СБУ вручила підозру ексголові Херсонської ОДА Лагуті за двома статтями: шахрайство і підроблення документів. ФОТО
За матеріалами Служби безпеки України підозру отримав колишній очільник Херсонської обласної адміністрації, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 по липень 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
▪️ ч. 4 ст. 190 (шахрайство).
Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
"Один із епізодів, який наразі розслідує українська спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування", - ідеться в повідомленні.
За матеріалами слідства, навесні 2022 року, у найгарячіший момент вторгнення рашистів, чиновник сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування "для службових цілей". З патріотичних мотивів, маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб.
Втім у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса.
Таким чином, він отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися даним авто (у тому числі продати, передати в оренду на умовах на свій розсуд).
Далі посадовець "продав" цей автомобіль своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той "перепродав" його своєму керівнику назад.
Наразі на транспортний засіб накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на "нотаріальній довіреності" поставлено підроблений підпис підприємниці.
Досудове розслідування та встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності триває.
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И последнее. Воры проходимцы были всегда, при любой власти, такова природа. Но такой наглости и такого поголовного воровства на всём в 2-3 раза не было никогда. И такого тупого отмазывания воров. Зеленский даже Януковичу фору дал по наглости. Как-то так.