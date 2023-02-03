Німеччина про погрози Путіна через танки Leopard для України: Абстрактні історичні порівняння для виправдання агресії
Речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія нібито знову стикається з "погрозами німецькими танками", як у Другу світову війну, є "абстрактними історичними порівняннями".
Про це повідомляє tagesschau, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У промові з нагоди 80-річчя завершення сталінградської битви Путін стверджував, що Росії знову погрожують німецькими танками, як це було під час Другої світової війни. Також він сказав, що Німеччину нібито "втягують у війну" проти РФ.
Представник німецького уряду зауважив, що заяви Путіна вишикувалися "у цілу серію абстрактних історичних порівнянь, які неодноразово використовуються для виправдання нападу Росії на Україну".
Гебештрайт наголосив, що Німеччина разом з іншими партнерами працюють над "постачанням допомоги та допоміжних послуг; це не є, однак, "участю у війні".
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Запад никогда не даст победить козломордам. Даже если понадобится, то и сами включатся напрямую. Но после того как они включатся, то через неделю в маскве будут.
Путлера за щкирки из бункера вытащат и в клетку. В клетке он будет сидеть зимой и летом до самого своего конца на центральных площадях европейских городов по очереди. Перевозить клетку будут. Чтобы все могли это чудище нациста увидеть.
Кто угодно повернется мозгами если будет так долго сидеть на таком месте и впитывать в себя только те слухи которые нравятся.
Но это был его выбор и весьма осознанный. Знает, гаденыш что много дров наломал подсидев Ельцина. Взрывы домов в москве, преступления 2й чеченской, Норд-ост и Беслан, абсолютная бензаказанность и безответственность перед кем то. Население то с него не спрашивает совсем. Наоборот, ходят хороводом, молятся, лишь бы не 90-е.
А 90-е по факту никуда не уходили. Просто успешно перешли в 00-е и 10-е.
Воно має бути не перед Росією. У своїй лекції у Бундестазі історик Тімоті Снайдер сказав, що втрати України під час Другої світової війни вищі за втрати Великої Британії, США і Франції разом узятих. Також він сказав про те, що втрати України і Білорусі у Другій світовій вищі за втрати Росії. З цього потрібно виходити Німеччині, коли вона відчуває якусь провину перед Росією.