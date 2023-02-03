Кличко дав інтерв’ю Bild, стоячи у вирві від "Кинджала": Україні потрібні винищувачі
Мер Києва Віталій Кличко закликав Захід якнайшвидше передати Україні літаки та танки для захисту від російської агресії.
Кличко дав інтерв'ю виданню Bild у вирві від російської ракети "Кинджал" у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Київ був і залишається ціллю. Ми завжди маємо виходити з того, що Путін може знову атакувати нас із наземними військами", – наголосив Кличко.
Мер Києва закликав союзників до подальшого постачання зброї Україні.
"Нам потрібні винищувачі, наші військові дуже чітко говорять про це. Ми маємо вміти захищатися", – сказав Кличко.
Говорячи про надання Україні танків, Кличко розкритикував темпи їх постачань. "На жаль, все йде так повільно, ми розплачуємося життями наших громадян і гостро потребуємо цієї оборонної зброї", – сказав мер Києва.
При цьому Кличко категорично відкинув ідею переговорів із президентом РФ.
"Путін хоче зруйнувати наше існування, як нам із ним вести переговори? Нам потрібна зброя, щоб Україна виграла війну!" - наголосив мер столиці.
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