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МОЗ за підтримки Favbet розпочало перше в країні дослідження з ігрової залежності

казино

Міністерство охорони здоров’я за підтримки Favbet розпочало перше масштабне дослідження залежності від азартних ігор в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Суспільне дослідження здійснюється командою експертів, соціологів та науковців громадської спілки "Центр відповідальної гри" (RGC) та Інституту психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України за підтримки головного мецената - Favbet.

На основі вивчення ігрової поведінки осіб, які грають в азартні ігри, команда науковців, лікарів, психологів, юристів та соціологів установить критерії патологічної та проблемної ігрової поведінки й сформує "портрет" позитивного та проблемного гравця.

Це допоможе гемблінговим компаніям та лікарям своєчасно виявляти ознаки ризикової ігрової поведінки та запобігати ігровій залежності.

Також результатом такої роботи стануть рекомендації для професійної медичної спільноти щодо застосовування протоколів лікування ігрової залежності.

Дослідження допоможе розробити інструментарій самовиявлення проблемної/патологічної ігрової поведінки у гравця і на основі критеріїв такої поведінки розробити алгоритм дій та рекомендації щодо самодопомоги для запобігання ризику виникнення залежності від азартних ігор.

Також дослідження має допомогти розробити рекомендації для організаторів грального бізнесу з виявлення гравців з проблемною/патологічною ігровою поведінкою та алгоритм дій відповідальних представників щодо допомоги таким людям.

Автор: 

казино (209) МОЗ (5393) азартні ігри (279)


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Топ коментарі
+9
совсем ********
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03.02.2023 18:51
+9
Favbet хоче дізнатися як ще можна підсадити піпл на лохотрон?
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03.02.2023 19:00
+9
Тоталізатор "Favbet", що заробляє на онлайн-ставках на спорт і казино, оплатив МОЗ дослідження ігроманії. Вгадайте, які юудуть результати? Що всім не лише можна, а й треба грати в казино. В цивілізованому світі це називається "конфлікт інтересів". По-народному ж таке називається "довбойоби з МОЗ на побігеньках в тоталізатора".
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03.02.2023 19:02
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совсем ********
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03.02.2023 18:51 Відповісти
грохнуть фапбєт і інших клованів от все дослідження нарко лудомани!
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04.02.2023 00:33 Відповісти
"Це допоможе гемблінговим компаніям ... своєчасно виявляти ознаки ризикової ігрової поведінки та запобігати ігровій залежності."

Посміявся.
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03.02.2023 18:55 Відповісти
На Сході Украіни вояки рашки ********** грати в очко .
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03.02.2023 18:56 Відповісти
Favbet хоче дізнатися як ще можна підсадити піпл на лохотрон?
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03.02.2023 19:00 Відповісти
Тоталізатор "Favbet", що заробляє на онлайн-ставках на спорт і казино, оплатив МОЗ дослідження ігроманії. Вгадайте, які юудуть результати? Що всім не лише можна, а й треба грати в казино. В цивілізованому світі це називається "конфлікт інтересів". По-народному ж таке називається "довбойоби з МОЗ на побігеньках в тоталізатора".
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03.02.2023 19:02 Відповісти
Цього фавбету стало забагато...тепер МОЗ. Через рекламу виводять бабло, то понятно...тепер виводять через МОЗ??? Не оподатковуються досліди?
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03.02.2023 19:11 Відповісти
дилеры наркотовские вкладывают бабло на боротьбу с наркотой...
вечный двигатель изобретают толпой...
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03.02.2023 19:04 Відповісти
Лучше не скажешь. Потом спустя 2 года всем "пациентам" пришлют домой QR-код с бесплатным депозитом и подкрученной возможность (страхование ставок, еще другие манипуляции) выиграть первый раз в плюс, чтобы они мгновенно снова стали лудоманами.

Остальным ничего исследовать не надо, а использовать рабочую технику лечения игровой зависимости: полная изоляция от всех способов получения дофамина от игр и одновременно трудовая терапия с несложной работой и массовыми поощрениями за ее выполнение, конечно искусственными, за деньги клиента, ведь никто в здравом уме не будет платить большие деньги за пустяковый труд, но крайне нужный для наркоманов-лудоманов. Если изоляция нарушается и вообще человек зашел в Интернет, то лечение бесполезно. Достаточно баннера, рекламного ролика, музыки из автоматов из казино, чтобы снова вызвать у мозга желание получить дофамин и пойти сделать ставку. Все это эти гнилые конторы знают, будут имитировать лечение, а еще скорее сделают так, что пациенты будут только им заносить бабки, а в другие конторы не пойдут.
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03.02.2023 19:15 Відповісти
як доктор доктору - скажу: це - діагноз
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03.02.2023 19:11 Відповісти
Міи знаиомии рішив почати життя з нуля -- величезну роль а цьому зіграло казино .
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03.02.2023 19:12 Відповісти
То треба у Монако їхати. Там проводити розслідування.
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03.02.2023 19:13 Відповісти
Как бы далеко не секрет что в играбельном бизнесе основной доход приносят игрозависимые, а не казуалы. Так что пчелы против меда. Без зависимых игроков бизнес был бы малорентабельным.
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03.02.2023 19:20 Відповісти
Ми сократили додаток на ігровой бізнес в 3 рази в порівнянні з 2008 роком, Коли його закрили. Зараз його віддали довіреним особам Зеленського, Єрмаку та іншим.
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03.02.2023 19:23 Відповісти
А как насчёт асфальтомании,а?Ковид не в тренде,новая мулька-откат бабла...
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03.02.2023 19:26 Відповісти
Тут потрібно вивчити паталогічну залежність зе-влади від ігрової кацапської 1xBet
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03.02.2023 19:29 Відповісти
Це як вивчення впливу куріння на здоров'я людини, яке проводять виробники тютюну.
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03.02.2023 19:32 Відповісти
🤮🤡
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03.02.2023 20:01 Відповісти
така була савєйська пестня "Я ДРУГОЙ ТАКОЙ СРАНЫ НЕ ЗНАЮ)))
потяг димить, потяг гуде, вугілля не потрібно, бо потяг іде, куди???
1 - під откос
2 - на гору
3 - не знявся з ручника
Вірна лише одна відповідь))))
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03.02.2023 20:04 Відповісти
ИДИНАКУЙ!
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03.02.2023 21:52 Відповісти
..це найголовніше.. таке у дебілів завжди "начасі"..
незбагненні пріорітети у ідіотів-аніматорів
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03.02.2023 20:48 Відповісти
Розумники геть посварилися зі своїми головами?
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03.02.2023 21:06 Відповісти
Тобто вони будуть вивчати залежність від компютерних ігор? Чи залежність від спортивних ігор? А може залежність від хрестиків -ноликів?
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04.02.2023 07:28 Відповісти
Всі ці гральні реклами в інтернеті -це злочин!!! 😡Нікому не побажаєш того,що переживають люди,коли в сім'ї ігроман. Все це давно пора закрити!
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04.02.2023 13:04 Відповісти
 
 