Німеччина про погрози Путіна через танки Leopard для України: Абстрактні історичні порівняння для виправдання агресії

Речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія нібито знову стикається з "погрозами німецькими танками", як у Другу світову війну, є "абстрактними історичними порівняннями".

Про це повідомляє tagesschau, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У промові з нагоди 80-річчя завершення сталінградської битви Путін стверджував, що Росії знову погрожують німецькими танками, як це було під час Другої світової війни. Також він сказав, що Німеччину нібито "втягують у війну" проти РФ.

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Представник німецького уряду зауважив, що заяви Путіна вишикувалися "у цілу серію абстрактних історичних порівнянь, які неодноразово використовуються для виправдання нападу Росії на Україну".

Гебештрайт наголосив, що Німеччина разом з іншими партнерами працюють над "постачанням допомоги та допоміжних послуг; це не є, однак, "участю у війні".