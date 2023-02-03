США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $2,2 млрд, - Пентагон (оновлено)

Сполучені Штати Америки офіційно надають черговий великий пакет військової допомоги для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив представник Пентагону бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер під час брифінгу.

"Сьогодні Міністерство оборони США оголошує, що виділяє новий пакет допомоги для України на суму 2,2 млрд доларів", - заявив він.

В офіційному повідомленні на сайті Пентагону уточнили:

"Пакет включає президентські повноваження на передачу допомоги у сфері безпеки (Presidential Drawdown – ред.) на суму $425 мільйонів, а також $1,75 мільярда в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI)", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що перша частина пакету передбачає надання Україні додаткових ракет для систем HIMARS, 155-мм снаряди; міни калібру 120 мм; 190 крупнокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами й набоями проти БПЛА. Крім того, в Україну будуть відправлені 181 броньована машина MRAP; 250 систем Javelin; 2 тисячі протитанкових ракет; протипіхотні боєприпаси Claymore; підривні боєприпаси; інше спорядження.

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Частина пакету, що фінансується USAI, передбачає надання Україні двох установок ППО HAWK; зенітних гармат і боєприпасів; обладнання для інтеграції західних пускових установок із системами ППО України. США також відправлять інше обладнання для підтримки українського ППО; генератори; чотири РЛС повітряного спостереження; 20 контрмінометних радарів; безпілотні авіасистеми Puma; високоточні ракети. До пакету також увійде обладнання безпечного зв'язку; медичне приладдя. Крім того, частина коштів буде витрачена на проведення навчань для українських військових, а також обслуговування й підтримки техніки.