язки департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв закликав "почути Крим" під час референдуму у 2014 та блокував українські маяки у 2006.
В інтервю Цензор.НЕТ Лієв намагався пояснити ці факти та запевняв, що ніколи не мав проросійських поглядів.
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Саміт Україна-ЄС - уже сьогодні. Єврокомісія надала Україні статус кандидата в члени на вступ до Європейського Союзу, проте висунула свої рекомендації: що варто покращити. Ось вони:
реформа Конституційного суду
продовження судової реформи
антикорупція, включно з призначенням керівника САП
боротьба з відмиванням коштів
втілення антиолігархічного закону
узгодження аудіовізуального законодавства з європейським
зміна законодавства про нацменшини.
У новій колонці для УП по всіх пунктах аналізую позитивні (і не тільки) зміни в країні, починаючи з липня. А також підсумовую, наскільки правильний курс взяла держава і чи вдається його втілювати.
Запрошую до читання:
https://www.pravda.com.ua/columns/2023/02/3/7387603/?fbclid=IwAR3QbmQe_pWAOrjy33YkePFvBd2QNtb7pm3MRvEOtd8FLf6dvgpJLlUiDfg https://www.pravda.com.ua/columns/2023/02/3/7387603/ .
І за посаду міністра в "кабміні Аксьонова" теж вибачиться.
Де ти був, коли 8 років бамбілі бамбас?
Нема було часу політику обговорювати, а зараз за гроші зʼявився - виправдовувати кацапське лайно?
Вперед - за русским воєнним кораблем - на*уй.
Усі кадрові рішення ОП викликають обрунтоване занепокоєння. Лієва призначили за вказівкою
із ОП. Тому фактам його біографії СБУ не надала належної уваги. Лієв може працювати,
проявляти патріотизм і показувати професійнсть в інших сферах.
Чергова брехня як яйця у кг...
хоча з другої сторони ми всі знаємо українські суди і правоохоронців...
Я б не проти, якщо б хтось з тих хто може лише срати в фейсбуці пішов і зробив його роботу краще.
Але нащо щось робити, якщо можна щодня стадозрадойобити.
паспорт.
Про Дубай - Ви неправі. Виборці будуть більше знати про "слуг" і "служниць" народу.
працювати в МО. Перевірка СБУ особистої справи Лієва за вказівкою із ОП була "крізь пальці".
Те, що Лієв звільнився з МО - добре.
https://www.youtube.com/watch?v=CUj_Yu_HWe0 https://www.youtube.com/watch?v=CUj_Yu_HWe0 😱ГУЧНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ журналістів викрило схеми у МІНОБОРОНИ / Зрадники прийшли до влади! / ЧИЙГОЗ - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CUj_Yu_HWe0
Румунська стінка по ньому плаче.