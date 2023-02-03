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Новини
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СБУ вручила підозру ексголові Херсонської ОДА Лагуті за двома статтями: шахрайство і підроблення документів. ФОТО

лагута

За матеріалами Служби безпеки України підозру отримав колишній очільник Херсонської обласної адміністрації, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 по липень 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
▪️ ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

"Один із епізодів, який наразі розслідує українська спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування", - ідеться в повідомленні.

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За матеріалами слідства, навесні 2022 року, у найгарячіший момент вторгнення рашистів, чиновник сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування "для службових цілей". З патріотичних мотивів, маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб.

Втім у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса.

Таким чином, він отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися даним авто (у тому числі продати, передати в оренду на умовах на свій розсуд).

Далі посадовець "продав" цей автомобіль своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той "перепродав" його своєму керівнику назад.

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Наразі на транспортний засіб накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на "нотаріальній довіреності" поставлено підроблений підпис підприємниці.

Досудове розслідування та встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності триває.

СБУ вручила підозру ексголові Херсонської ОДА Лагуті за двома статтями: шахрайство і підроблення документів 01
СБУ вручила підозру ексголові Херсонської ОДА Лагуті за двома статтями: шахрайство і підроблення документів 02

Автор: 

СБУ (12801) Херсон (3347) Лагута Геннадій (25) підозра (765)


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Топ коментарі
+20
Нет слов.И ведь расчитывал,что Херсон сдадут и все будет шито-крыто...
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03.02.2023 18:25
+17
Твою мать... Чиновник, должность которому была ПОДАРЕНА шашлыковичем в обмен на депутатское место для Козыря по 184 округу осенью 21-го года, попался на примитивной краже машины))) Ну да, это уже уровень, это не пиво в супермаркете тырить... Зебилы, довольны? Фу, мерзость...
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03.02.2023 18:51
+16
"Головне у результаті слідства - не вийти на самих себе":
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03.02.2023 18:47
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Нет слов.И ведь расчитывал,что Херсон сдадут и все будет шито-крыто...
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03.02.2023 18:25 Відповісти
При владі зелені шахраї і ворюги.
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03.02.2023 18:28 Відповісти
А назначить губернатором такой области охранника-водителя Колыхаева? Что можно ожидать когда губернатором назначается такое? И все ради проведения в Раду своего Козыря на довыборах. Кто за это понесет ответственность?
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03.02.2023 18:47 Відповісти
Я в Херсонской политике не шарю...
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03.02.2023 19:01 Відповісти
Это вообще-то государственная политика по всей стране с июня 2019 года.Что наголосовали ..
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03.02.2023 19:08 Відповісти
Можете ответить,только без обид?Вот прямо сейчас происходит массовый отлов разной сволочи.Губернаторы,руководство таможни,замминистры,даже руководители военных администраций,налоговики,силовики и т.д и т.п.И вот заходят люди в коменты и пишут-видите,что зеленые натворили,сколько гнид у них во власти.А вам не кажется,что правильнее рассуждать по другому?Эти гниды не потому,что Зеленский,и не потому ,что Порошенко,и даже не потому,что Янукович.Эта система выстраивалась еще с советских времен,ну,условно,лет пятьдесят.Она по другому не может работать,если кто-нибудь,допустим,упал с Луны и взятки не берет,бюджет не пилит,и вообще ведет себя прилично,то его сожрут,подставят под уголовку или просто убьют.И в те дни,когда на нары отправляют ключевых людей из этой системы,в коментах раздается привычое "зешмаркля,73 % идиотов выбрали" и прочее говно.Хотя происходит все ровно наоборот,впервые за систему взялись серьезно,вам бы радоваться,или хотя бы написать-ладно,подождем,посмотрим.Даже непонятно становиться,а чего бы вы хотели,, что именно должно произойти?
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03.02.2023 19:44 Відповісти
Где за систему взялись? Идет шоу, охота на стрелочников. Чтобы только не трогать первые величины. Например по Тимошенко все было известно еще с лета. И про машины и про гумманитарку. Что он делал еще больше полгода на должности в ОПе? А губернаторы, замешанные в этом? Почему они не были сняты сразу после обысков? Или по МО. Уголовное расследование по Хмельницкому на 450 тыс.баксов, присвоенных им, было еще в апреле. Как он вообще мог быть допущен к подписанию многомиллиардных контрактов в декабре с прокладкой Халимона, имея такой бекграунд? Или по тому же Халимону. Как он вообще мог быть допущен к поставкам продуктов после скандалов 2021 года, когда его словили на поставках гнилых и просроченных продуктов армии? Ведь был большой шум и суды, и Резников этого не мог не знать. Тоже самое касается и зама Тарана. Почему тогда Резников до сих пор министр и не отстранен хотя-бы на время следствия? Ведь это его команда, он за неё несёт полную ответственность. Про цирк с Коломойским не рассказал только ленивый. Поэтому это все шоу для лохов, ничего не понимающих в управлении. Кухаркам может и зайдет.

