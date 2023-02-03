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"Українська правда" вибачилась перед Лієвим за інформацію про його "російський паспорт"

лієв

Інформація про російський паспорт Олександра Лієва не отримала підтвердження та не відповідає дійсності. "Українська правда" приносить вибачення Лієву та читачам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт УП.

У виданні зазначили, що "робота над помилками також проведена".

Редакція Цензор.НЕТ зв'язалась із Лієвим і він пояснив, що у нього немає російського паспорта.

"Це не моє фото, і я не народжувався в Москві. Вже всі завдяки тексту Шабуніна знають, що я народився в місті Ухта, де мій дідусь проходив покарання. Туди відправляли полтавських заколотників", - зазначив він.

Також він заявив, що до чужого фото "прифотошопили його ніс, рот і очі".

Нагадаємо, раніше вийшла колонка Віталія Шабуніна, де йдеться, що тимчасово виконуючим обов'язки департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв закликав "почути Крим" під час референдуму у 2014 та блокував українські маяки у 2006.

В інтервю Цензор.НЕТ Лієв намагався пояснити ці факти та запевняв, що ніколи не мав проросійських поглядів.

Читайте: ЗМІ знайшли у чиновника Міноборони Лієва нібито паспорт РФ. Він заперечує. ФОТО

Автор: 

Лієв Олександр (37) Українська правда (13)


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Топ коментарі
+17
Нехай він тепер вивачиться за "услішьтє кримчан" та "служу атєчєству".
І за посаду міністра в "кабміні Аксьонова" теж вибачиться.
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03.02.2023 17:43
+11
Чергове іпсо від банкової. Українська гівноправда вже неодноразово була піймана на вилизуванні дупи клоуну за бабло, тепер черговий вкид з метою обілити цього виродка лієва. Після цього спростування, плєбс вже і забув що лієв прибічник рашизму і мародер ЗСУ.
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03.02.2023 17:55
+9
така собі прививка - ти просиш УП щоб вони написали про твій паспорт,а потім вибачились.і ти жертва брехні і ***************** слово.
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03.02.2023 17:34
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така собі прививка - ти просиш УП щоб вони написали про твій паспорт,а потім вибачились.і ти жертва брехні і ***************** слово.
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03.02.2023 17:34 Відповісти
Час підбити проміжні підсумки.

Саміт Україна-ЄС - уже сьогодні. Єврокомісія надала Україні статус кандидата в члени на вступ до Європейського Союзу, проте висунула свої рекомендації: що варто покращити. Ось вони:

реформа Конституційного суду

продовження судової реформи

антикорупція, включно з призначенням керівника САП

боротьба з відмиванням коштів

втілення антиолігархічного закону

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським

зміна законодавства про нацменшини.

У новій колонці для УП по всіх пунктах аналізую позитивні (і не тільки) зміни в країні, починаючи з липня. А також підсумовую, наскільки правильний курс взяла держава і чи вдається його втілювати.

Запрошую до читання:

