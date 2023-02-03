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Німеччина про погрози Путіна через танки Leopard для України: Абстрактні історичні порівняння для виправдання агресії

путін

Речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія нібито знову стикається з "погрозами німецькими танками", як у Другу світову війну, є "абстрактними історичними порівняннями".

Про це повідомляє tagesschau, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У промові з нагоди 80-річчя завершення сталінградської битви Путін стверджував, що Росії знову погрожують німецькими танками, як це було під час Другої світової війни. Також він сказав, що Німеччину нібито "втягують у війну" проти РФ.

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Представник німецького уряду зауважив, що заяви Путіна вишикувалися "у цілу серію абстрактних історичних порівнянь, які неодноразово використовуються для виправдання нападу Росії на Україну".

Гебештрайт наголосив, що Німеччина разом з іншими партнерами працюють над "постачанням допомоги та допоміжних послуг; це не є, однак, "участю у війні".

Автор: 

Німеччина (7345) путін володимир (23787) танк (2064) Гебештрайт Штеффен (30)


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Топ коментарі
+17
ну чего вы оправдываетесь, спасибо за 14+88 танков
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03.02.2023 18:31
+11
Маленькое ********* ***** про то что немецкие танки будут ванек убивать, ******* только не ответил на вопрос какого *** ваньки ****** делают в чужой стране, карлик ******
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03.02.2023 18:39
+7
коли вже німці порозумнішають та скинуть з себе, то ярмо винуватця
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03.02.2023 18:32
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ну чего вы оправдываетесь, спасибо за 14+88 танков
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03.02.2023 18:31 Відповісти
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03.02.2023 18:46 Відповісти
коли вже німці порозумнішають та скинуть з себе, то ярмо винуватця
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03.02.2023 18:32 Відповісти
до речі знатний тролінг 14 88
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03.02.2023 18:33 Відповісти
Ющенко с Порошенко здесь каким боком в твоем списке?
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03.02.2023 18:45 Відповісти
А не при Пете азиатам оплоты или булаты не помню точно модель,все продали? Так в чем он не прав?
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03.02.2023 19:13 Відповісти
і що, міжнародний попередньо проплачений контракт пропонуєш заводу Малишева не виконувати?
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03.02.2023 19:50 Відповісти
Контракт был заключен в 1996 году с Пакистаном на поставку 320 Т-80 УД при Кучме, при Порохе в 16-м году был заключен контракт на их модернизацию и ремонт. Поставок танков не было.
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03.02.2023 21:00 Відповісти
Тоді,коли їм хтось розкаже,що це не вони привели до влади Гітлера,а російські більшовики,коли заборонили Тельману вступати у коаліцію з німецькими соціал-демократами і партією центра.Якби не Тельман,то не було ніякого,так потрібного російським більшовикам Гітлера.
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03.02.2023 18:40 Відповісти
Wir sind nicht da!
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03.02.2023 18:37 Відповісти
Маленькое ********* ***** про то что немецкие танки будут ванек убивать, ******* только не ответил на вопрос какого *** ваньки ****** делают в чужой стране, карлик ******
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03.02.2023 18:39 Відповісти
Мій дідо Василь Савович,які пройшли фінську,вижив у битві під Ясами( вижили два з села) і закінчили війну в Бєлграді дуже б здивувалися тому,що германці допомагають вільній Україні, якою він марив.Ненавиділи дідо люто совєти і фашистів.Дякую, Дойчланд!
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03.02.2023 18:40 Відповісти
Мій, коли компенсацію отримав від німців, купив телевізор з функцією для людей з порушенням слуху, так все казав - на старості хоч телевізор почув нормально, дякуючи фріцам...від ссср медальки юбілейні..
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03.02.2023 18:48 Відповісти
Можна пояснити, що це за битва під Ясами?
