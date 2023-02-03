У боях на Донеччині загинули двоє альпіністів з Харкова: Олександр Заколодній і Григорій Григор’єв

Поховання харківського спортсмена-альпініста Олександра Заколоднього, який загинув 21 січня 2023 року в боях між Соледаром і Бахмутом, відбудеться у суботу, 4 лютого, о 13:00 годині.

Про це у фейсбуці повідомив голова Харківського обласного клубу альпіністів Геннадій Копійка, передає Цензор.НЕТ.

Прощання відбудеться на кладовищі №18 (пр. Гагаріна, виїзд на Безлюдовку).

Автобус для доставки людей буде чекати о 12:15 год. за адресою пр.Петра Григоренка, 2а (біля Палацу спорту або скеледрому).

Олександру Заколодньому було 35 років. Він майстер спорту з альпінізму, кандидат у майстри спорту зі скелелазіння та туризму, член збірної команди України з альпінізму, віцепрезидент Федерації альпінізму та скелелазіння України.

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За сходження на п’ять найвищих вершин Паміру та Тянь-Шаню отримав звання "Сніговий барс". Брав участь у сходженні на восьмитисячники: Українська Національна експедиція 2010 р. на в.Макалу (8481 м), експедиції Харківського клубу альпіністів на в. Чо-ойю (8201 м) та в. Нанга-Парбат (8126 м). Під час останнього з цих сходжень влітку 2013 року в базовому таборі Нанга Парбат терористи розстріляли 10 альпіністів, серед яких було троє харків’ян. Заколодньому тоді пощастило вижити.

Копійка розповів, що на фронт Заколодній пішов разом з другом, також альпіністом Григорієм Григор'євим.

"Вони були друзями по життю, обом було по 35, вони разом тренувалися, змагалися та їздили в гори. У перші дні військового вторгнення вони разом добровільно пішли захищати українську землю, разом воювали у Спеціальному підрозділі та загинули поруч в одному бою", - написав голова альпклубу.

Нагадаємо, Григорія Григор'єва поховали вчора, 2 лютого, також на 18 кладовищі.