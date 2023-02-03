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Новини Війна
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До 1 тис. найманців завербовано за тиждень серед ув’язнених у Новосибірській області РФ, - Генштаб ЗСУ

пригожин,зеки

Російські окупаційні війська зазнають значних втрат в Україні, що змушує їх продовжувати вербувальну кампанію серед ув’язнених.

Про це йдеться в інформації Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для поповнення своїх втрат у живій силі противник продовжує вербувальну кампанію серед ув’язнених. За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області Російської Федерації було завербовано до 1000 найманців", - зазначили у Генштабі.

Крім того, російські окупанти вимушені захоплюють цивільні медичні заклади для лікування поранених поблизу лінії зіткнення. "Так, у Біловодську Луганської області окупанти облаштували центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли туди до 120 поранених військовослужбовців збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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Автор: 

армія рф (17309) зеки (62) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+7
никто их не вербует и не агитирует.
это все туфта.
за любое преступление в эрефии сейчас валят срока по максимуму. им нужно мясо о котором мало кто беспокоится. зекам создают такие условия содержания при которых у них есть только два варианта - самоубийство или штрафбат.
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03.02.2023 19:51
+7
Откройте гугл мапс и случайно походите по кацапским городам, открыв вид на улице. Они в таком дерьме живут беспросветном, без единого шанса что-то изменить, вечно бухие и не имеющие никакого современного образования. Для них смерть - это избавление от ничего не значащих десятков лет страданий от клинической депрессии и алкоголизма. Для десятков миллионов орков.

Мясо у них никогда не закончится, мясо никогда не взбунтуется. У них ограниченное количество техники и боеприпасов, необходимо максимально наносить ущерб по этим объектам. И по заводам, электроэнергии и природным ресурсам в том числе. Потери мяса можно не считать и не писать, не имеет никакого значения.

Так будет до того момента, пока пастухи не покажут мясу, что проще напасть на Рублевку, чем идти умирать в окопах от десятков видов наших вооружений. Проще и гораздо выгоднее, ведь здесь их ждет в самом лучшем случае разрушенный город без имущества и девушек, ничего им не достанется, а на Москве есть и бабло, и бабы, и бухло с наркотой. Когда пастухи укажут мясу на эту возможность, то мясо пойдет грабить, насиловать и бухать уже на Москве.
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03.02.2023 20:06
+3
Очєрєдниє пєтухі ідут под командованіє главпєтуха...
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03.02.2023 19:37
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завтра буде : завербовано 2 тис в Хабаровському краї - я не Ванга!
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03.02.2023 19:33 Відповісти
Очєрєдниє пєтухі ідут под командованіє главпєтуха...
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03.02.2023 19:37 Відповісти
Ше є охочі зіграти в ящик .
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03.02.2023 19:37 Відповісти
кто их спрашивать будет
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03.02.2023 19:42 Відповісти
Та так,після реклами Пригожина про пару десятків помилуваних зеків,кількість бажаючих (в ящик)збільшилася до сотень з колонії,тоді як в грудні були десятки,так інформує організація(русь сидящая).
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03.02.2023 19:47 Відповісти
Мне вот интересно,они их при вербовке предупреждают,что главное на фронте,-это запас семян в карманах,всё равно свиньи и собаки потом высерут кацапа вместе с семенами и удобрением.
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03.02.2023 19:40 Відповісти
никто их не вербует и не агитирует.
это все туфта.
за любое преступление в эрефии сейчас валят срока по максимуму. им нужно мясо о котором мало кто беспокоится. зекам создают такие условия содержания при которых у них есть только два варианта - самоубийство или штрафбат.
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03.02.2023 19:51 Відповісти
Вся вербовка в росийских тюрьмах сводится к тому что пахан на зоне назначает петухов которые *добровольно* идут в пригожинскую армию иначе их оприходуют. За ето пахан получает от пригожина ништяки для комфортного времяпроваждения на зоне в том числе сокращение сроков.
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03.02.2023 20:10 Відповісти
Откройте гугл мапс и случайно походите по кацапским городам, открыв вид на улице. Они в таком дерьме живут беспросветном, без единого шанса что-то изменить, вечно бухие и не имеющие никакого современного образования. Для них смерть - это избавление от ничего не значащих десятков лет страданий от клинической депрессии и алкоголизма. Для десятков миллионов орков.

Мясо у них никогда не закончится, мясо никогда не взбунтуется. У них ограниченное количество техники и боеприпасов, необходимо максимально наносить ущерб по этим объектам. И по заводам, электроэнергии и природным ресурсам в том числе. Потери мяса можно не считать и не писать, не имеет никакого значения.

Так будет до того момента, пока пастухи не покажут мясу, что проще напасть на Рублевку, чем идти умирать в окопах от десятков видов наших вооружений. Проще и гораздо выгоднее, ведь здесь их ждет в самом лучшем случае разрушенный город без имущества и девушек, ничего им не достанется, а на Москве есть и бабло, и бабы, и бухло с наркотой. Когда пастухи укажут мясу на эту возможность, то мясо пойдет грабить, насиловать и бухать уже на Москве.
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03.02.2023 20:06 Відповісти
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03.02.2023 19:42 Відповісти
read -1000 more fertilized places in Ukraine.
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03.02.2023 19:43 Відповісти
До 1 тис. найманців завербовано за тиждень серед ув'язнених у Новосибірській області РФ
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Одноденні жмури. Для ЗСУ день роботи і 800-1000 рузьгє стають хорошими.
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03.02.2023 19:43 Відповісти
У нас тоже есть тюрьмы. Может нам тоже организовать мобилизацию зеков пускай против пригожинских петухов воюют
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03.02.2023 20:06 Відповісти
1 доба війни
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03.02.2023 20:07 Відповісти
А чому до наших зк так бережно відносяться? Можливо серед них також є люди, які бажають допомогти своїй країні...
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03.02.2023 20:20 Відповісти
 
 