Кличко дав інтерв’ю Bild, стоячи у вирві від "Кинджала": Україні потрібні винищувачі

Мер Києва Віталій Кличко закликав Захід якнайшвидше передати Україні літаки та танки для захисту від російської агресії.

Кличко дав інтерв'ю виданню Bild у вирві від російської ракети "Кинджал" у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Київ був і залишається ціллю. Ми завжди маємо виходити з того, що Путін може знову атакувати нас із наземними військами", – наголосив Кличко.

Мер Києва закликав союзників до подальшого постачання зброї Україні.

"Нам потрібні винищувачі, наші військові дуже чітко говорять про це. Ми маємо вміти захищатися", – сказав Кличко.

Говорячи про надання Україні танків, Кличко розкритикував темпи їх постачань. "На жаль, все йде так повільно, ми розплачуємося життями наших громадян і гостро потребуємо цієї оборонної зброї", – сказав мер Києва.

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При цьому Кличко категорично відкинув ідею переговорів із президентом РФ.

"Путін хоче зруйнувати наше існування, як нам із ним вести переговори? Нам потрібна зброя, щоб Україна виграла війну!" - наголосив мер столиці.