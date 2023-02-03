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Новини
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У боях на Донеччині загинули двоє альпіністів з Харкова: Олександр Заколодній і Григорій Григор’єв

григор'єв,заколодний

Поховання харківського спортсмена-альпініста Олександра Заколоднього, який загинув 21 січня 2023 року в боях між Соледаром і Бахмутом, відбудеться у суботу, 4 лютого, о 13:00 годині.

Про це у фейсбуці повідомив голова Харківського обласного клубу альпіністів Геннадій Копійка, передає Цензор.НЕТ.

Прощання відбудеться на кладовищі №18 (пр. Гагаріна, виїзд на Безлюдовку).

Автобус для доставки людей буде чекати о 12:15 год. за адресою пр.Петра Григоренка, 2а (біля Палацу спорту або скеледрому).

Олександру Заколодньому було 35 років. Він майстер спорту з альпінізму, кандидат у майстри спорту зі скелелазіння та туризму, член збірної команди України з альпінізму, віцепрезидент Федерації альпінізму та скелелазіння України.

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За сходження на п’ять найвищих вершин Паміру та Тянь-Шаню отримав звання "Сніговий барс". Брав участь у сходженні на восьмитисячники: Українська Національна експедиція 2010 р. на в.Макалу (8481 м), експедиції Харківського клубу альпіністів на в. Чо-ойю (8201 м) та в. Нанга-Парбат (8126 м). Під час останнього з цих сходжень влітку 2013 року в базовому таборі Нанга Парбат терористи розстріляли 10 альпіністів, серед яких було троє харків’ян. Заколодньому тоді пощастило вижити.

Копійка розповів, що на фронт Заколодній пішов разом з другом, також альпіністом Григорієм Григор'євим.

"Вони були друзями по життю, обом було по 35, вони разом тренувалися, змагалися та їздили в гори. У перші дні військового вторгнення вони разом добровільно пішли захищати українську землю, разом воювали у Спеціальному підрозділі та загинули поруч в одному бою", - написав голова альпклубу.

Нагадаємо, Григорія Григор'єва поховали вчора, 2 лютого, також на 18 кладовищі.

Автор: 

альпініст (29) смерть (6744) Донецька область (8414) втрати (4394)


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Топ коментарі
+26
Земля пухом хлопцям! Знали - за що воювали
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03.02.2023 20:16
+25
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03.02.2023 20:20
+18
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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03.02.2023 20:24
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Земля пухом хлопцям! Знали - за що воювали
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03.02.2023 20:16 Відповісти
Разом з ними загинуло ще кілька хлопців з Харкова!
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03.02.2023 20:16 Відповісти
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03.02.2023 20:20 Відповісти
Слава Героям!
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03.02.2023 20:21 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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03.02.2023 20:24 Відповісти
прохання до модераторів прибрати цей мотлох anton klichko з його пудінгом
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03.02.2023 20:48 Відповісти
Не до модератора пиши , а натисни спам , іще хтось так зробить та й видалять .
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03.02.2023 21:06 Відповісти
дякую що підказав
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03.02.2023 21:18 Відповісти
Хлопці, тепер будете з Небес дивитися на свої гори.
Неймовірно сумно.
С.У.М.
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03.02.2023 20:40 Відповісти
Сум. Чоловічі сльози - по віку - мої сини.
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03.02.2023 21:01 Відповісти
Слава Воїнам!!!!!!!!!!
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03.02.2023 21:08 Відповісти
Вічна пам'ять Героям
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03.02.2023 21:21 Відповісти
Вічна пам'ять! Спочивайте з миром.
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03.02.2023 21:30 Відповісти
Вічна памнять колегам... ви тепер на найвищих своїх вершинах 😴
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03.02.2023 21:36 Відповісти
 
 