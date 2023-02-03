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Новини
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Росіяни планують роздати захоплене на окупованих територіях житло колаборантам, - ЦНС

житло

Російські загарбники планують роздати житло, яке вони захопили на тимчасово окупованих територіях України, місцевим проросійськи налаштованим колаборантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Безгосподарче майно", а саме так росіяни називають порожні оселі тих, хто виїхав з регіону через окупацію, з 1 травня планується передати "солдатам ЗС РФ" та колаборантам, які втратили майно через агресію Москви", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що наразі окупаційна адміністрація готує законодавчу базу для того, щоб легітимізувати захоплення майна.

"Однак ще раз наголосимо, що будь-які рішення окупантів не мають юридичної сили і є просто черговим міжнародним злочином", - підсумували в ЦНС.

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Автор: 

житло (1063) окупація (6683) колабораціонізм (1158)


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смешно,блеать...кацапы шото решили...
вылупки решили,шо уже познали укроменталитет.
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03.02.2023 19:00 Відповісти
.... через нотаріусів У...??? за бабло?
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03.02.2023 19:08 Відповісти
В Соледаре. Или участки с той стороны газона 2х1?
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03.02.2023 19:23 Відповісти
0,5*0,5*0,5 досиь
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03.02.2023 20:00 Відповісти
дело сралина живет и побежает:
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03.02.2023 20:35 Відповісти
У тещі в Токмаку вже захопили орки 😡
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04.02.2023 09:00 Відповісти
Та вони це з 14 року роблять
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04.02.2023 12:41 Відповісти
 
 