И последнее. Воры проходимцы были всегда, при любой власти, такова природа. Но такой наглости и такого поголовного воровства на всём в 2-3 раза не было никогда. И такого тупого отмазывания воров. Зеленский даже Януковичу фору дал по наглости. Как-то так.
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03.02.2023 20:22 Відповісти
шо це за маячня? ти нас вважаєш дурнішими за тебе,чуваче? просто американські інспектори ,після перевірки,вжахнулися маштабами зе-корупції і вставили пістона в очело одному картавому піаністу-членограю,от він та Єрмак і кинулися гарячково зображати боротьбу з корупцією...якщо ці 2 хочуть побороти корупцію....їм треба просто бити себе по бошках ломами!
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03.02.2023 20:33 Відповісти
Это краткое изложение, сказанного выше
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03.02.2023 20:37 Відповісти
Я с вами не знаком,поэтому не могу считать вас умнее или глупее.Просто высказал свое собственное мнение,именно собственное,а не заимствованное.
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03.02.2023 20:42 Відповісти
Вашє мнєніє, не уважаємий, до сраки! Виказуй його десь на базарі бабі Люсі! А якщо ти ловиш кайфяка від кало-мойші у курточці ФК Дніпро, яке він же сам і знищив, а тепер бравірує в курточці, чи від шуфріча, який навіть не наважився нікуди тікати з України, то ти - запроданець нічим не кращий за калому-шуфряка! Бо ти намагаєшся зараз тут втюхати свою абсолютно нахальну думку щодо "прогресу" в Україні, який тільки пришвидшує регрес!
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18.09.2023 01:53 Відповісти
Как это кто ⁉️🤢🤡Банда прихвостней гебнявого ПАЦЮКА дерьмачилы , готовившая Украину передать РАШИСТАМ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ‼️Василевская-смаглюк заявляла, что Портнов помогает им «слугам😈» восстанавливать историческую справедливость «……………………
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04.02.2023 06:06 Відповісти
власть на местах думают "пока война ... можно наживаться", пока не начнут расстреливать за такое. то толку не будет.
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03.02.2023 18:26 Відповісти
Піну підняли,...тільки щодо результату- є великі сумніви. Суди ж не реформовані. Який тоді сенс у всіх цих "підозрах" ?
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03.02.2023 18:30 Відповісти
І вже на лікарняному ліжку. Мразота.
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03.02.2023 18:33 Відповісти
картатої ковдри лише не вистачає...
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03.02.2023 18:46 Відповісти
Анус для него дело святое! Придется лет 5-7 поработать на зоне петушарой отряда!
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03.02.2023 18:36 Відповісти
А как поживает кирюша тимошенко с ворованным автомобилем? Он уже посол в какой стране?
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03.02.2023 18:35 Відповісти
Ему дали команду залечь на дно и не отсвечивать.
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03.02.2023 18:48 Відповісти
Авто , это мелочевка , он продолжает миллиарды бюджетных денег загребать, компания «кинокит», ВЕЛИКЕКРАДИВНИЦТВО никто не отменял , а всех 🦠🐏73% развели , как всегд
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04.02.2023 06:11 Відповісти
Невже на цього козла, при якому Херсонську область окупували за добу, а він, падло, десь ховався пів року, нічого нема, крім цієї муті з машиною? Срані наші спецслужби...
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03.02.2023 18:37 Відповісти
"Головне у результаті слідства - не вийти на самих себе":
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03.02.2023 18:47 Відповісти
Криса
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03.02.2023 18:41 Відповісти
"Зелені" -- недосяжні лідери по зашкварам.
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03.02.2023 19:12 Відповісти
Муть якась. Йому подарили машину, він її переоформив на себе сірим способом, бо власник був за кордоном.. Мені більш знається, цей очільник - небезпечний персонаж для зеленої влади, тому що був свідком як зелені здавали херсон. Тепер шукають на нього компромат, щоб мовчав. Це моя думка.
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03.02.2023 18:42 Відповісти
І такий поворот не виключений.
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03.02.2023 18:50 Відповісти
Он плоть от плоти зеленый. Этого охранника\водителя мера Колыхаева назначил Зеля. Был договорняк - Козырь в Раду, водила в ОДА.
