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Новини Війна
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Кличко дав інтерв’ю Bild, стоячи у вирві від "Кинджала": Україні потрібні винищувачі

кличко

Мер Києва Віталій Кличко закликав Захід якнайшвидше передати Україні літаки та танки для захисту від російської агресії.

Кличко дав інтерв'ю виданню Bild у вирві від російської ракети "Кинджал" у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Київ був і залишається ціллю. Ми завжди маємо виходити з того, що Путін може знову атакувати нас із наземними військами", – наголосив Кличко.

Мер Києва закликав союзників до подальшого постачання зброї Україні.

"Нам потрібні винищувачі, наші військові дуже чітко говорять про це. Ми маємо вміти захищатися", – сказав Кличко.

Говорячи про надання Україні танків, Кличко розкритикував темпи їх постачань. "На жаль, все йде так повільно, ми розплачуємося життями наших громадян і гостро потребуємо цієї оборонної зброї", – сказав мер Києва.

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При цьому Кличко категорично відкинув ідею переговорів із президентом РФ.

"Путін хоче зруйнувати наше існування, як нам із ним вести переговори? Нам потрібна зброя, щоб Україна виграла війну!" - наголосив мер столиці.

Автор: 

Кличко Віталій (3509) зброя (7454)


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Топ коментарі
+26
Молодец. Некоторым нужно объяснять "на спичках", как Василий Ивановичам. Чтобы доходило.
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03.02.2023 18:42
+13
Та вже пох. З гашим мудрим нарідом буде аристович проти колі катлєти...
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03.02.2023 18:51
+12
Моя мрія щоб на наступних виборах президента в другому турі були Кличко і Залужний. Тоді ця країна вилікується від ******** совка...
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03.02.2023 18:42
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В історії повторюються певні лади і ситуативні схеми. Але в більшості випадків історія - це каталог прем'єр. Історія захоплює, адже «те саме» ніколи не є «тим самим» і майже ідентичні ситуації в нових проявах породжують геть інші результати.©
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03.02.2023 18:37 Відповісти
У історії головне не лише бачити факти, а відстежувати причинно-наслідкові зв'язки між ними.
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03.02.2023 19:01 Відповісти
Молодец. Некоторым нужно объяснять "на спичках", как Василий Ивановичам. Чтобы доходило.
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03.02.2023 18:42 Відповісти
Моя мрія щоб на наступних виборах президента в другому турі були Кличко і Залужний. Тоді ця країна вилікується від ******** совка...
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03.02.2023 18:42 Відповісти
поки війна, ніяких виборів.. Терпи))
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03.02.2023 18:45 Відповісти
Та вже пох. З гашим мудрим нарідом буде аристович проти колі катлєти...
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03.02.2023 18:51 Відповісти
Вы, батенька, еще и оптимист
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03.02.2023 21:59 Відповісти
Ты уже эвакуировался из Киева?
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03.02.2023 20:04 Відповісти
Залужний-президент, Кличко-прем'єр!
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03.02.2023 18:42 Відповісти
А ти главбух=))
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03.02.2023 18:44 Відповісти
а ты ЗЕ...л...
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03.02.2023 19:23 Відповісти
ХВАТИТ ЗЕДЕРЬМАЧЬЯ ВСЕХ «слуг» ворюг под трибунал‼️
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03.02.2023 19:33 Відповісти
Не скажу, що це не гідні кандидатури для політики. Але, ви думаєте у нас є час для їх навчання?
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03.02.2023 19:31 Відповісти
Віталій в курсі, що вчора 2 лютого 2023р відбулася чергова комісія земельного дерибану? І війна на заваді не стала.
Замість пам'ятки архітектури 1899 року Столар і Медведчук планують звести черговий ЖК. Вже отримано поштову адресу. У чесних судах вже все порішали. Під ресторан другу мера землю у парку Наталка і купа інших жирних питань.
А такі котловани є на Нивках від прориву труб - це меру на замітку для наступного піару.
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03.02.2023 18:48 Відповісти
Ну там явно не от кинджала яма . Но ничего все правильно нужно работать на западную аудиторию, что бы оружие больше и быстрее поставляли
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03.02.2023 18:49 Відповісти
Боневтік так не може, бо його памперс у воронку від "кінжала" не влізає.
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03.02.2023 19:10 Відповісти
Перестань Київ дерибанити. Ти теж як рашист...
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03.02.2023 19:11 Відповісти
Скажи это своему 👹🤡🤢дерьмаку и его подручным 🐷🐽»слугам»
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03.02.2023 19:37 Відповісти
Я думаю дадут, но не сразу (как и другое оружие, которое "невозможно" было дать как-бы). Просто нужно поломаться и попричитать, как и всем на старость лет- Европа мля....
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03.02.2023 19:44 Відповісти
Мост устал - Он еще нет!
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03.02.2023 21:05 Відповісти
Кличко дав інтерв'ю Bild...кажуть це жовта преса. Чому мер Києва говорить про винищувачі? В Києві все Ок? Інформація цінність нуль, як вплив на події.
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03.02.2023 22:40 Відповісти
 
 