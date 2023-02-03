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Новини Війна
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Війська РФ зосереджені на сході, але можуть завдати несподіваного удару на півдні, - ОК "Південь"

гуменюк

Російські окупанти зараз зосереджені на бойових діях на східному напрямку, але водночас зберігається можливість несподіваного удару загарбників на півдні.

Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Те, що вони перекидають більш підготовлені сили на схід – зрозуміло, що там зараз сконцентрований їхній пріоритет. Але південний регіон завжди залишався у них у полі зору – вони не випускають його з-під контролю і тримають як додатковий напрямок, на якому може бути завдано, скажімо так, несподіваного активного удару", – сказала Гуменюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маневри корабельного угрупування РФ говорять про підготовку до виходу на бойовий курс, - ОК "Південь"

Вона наголосила, що Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, продовжують ретельно відстежувати тактику ворога.

За словами Гуменюк, тактика росіян постійно змінюється, вони постійно маневрують наявними ресурсами.

"Навіть якщо спостерігати за корабельним угрупуванням – носії, навіть без особливих причин, можуть з'являтися та заходити до пунктів базування", – пояснила речниця ЗСУ.

Автор: 

армія рф (17309) Донбас (22354) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+4
атака с білорусії відміняється?
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03.02.2023 18:47
+4
Яка зарплатня у цієї тьотки, яку вона отримує з моїх та ваших податків? Скільки нам коштують оці беззмістовні, порожні та тупі заяви від "офіційної" особи?
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03.02.2023 19:20
+3
У абдристовича сегодня выходной, или обследует анус, перед ходкой на зону?
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03.02.2023 18:55
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атака с білорусії відміняється?
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03.02.2023 18:47 Відповісти
не відміняється - переноситься на завтра! Сьогодні можна спати!
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03.02.2023 19:10 Відповісти
24 лютого спали , час вже прокидатися
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03.02.2023 20:29 Відповісти
Невже ?
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03.02.2023 18:52 Відповісти
У абдристовича сегодня выходной, или обследует анус, перед ходкой на зону?
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03.02.2023 18:55 Відповісти
Буданов мовчить! Думає........ я йому одному "вірний"!)
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03.02.2023 19:09 Відповісти
Бюро прогнозів таке собі за 30 000 грн зарплатню там повітряні сили сьогодні ракетну атаку обіцяли
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03.02.2023 19:10 Відповісти
Яка зарплатня у цієї тьотки, яку вона отримує з моїх та ваших податків? Скільки нам коштують оці беззмістовні, порожні та тупі заяви від "офіційної" особи?
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03.02.2023 19:20 Відповісти
Гораздо меньше чем у ермака
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03.02.2023 19:56 Відповісти
Сьогодні у Бердянську було забагато рашистів...
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03.02.2023 19:25 Відповісти
Можно просто её фото опубликовать без текста...
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03.02.2023 19:54 Відповісти
Для нормальної розвідки не може бути ніякого "несподіваного удару " , хіба що там такі ж "спеціалісти" як яєчний міністр який перед 24 лютого казав що 170 т козлопітеків в ********** це не ударне угруповання.
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03.02.2023 20:11 Відповісти
Гуменюк і Маляр ще ті ванги... Пам'ятаю, як Маляр навесні закликала людей не повертатися у Київ, бо ***** гарантовано знову нападе.
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03.02.2023 20:24 Відповісти
Буданов!!!! АУУУУУ!!! Що робити - спати???????
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03.02.2023 21:07 Відповісти
https://youtu.be/tBM5RJPtb4M ...

Шайга Тува и Нищета...
Кужугэтович..ты куда бабло слил с Вяличия?🦍🤣
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04.02.2023 04:28 Відповісти
Мавзолейные Обезьяны успешно закупили в Лаосе танки Т-34....Держись Вашингтон и Пентагон...рюSSkие ползут,типа встали с КАЛен...🦍👹👺🤣
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04.02.2023 04:30 Відповісти
 
 