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03.02.2023 18:52 Відповісти
Коли закони в Україні будуть людяні тобто пенсії за які можна прожити а не вмерти від голоду бо нема грошей на хліб,таможні податки в Україні в 3 рази більші ніж в Європі - України не буде.і це зрозумів Путін.
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03.02.2023 18:48 Відповісти
Твою мать... Чиновник, должность которому была ПОДАРЕНА шашлыковичем в обмен на депутатское место для Козыря по 184 округу осенью 21-го года, попался на примитивной краже машины))) Ну да, это уже уровень, это не пиво в супермаркете тырить... Зебилы, довольны? Фу, мерзость...
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03.02.2023 18:51 Відповісти
Кухарка, ой пардон, охранник на должности губернатора. Странно от люмпена ожидать другого.
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03.02.2023 19:10 Відповісти
Цей пан безумовно теж є тяжкою спадщиною, залишеною Зєлєнскому Порошенком. Хоча стоп! Поставлений на область у жовтні 2021 року? 🤔 Та все одно Порошенко винен! Це він щалишив собі ключі від кабінету президента, пробрався туди, коли Зєлєнскій був відсутній і затвердив Лагуту на область. Так і було! А тепер серйозно. Навіть незаангажованому у політиці громадянину стає дивно від того мотлоху з кримінальними навичками, набраного Зєлєнскім у владу. І постає питання: ***** у нього немає знайомих серед нормальних людей? Невже коло його спілкування обмежувалося лише такими? І тоді стає сумно.
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03.02.2023 18:59 Відповісти
Якому тільки бидлу зелені лайнюк роздали посади владні. Їх всіх треба судити. Це вони привели таку страшну війну в Україну, свідомо чи несвідомо.
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03.02.2023 19:09 Відповісти
А я що говорив, що ОВА - на 99% розсадник корупції.........!!!!!!!!!!!! Чекаємо - далі буде!
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03.02.2023 19:16 Відповісти
Лагута збіг з Херсону чи не у перші дні війни. Десь тихонько сидів і не пискав. При окупації усіма побутовими питаннями міста займався Колихаєв (до речі, досі невідомо де він). Лагута може росіян і не чекав і триколором не розмахував, але, якби не війна, став би таким собі місцевий феодалом. Порядність на нулі.
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03.02.2023 19:34 Відповісти
В первые часы. Колыхаев рассказывал как Лагута пришел к нему, выложил на стол ключи и со словами "разбирайся сам", слинял в бесконечность. И пропал совсем на несколько недель пока не начался перелом под Киевом.
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03.02.2023 20:26 Відповісти
А колихаев такий герой, взяв ключі і почав… висаджувати квіти у місті, швиденько освоюючи кошти з бюджету..
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03.02.2023 23:19 Відповісти
Цензор такими новостями выдает военную тайну.А то в ЕС непримут.
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03.02.2023 20:01 Відповісти
Хто керує Україною? Не? Законодавство Уа як вантажівка, завантажив дрібним маленькім шахраєм- до буцегарні довезуть, а от якщо завантажать щось велике і тяжке то буде їхати довго і під той час розсиплеться.
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03.02.2023 20:26 Відповісти
Цього виродка декілька місяців тому тільки призначили, цікаво хто його рекомендував?
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03.02.2023 20:40 Відповісти
Это не тот, это тот который был перед ним)
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03.02.2023 21:28 Відповісти
От гнида ...
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03.02.2023 21:14 Відповісти
Вони зрадники та мародери, а з них намагаються дрібних шахраїв зробити !
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03.02.2023 22:08 Відповісти
Епать дешевка!
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03.02.2023 22:21 Відповісти
Поки в Україні не буде прирівняно КОРУПЦІЮ до Зради України , а для цього потрібно внести зміни у ст.111 Конституції , у нас нічого не зміниться . Ми корупційно розбещена країна , а тому потрібні кардинальні і жорсткі підходи у цьому питанні . За корупцію потрібно карати напожиттєво і з повною конфіскацією майна не тільки з корупціонера , але і всіх членів його родини , не дивлячись на статуси . Корупція з"їдає країну зсередини , і всі втрати на фронті будуть марними , якщо наші тили такі корумповані , бо непокаране зло тільки примножується .
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04.02.2023 02:16 Відповісти
 
 