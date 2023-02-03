США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $2,2 млрд, - Пентагон (оновлено)
Сполучені Штати Америки офіційно надають черговий великий пакет військової допомоги для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив представник Пентагону бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер під час брифінгу.
"Сьогодні Міністерство оборони США оголошує, що виділяє новий пакет допомоги для України на суму 2,2 млрд доларів", - заявив він.
В офіційному повідомленні на сайті Пентагону уточнили:
"Пакет включає президентські повноваження на передачу допомоги у сфері безпеки (Presidential Drawdown – ред.) на суму $425 мільйонів, а також $1,75 мільярда в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI)", - зазначається в повідомленні.
При цьому уточнюється, що перша частина пакету передбачає надання Україні додаткових ракет для систем HIMARS, 155-мм снаряди; міни калібру 120 мм; 190 крупнокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами й набоями проти БПЛА. Крім того, в Україну будуть відправлені 181 броньована машина MRAP; 250 систем Javelin; 2 тисячі протитанкових ракет; протипіхотні боєприпаси Claymore; підривні боєприпаси; інше спорядження.
Частина пакету, що фінансується USAI, передбачає надання Україні двох установок ППО HAWK; зенітних гармат і боєприпасів; обладнання для інтеграції західних пускових установок із системами ППО України. США також відправлять інше обладнання для підтримки українського ППО; генератори; чотири РЛС повітряного спостереження; 20 контрмінометних радарів; безпілотні авіасистеми Puma; високоточні ракети. До пакету також увійде обладнання безпечного зв'язку; медичне приладдя. Крім того, частина коштів буде витрачена на проведення навчань для українських військових, а також обслуговування й підтримки техніки.
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Літачків би ще трошки!
І танчиків....
2-га частина (закрита) для ГУР МО
Мы вполне могли бы производить 80-85% комплектующих самостоятельно и платить 10000 долларов в год нашему рабочему, вполне достаточных для нормальной жизни в нашей стране даже с налогом. Тогда бы на эти же средства налогоплательщиков США можно было создать в 2 раза больше вооружений.
Надо максимально разгрузить США по тяжелому труду с их ценами на аренду жилья и медицинской страховки и производить самим или хотя бы в Польше или Румынии, где все дешевле. Пускай в США электронику собирают на роботизированном заводе и передают нам в рамках помощи, а мы будет работать на токарных и фрезерных станках и собирать взрывчатку.
800 баксів на місяць це нормально?
при том, що ціни на продукти вищі за польські чи британські.
Ну якщо на одну людину без сім"ї -то може якось і вистачить на нормальне життя за умови власного житла.
Зачем вы глупости постите сюда? Все вооружение, вся техника в США производится частными компаниями, зарплаты их работников никаким боком не относятся к закупаемому у этих компаний оборудованию. Кроме того, большая часть техники вообще передается из армейских арсеналов.
Latest weapons will ****** the current strike range in latest batch of assistance from Washington to Kyiv.
Джерело: https://www.ft.com/content/bb0865cd-e52a-463b-9aae-05264f74e477?segmentId=776b81d7-dd92-c731-****-99cdd37d3a96 FT
если вступит НАТО о рюськой армии забудут через 2 недели
да сша ядерная война одновременно рф китай сша выигривают
дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
дополнительные 120-мм минометные снаряды;
190 пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с дронами;
181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);
250 систем Javelin;
2 тысячи противотанковых ракет;
противопехотные мины Claymore;
зимнее снаряжение и так далее;
два комплекса ПВО HAWK;
зенитные оружия и боеприпасы;
оборудование для интеграции западных радаров, ракет и ПВО в украинскую систему ПВО;
оборудование для поддержки украинской системы ПВО;
средства для борьбы с дронами;
четыре радара;
20 радаров для защиты от минометных обстрелов, запчасти для других радаров;
беспилотники Puma;
высокоточные ракеты;
медикаменты;
оборудование для защищенных коммуникаций и так далее.
https://zd39b0-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/zd39b0.c97.org/ru/news/2023/2/3/534916/
кацапа ожидают большие сюрпризы.
Чекаємо із нетерпінням виконання "шедевру" "еліти" .
Те що зробів Захід (фрондирами були Франція та Британія)... але "самий смак" це те що відбувалося у "Ввашигтоні" із 25,28 грудня по 5,6 січня ( може "літератра" WP більш цікаво напише про Блінкена та нет тільки танки))) Україна отримала ВСЕ, що треба було після "повороту" 21.09.22. Запізнення вже не півроку....
Тепер постає питання, як це все Добро застосувати на полі бою...зброя стандіртів НАТО в таких обємах потребує реального впровадження стандартів НАТО керуванні військовими частинами на полі бою. Не дарма розумні "хлопці в поганах", мяко кажучи рекомендували, відкласти наступ ЗСУ...
Спроба виконання "шедевру" "еліти" "попросить" не заважати "реформами"...щоб зброя Нато запрацювала.
Про Ф-16 "затримка" теж із цієї "опери"...треба освоїти "за початком" як системи зброї так тактику бою. Наступний "Рамштайн" має вже в добрих традиціях 2023 тільки затвердити нову програму змін підготовки керування в ЗСУ... як реформу згідно вимог стандартів Нато.
Ось зараз тексти Бутусова і інших про "ситему ініціативи через рапорти" будуть в "тему"...
Нагадую, що з початку нового року це вже приблизно 7 та 8 бригадні комплекти техніки. Загалом - на 2-3 повних армійських корпуси.