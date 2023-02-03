Тривають переговори про пошук платформи щодо надання Україні тактичної авіації, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наразі ведуться переговори із західними партнерами про пошук платформи для надання Україні тактичної авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм пресслужби Міноборони, про це він сказав на спільній пресконференції з віцепрем'єр міністром — міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком у Києві.

"Що це буде — F-16, Gripеn — це питання дискусій з партнерами з країн НАТО", - сказав міністр.

Він зазначив, що з огляду на ймовірний наступ росіян, Україна веде переговори з партнерами щодо отримання далекобійних засобів ураження з дальністю від 150 км, оскільки таке озброєння, на прикладі РСЗО HIMARS, довело свою ефективність на полі бою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія про F-16 для України: Найшвидша програма навчання для пілота становить 35 місяців

"Вони бояться HIMARS, тому всі свої важливі склади з паливом, амуніцією, командні пункти винесли за 120 км від лінії фронту. Тому ми обговорюємо з партнерами засоби ураження дальністю 150 км. Тоді ми зможемо в місця концентрації ворога завдавати ураження і не дати піти їм в цей наступ легкою прогулянкою", — резюмував Резніков.