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03.02.2023 23:45 Відповісти
То нехай починають з себе. Он німецький автопром поважають?? То ж ворожі тачки, треба палити!! Техніку теж розбивати, колективний захід прослуховує разом з амерами з кожної праски!! Бухло отруйне, а амер стаф тер'єри здичавіють по команді з пилесмоку й зжеруть ваших дітей у білих трусиках!! Алярма!
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03.02.2023 18:44 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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03.02.2023 18:55 Відповісти
цей бункерний крис міг заявити, що Німеччину создал лєнін. там пацієнт зі складним діагнозом
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03.02.2023 19:08 Відповісти
Не, упрекнут, шо в обход версальскому договору и рапалльскому сговору между РСФСР и Германией, в 1922-ом году, на.уя тада помогали приподняться Гитлеру.
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03.02.2023 20:05 Відповісти
На українських танках теж хрести. Трусись і гавкай, кремлівський шкет.
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03.02.2023 19:15 Відповісти
Козломордая москальня еще не знает во что ввязалась.
Запад никогда не даст победить козломордам. Даже если понадобится, то и сами включатся напрямую. Но после того как они включатся, то через неделю в маскве будут.
Путлера за щкирки из бункера вытащат и в клетку. В клетке он будет сидеть зимой и летом до самого своего конца на центральных площадях европейских городов по очереди. Перевозить клетку будут. Чтобы все могли это чудище нациста увидеть.
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03.02.2023 19:36 Відповісти
они не включатся. Они русских сс*тся
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03.02.2023 19:44 Відповісти
Неправда ваша. Кацапов перестала бояться вся Средняя Азия вместе с Ким Чен Ыном.
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03.02.2023 20:07 Відповісти
Та шо там нiтитись... Просто, если ваши диды не спромоглися, подмогните нам слегонца. И все будет чики-пики.
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03.02.2023 20:01 Відповісти
У пыни крыша давно съехала на почве 2й мировой и собственной исключительности. Десятилетиями нашептывали его прихлебатели какой он незаменимый, великий восстановитель земель русских. Как и сталин, принял страну с сохой а оставит вставшей с колен супердержавой.
Кто угодно повернется мозгами если будет так долго сидеть на таком месте и впитывать в себя только те слухи которые нравятся.
Но это был его выбор и весьма осознанный. Знает, гаденыш что много дров наломал подсидев Ельцина. Взрывы домов в москве, преступления 2й чеченской, Норд-ост и Беслан, абсолютная бензаказанность и безответственность перед кем то. Население то с него не спрашивает совсем. Наоборот, ходят хороводом, молятся, лишь бы не 90-е.
А 90-е по факту никуда не уходили. Просто успешно перешли в 00-е и 10-е.
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03.02.2023 20:37 Відповісти
ТовариСЧ Гебештрайт, не сцы, этот параноидальный бред рассчитан на внутреннюю тупорылую биосрань, из серии - вставай херня огромная.
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03.02.2023 21:12 Відповісти
Є приклад Німеччини. У них викривлене поняття провини Німеччини перед Росією.

Воно має бути не перед Росією. У своїй лекції у Бундестазі історик Тімоті Снайдер сказав, що втрати України під час Другої світової війни вищі за втрати Великої Британії, США і Франції разом узятих. Також він сказав про те, що втрати України і Білорусі у Другій світовій вищі за втрати Росії. З цього потрібно виходити Німеччині, коли вона відчуває якусь провину перед Росією.
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03.02.2023 21:50 Відповісти
Тільки разом з бендерівцями на підєрацію пре тепер вся Європа та США! Ховайтеся!
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03.02.2023 23:45 Відповісти
А кто немецких танкистов у себя на полигонах учил в 1930-х?Кто с немецкими танкистами уничтожал "польские вооруженные банды" в 1939?Пуйло об этом скромно умалчивает.
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04.02.2023 02:29 Відповісти
В Мюнхене провели пророссийскую демонстрацию против поставок оружия в Украину. Это уже вторая акция за неделю, проведенная в преддверии конференции по безопасности
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04.02.2023 08:31 Відповісти
Danke schön, liebe *******.
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04.02.2023 08:58 Відповісти
 
 