https://www.pravda.com.ua/columns/2023/02/3/7387603/?fbclid=IwAR3QbmQe_pWAOrjy33YkePFvBd2QNtb7pm3MRvEOtd8FLf6dvgpJLlUiDfg https://www.pravda.com.ua/columns/2023/02/3/7387603/ .
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03.02.2023 17:36 Відповісти
Це означає, що Україна ніколи не вступить в ЄС бо жодного із перелічених пунктів (рекомендацій) не буде виклонано! ОПа на це не піде!
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03.02.2023 17:48 Відповісти
Без перших двох пунктів решта просто не має сенсу. Завжди на цьому наголошую.
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03.02.2023 17:48 Відповісти
А осадочок залишився.
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03.02.2023 17:40 Відповісти
У Марка Твена є чудовий твір на цю тему, називається "Як я балотувався в мери"! Ці всі "прийомчики" від "журналістів" відомі ще й з тих часів, коли була придумана найдавніша професія
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03.02.2023 18:19 Відповісти
Треба було за цей конкретно паспорт вибачитися, бо не факт, що у того любителя русского міра іншлгл немає
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03.02.2023 18:29 Відповісти
Ухта це не росія, ні, це республіка комі російської федерацї)
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03.02.2023 17:42 Відповісти
Нехай він тепер вивачиться за "услішьтє кримчан" та "служу атєчєству".
І за посаду міністра в "кабміні Аксьонова" теж вибачиться.
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03.02.2023 17:43 Відповісти
скільки б ця потвора не була покидьком, це не дає права розповсюджувати брехню вам (умовно)! бо чим ви тоді кращі за нього?
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03.02.2023 18:20 Відповісти
Реєстрація - 2023 рік.
Де ти був, коли 8 років бамбілі бамбас?
Нема було часу політику обговорювати, а зараз за гроші зʼявився - виправдовувати кацапське лайно?
Вперед - за русским воєнним кораблем - на*уй.
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03.02.2023 18:42 Відповісти
Хочу Вам повідомити, що у лютому на Цензори стався якийсь бздик з доступом до ніків. Вони полагодили, але при ніках з'явились цифірки і дата реєстрації лютий 2023. У мене теж.
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03.02.2023 19:23 Відповісти
Я нормально приймаю нових користувачів, якщо вони не дують в російську дудку. А якщо вони відбілюють російських посіпак, тоді мені зрозуміло, чого вони в цей час сюди завітали.
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03.02.2023 21:57 Відповісти
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03.02.2023 20:07 Відповісти
Ну Ви хоч би погуглили. Ніколи Лієв не робив у кабінеті Аксьонова. За слова не знаю.
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03.02.2023 19:15 Відповісти
Ткач за фейки заробив собі на Лексус і просто вибачився що облив брудом,а тепер потрібно звернутися до суду та з УП стягнути 10 міліонів щоб неповадно було іншим заробляти на брехні
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03.02.2023 17:46 Відповісти
Ткач это известный подонок, из ботофермы подоляка. Чему тут удивляться
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03.02.2023 17:51 Відповісти
Подоляка?))). Интернет помнит все и всех. И не только такого как Ткач.
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03.02.2023 17:56 Відповісти
Чергове іпсо від банкової. Українська гівноправда вже неодноразово була піймана на вилизуванні дупи клоуну за бабло, тепер черговий вкид з метою обілити цього виродка лієва. Після цього спростування, плєбс вже і забув що лієв прибічник рашизму і мародер ЗСУ.
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03.02.2023 17:55 Відповісти
Та може Лієв мати і певні заслуги, але він не мав бути в МО.
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03.02.2023 17:56 Відповісти
Чому?
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03.02.2023 19:20 Відповісти
Тому що у такі чутливі для безпеки держави відомства не беруть людей із подібним минулим.
Усі кадрові рішення ОП викликають обрунтоване занепокоєння. Лієва призначили за вказівкою
із ОП. Тому фактам його біографії СБУ не надала належної уваги. Лієв може працювати,
проявляти патріотизм і показувати професійнсть в інших сферах.
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03.02.2023 20:01 Відповісти
А вот теперь взять Ткача и посадить. Єтот журнашлюхский пи..ж уже порядком надоел. Єти віродки своими прооплачеными высерами нанесли за все время независимости вреда ничуть не меньше чем коррупцинеры. У нас чуть что так сразу ущемления свободы слова. Достали уже...
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03.02.2023 17:57 Відповісти
Давай тебе посадимо. Какая разніца хто сяде: Ткач чи ти.
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03.02.2023 17:59 Відповісти
За клеветничество, да взять псадить. Тем более уже не первый раз. Меня за что можно уточнить? Это выродок постоянно клепал фейки против Пороха вместе с такими же как он, подрывая доверие к проукраинчкой власти
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03.02.2023 18:01 Відповісти
дрібний провладний бот, ткач журнашлюх. Хто на що вчився.
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03.02.2023 18:04 Відповісти
А як ви відрізняєте хто дрібний, а хто великий?
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03.02.2023 18:07 Відповісти
Журналіст не може бути дрібним, бо на те він і журналіст, в нього півень продажності інший, а вашу малобюджетну маячню тут регулярно бачу.
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03.02.2023 21:47 Відповісти
Ткача садить не стоит. Его "разоблачение", пусть оно даже и основано на вранье, принесло стране гораздо больше пользы чем вреда.
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03.02.2023 18:03 Відповісти
Нет, не принесло. Нужно садить и других неприкасаемых "розслідувачів", наряду с коррупционерами
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03.02.2023 18:05 Відповісти
Вы считаете, что особа с явно прокацапским бэкграундом, должна занимать столь высокий пост в МО?
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03.02.2023 18:07 Відповісти
Ні звичайно не повинна. Але Ткача за неодноразові фейки ще з каденції Пороха треба покарати
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03.02.2023 18:08 Відповісти
Та невже, вихідець з мордору та й немає кацапського громадянства? Не вірю! Приховує до пори до часу!
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03.02.2023 17:58 Відповісти
І що він вже білий і пухнастий, чого ж тоді волонтери все збирають і збирають для бійців...
Чергова брехня як яйця у кг...
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03.02.2023 18:04 Відповісти
А такий же паспорт як у Бєні у нього точно повинен бути, але то святе)
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03.02.2023 18:11 Відповісти
Я знаю одне-"УП"- це кацапська прокладка для вкидів та забезпечення ІПСО москалів, все інше- побічне. Вони вибачилися!- вибачатися будете з-поза поребріка москальня!
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03.02.2023 18:17 Відповісти
а чому всі зі старту і зразу вірять всьому, що пишуть журналісти??? чому журналісти практично НІКОЛИ не подають в суд чи хоча би в міліцію/поліцію, якщо їм щось десь сильно не по закону?
хоча з другої сторони ми всі знаємо українські суди і правоохоронців...
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03.02.2023 18:24 Відповісти
Перевели стрілку на паспорт, щоб відвести увагу від інших кричущих фактів, які свідчать про його ворожу до України налаштованість: його заява про свій руську ментальність, про перешкоджання в інтересах Росії передачі Україні маяків, про вільний прохід до парламенту Криму, в той момент, коли він був захоплений російськими диверсантами, що може свідчити, що він міг бути одним із них.
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03.02.2023 18:33 Відповісти
По факту людина звільнилась. Очолювала департамент Міноборони, займалась закупівлею озброєння та військової техніки та в/т співробітництвом з партнерами. Саме зараз йде війна.

