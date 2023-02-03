"Українська правда" вибачилась перед Лієвим за інформацію про його "російський паспорт"

Інформація про російський паспорт Олександра Лієва не отримала підтвердження та не відповідає дійсності. "Українська правда" приносить вибачення Лієву та читачам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт УП.

У виданні зазначили, що "робота над помилками також проведена".

Редакція Цензор.НЕТ зв'язалась із Лієвим і він пояснив, що у нього немає російського паспорта.

"Це не моє фото, і я не народжувався в Москві. Вже всі завдяки тексту Шабуніна знають, що я народився в місті Ухта, де мій дідусь проходив покарання. Туди відправляли полтавських заколотників", - зазначив він.

Також він заявив, що до чужого фото "прифотошопили його ніс, рот і очі".

Нагадаємо, раніше вийшла колонка Віталія Шабуніна, де йдеться, що тимчасово виконуючим обов'язки департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв закликав "почути Крим" під час референдуму у 2014 та блокував українські маяки у 2006.

В інтервю Цензор.НЕТ Лієв намагався пояснити ці факти та запевняв, що ніколи не мав проросійських поглядів.

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