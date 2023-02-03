Війська РФ зосереджені на сході, але можуть завдати несподіваного удару на півдні, - ОК "Південь"

Російські окупанти зараз зосереджені на бойових діях на східному напрямку, але водночас зберігається можливість несподіваного удару загарбників на півдні.

Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Те, що вони перекидають більш підготовлені сили на схід – зрозуміло, що там зараз сконцентрований їхній пріоритет. Але південний регіон завжди залишався у них у полі зору – вони не випускають його з-під контролю і тримають як додатковий напрямок, на якому може бути завдано, скажімо так, несподіваного активного удару", – сказала Гуменюк.

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Вона наголосила, що Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, продовжують ретельно відстежувати тактику ворога.

За словами Гуменюк, тактика росіян постійно змінюється, вони постійно маневрують наявними ресурсами.

"Навіть якщо спостерігати за корабельним угрупуванням – носії, навіть без особливих причин, можуть з'являтися та заходити до пунктів базування", – пояснила речниця ЗСУ.