Я б не проти, якщо б хтось з тих хто може лише срати в фейсбуці пішов і зробив його роботу краще.
Але нащо щось робити, якщо можна щодня стадозрадойобити.
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03.02.2023 18:36 Відповісти
все іде згідно сценарію написаного фсбе ,у виконанні все тих ,же антиукраїнських агентів рашиста...
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03.02.2023 18:47 Відповісти
вот так и пороха обсирали
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03.02.2023 19:04 Відповісти
Шабунін змарнував свою репутацію. Тепер усі його пости будуть сприйматися як брехня. Отак люди втрачають довіру.
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03.02.2023 19:16 Відповісти
А , так це Мойша Ткач вибачився перед Лієвим! Це той папарацці , що знімав Тимошенко на пляжі в Дубаї , заглядаючи їй під спідницю . А потім вигідно розтиражував фото Тимошенко по всім виданням. Хто оплачував йому поїздку в Дубай на слідкування? Ніхто не відповідає на це питання, проте чорнуха пішла. Як же це він з Лієвим проколовся? Чи завдання перепутав , чи заказуху не відробив?
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03.02.2023 19:22 Відповісти
Сказали про паспорт так, щоб потім мати можливість сказати, що це неправда. І тоді вийде, що Й все інше про цього Дієва є неправдою, зокрема щодо його антиукраїнських викрутасів у Криму,
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03.02.2023 20:22 Відповісти
Вибачився за помилку - стандарт журналістики. Лієв не може працювати в МО не тільки через
паспорт.
Про Дубай - Ви неправі. Виборці будуть більше знати про "слуг" і "служниць" народу.
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03.02.2023 20:43 Відповісти
Родився в кацапстані паспорт російський,то яка брехня? нехай покаже справжній паспорт .якщо цей фальшивий.Зелене лайно все зробило ,що б розвалити державу ,ви ж подивіться хто на посадах умурти, комі, *****,аби не Українці.
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03.02.2023 20:00 Відповісти
Панове! Гарний Лієв, поганий Лієв... Суть у тому, що Лієв із його кримським шлейфом не мав
працювати в МО. Перевірка СБУ особистої справи Лієва за вказівкою із ОП була "крізь пальці".
Те, що Лієв звільнився з МО - добре.
https://www.youtube.com/watch?v=CUj_Yu_HWe0 https://www.youtube.com/watch?v=CUj_Yu_HWe0 😱ГУЧНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ журналістів викрило схеми у МІНОБОРОНИ / Зрадники прийшли до влади! / ЧИЙГОЗ - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CUj_Yu_HWe0
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03.02.2023 20:32 Відповісти
А ПОВОДИТЬСЯ ЯК МОСКАЛЬ ГНИЛИЙ.
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03.02.2023 20:50 Відповісти
Олександр Лієв закликав "почути Крим" під час референдуму у 2014 та блокував українські маяки у 2006. Джерело:
Румунська стінка по ньому плаче.
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03.02.2023 22:45 Відповісти
 
 