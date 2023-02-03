Тривають переговори про пошук платформи щодо надання Україні тактичної авіації, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наразі ведуться переговори із західними партнерами про пошук платформи для надання Україні тактичної авіації.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм пресслужби Міноборони, про це він сказав на спільній пресконференції з віцепрем'єр міністром — міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком у Києві.
"Що це буде — F-16, Gripеn — це питання дискусій з партнерами з країн НАТО", - сказав міністр.
Він зазначив, що з огляду на ймовірний наступ росіян, Україна веде переговори з партнерами щодо отримання далекобійних засобів ураження з дальністю від 150 км, оскільки таке озброєння, на прикладі РСЗО HIMARS, довело свою ефективність на полі бою.
"Вони бояться HIMARS, тому всі свої важливі склади з паливом, амуніцією, командні пункти винесли за 120 км від лінії фронту. Тому ми обговорюємо з партнерами засоби ураження дальністю 150 км. Тоді ми зможемо в місця концентрації ворога завдавати ураження і не дати піти їм в цей наступ легкою прогулянкою", — резюмував Резніков.
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Сначала покажите НАТО 15-20 разнесенных на 50м каждый готовых ангаров в уровень с землей, с сеткой от дронов и оптической маскировкой от кацапских ракет, и асфальтом (на бетоне) из каждого ангара до взлетки, подходящей для ф-18 или даже ф-16. Это сразу мотивирует поставить самолеты. Или ты всерьез думаешь, что НАТО дадут свои самолеты, чтобы мы их ставили крылом к крылу как кацапы 10 штук друг на друге и при попадании мопеда сдетонировали ракеты и все сгорело?
Сначала цемент, песок, вода, гравий, битум и немного химии современной и еще больше очень несовременных работ лопатой (жирдяй из квартала95 отлично тачки с песком будет возить до бетономешалок, также его вместо вибратора можно использовать, кинуть в бетон и он все аккуратно размешает), а потом самолеты.
У нас при совдепіі збудовані тисячі ангарів, що не бояться прямого удару тактичної ядерної зброї, а навкруг них - гектари бетонки, асфальтованих полос та автодоріг.