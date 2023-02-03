До 1 тис. найманців завербовано за тиждень серед ув’язнених у Новосибірській області РФ, - Генштаб ЗСУ
Російські окупаційні війська зазнають значних втрат в Україні, що змушує їх продовжувати вербувальну кампанію серед ув’язнених.
Про це йдеться в інформації Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Для поповнення своїх втрат у живій силі противник продовжує вербувальну кампанію серед ув’язнених. За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області Російської Федерації було завербовано до 1000 найманців", - зазначили у Генштабі.
Крім того, російські окупанти вимушені захоплюють цивільні медичні заклади для лікування поранених поблизу лінії зіткнення. "Так, у Біловодську Луганської області окупанти облаштували центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли туди до 120 поранених військовослужбовців збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
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это все туфта.
за любое преступление в эрефии сейчас валят срока по максимуму. им нужно мясо о котором мало кто беспокоится. зекам создают такие условия содержания при которых у них есть только два варианта - самоубийство или штрафбат.
Мясо у них никогда не закончится, мясо никогда не взбунтуется. У них ограниченное количество техники и боеприпасов, необходимо максимально наносить ущерб по этим объектам. И по заводам, электроэнергии и природным ресурсам в том числе. Потери мяса можно не считать и не писать, не имеет никакого значения.
Так будет до того момента, пока пастухи не покажут мясу, что проще напасть на Рублевку, чем идти умирать в окопах от десятков видов наших вооружений. Проще и гораздо выгоднее, ведь здесь их ждет в самом лучшем случае разрушенный город без имущества и девушек, ничего им не достанется, а на Москве есть и бабло, и бабы, и бухло с наркотой. Когда пастухи укажут мясу на эту возможность, то мясо пойдет грабить, насиловать и бухать уже на Москве.
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Одноденні жмури. Для ЗСУ день роботи і 800-1000 рузьгє стають хорошими.