До 1 тис. найманців завербовано за тиждень серед ув’язнених у Новосибірській області РФ, - Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська зазнають значних втрат в Україні, що змушує їх продовжувати вербувальну кампанію серед ув’язнених.

Про це йдеться в інформації Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для поповнення своїх втрат у живій силі противник продовжує вербувальну кампанію серед ув’язнених. За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області Російської Федерації було завербовано до 1000 найманців", - зазначили у Генштабі.

Крім того, російські окупанти вимушені захоплюють цивільні медичні заклади для лікування поранених поблизу лінії зіткнення. "Так, у Біловодську Луганської області окупанти облаштували центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли туди до 120 поранених військовослужбовців збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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