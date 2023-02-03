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Новини Війна
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Зеленський каже, що Росія посилюватиме тиск на сході, і покритикував тих, хто розслабився в мирних містах

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія хоче реваншу на кінець лютого - початок весни, за словами президента, окупанти хочуть забрати схід України.

Про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У Зеленського запитали, до чого готується влада країни на кінець лютого 2023 року і до чого готуватися українцям?

"До чого готуватись? Ми в процесі. Ми вже готуємось. Розвідка і військові - ми вважаємо, що буде посилюватись тиск на сході держави.

Росія хоче реваншу. Реваншу хоче саме там, де не вийшло. Хоче забрати схід. Наша задача не дати такої можливості, не дати до моменту посилення нашої армії відповідною зброєю. Вважаю, що у нас є всі шанси.

Також вони будуть хотіти повернутись і мати реваншистські кроки, згадуючи ту поразку, яка у них була восени, в напрямку Лиман, тощо.

Наша стійкість там також залежить від зброї і від мотивації", - відповів Зеленський.

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За словами президента, на початку вторгнення мотивація та дух українського суспільства були міцнішими.

Зокрема, було відчуття, що все українське суспільство єдине і перебуває у стані війни проти ворога, проте зараз у Зеленського є відчуття, що деякі українські міста на відпочинку.

За його словами, це прояв слабкості. Він закликав нагадати тим, хто "відпочиває" в Україні, що ми всі на війні і згадати початок вторгнення в лютому 2022 року.

Автор: 

Зеленський Володимир (23775)


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Топ коментарі
+74
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03.02.2023 20:34
+52
Пішов ти в сраку. Люди в "мирних містах" дякуючи тобі і твоїй зеленій шоблі, вижити намагаються.
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03.02.2023 20:35
+51
дуже хотілось би почути ..що б він сказав собі (саме собі) на ті свої закиди з папірця 5 Президенту на стадіоні... (і про війну і мир і про тих, хто наживається на війні...і про так інше )
звиздіти легше (особливо з суфлера у вусі)))) а от відповідати за інсинуації і пусту балаканину...
(до речі, вибачився він хоча б перед Джо Байденом за "перестаньте нагнетать" ??)
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03.02.2023 20:36
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Вирішальне слово буде сказано нашими військовими. ТАКЕ терпіти більше немає сил...
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04.02.2023 11:17 Відповісти
https://youtu.be/Wk4qZVkoJ2Q
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04.02.2023 11:24 Відповісти
Ага, с тобой росслабишся...
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04.02.2023 11:46 Відповісти
Яка нах. може бути "мотивація", коли цвіт нашої Нації, тисячі воїнів, б"ються, померають, гниють, мерзнуть в шанцях і бліндажах, в БМП і БТР-ах, а, тим часом, ховаючись за їхніми спинами, ЇХ ЖЕ КОМАНДУВАННЯ, вище керівництво країни, митники, податківці, нафто-газовики, керівники районів і областей ... розкрадають грабують країну (у т.ч. і Армію!) так, ніби живуть останній день???
Яка нах "мотивація", коли ще до вторгнення була "убита" оборонка, кастрована Армія, і зразу же здана найбільш укріплена лінія оборони між Кримом і материковою частиною України?
Яка нах. "мотивація", коли "верховний головнокомандувач" ніх.я не робить, тільки знімає самолюбованські відосіки та пафосні монологи та нескінченні "подяки" у той час коли країна стоїть на роздоріжжі розграбована доморощеними підарасами і виклянчує жалюгідні рештки ще радянської техніки і ***********, тому що власні можновладці просрали у повному розумінні цього слова? Цю техніку, зброю, ********** Україна і УРСР виробляла, входячи до першої десяятки країн-експортерів зброї, "верховний" ти квартальний підарасе! А зараз солдати рахують кожен снаряд і патрон, залишаючи останній для себе, "верховний" ти дизертире, обісраний!
Повторююся - останнє слово мають сказати наші військові, бо ця камарілья доведе країну до погибелі.
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04.02.2023 11:55 Відповісти
То что россия будет усиливать давление - это всё фейки бибиси с целью отпугнуть инвесторов - русские тоже люди...они никогда не будут усиливать давление.... мы помним, зеля эти твои выс**ы , стоившие украинцам тысячи жизней.... А теперь ты - на кражах западной помощи - великим говнокомандующим рисуешься.......
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04.02.2023 11:58 Відповісти
Цікаво, а "перша блєді" не забула, як закликАла за гроші здавати переміщення на Донбасі підрозділів ЗСУ?!!
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04.02.2023 13:06 Відповісти
Вона о цем з пихатістю згадає коли поїде в Ялту подивитись що там з маєтком !
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04.02.2023 16:40 Відповісти
Це говорить той хто 8 років робив вигляд що війни немає.
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04.02.2023 13:12 Відповісти
Та 4 рази ухилився від призову !
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04.02.2023 16:39 Відповісти
За південь так не воювали, був один бтр на чонгарі, приблизно о 11 годині танки переїхали через жд переїзд і о 17:00 стояли біля південної стели Мелітополь, маршем пройшли, чекали на піхоту і паливо, наступного ранку зайшли в Мелітополь, там 2 наших танки було, один з рпг підірвали під час заправки по вул Ломоносова, танк заправляли посеред вулиці яка проглядається на 1,5-2 км, інший танк підбили біля жд переїзду на північному переїзді пізніше, вже було темно…це з власних спогадів…і пішла далі техніка на Маріуполь, ото було не очікувано для захисників Маріуполя побачити ворожу техніку зі спини…через 3 тижні буде рік цим подіям
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04.02.2023 13:22 Відповісти
Зеленский говорит!
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04.02.2023 13:24 Відповісти
Всю країну заберуть, якщо не буде посадок за корупцію
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04.02.2023 13:29 Відповісти
Так, в мирних містах вже готуються до пасхи та травневих шашликів. Виконують побажання верховного.
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04.02.2023 13:32 Відповісти
Він як в паралельній реальності, або як хворий на всю голову в уявній..де він бачить мирні міста? Може вони там і розслабились, а міста просто роблять мовчки, бо довіряти владі неможна.
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04.02.2023 15:09 Відповісти
Ах ти ж блаЗЄнський покидьку. Забув про "нужно_пєрєстать_стрєлять"? Забув, як у січні минулого року не вилазив з Буковелю, коли всі волали про вторгнення? Забув про шашлики? Чи для тебе, виродку, війни з 2014р. не існувало? Ти розслаблявся всі вісім років.
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04.02.2023 14:13 Відповісти
реванш росії, це неголений гнусавий ватник замість президента у воюючій країні і такі да, народ розслабився, треба було тебе, гніда ватна судити за антиукраїнську москальську пропаганду ще тоді, коли ти хєром на піанінє грав...
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04.02.2023 14:27 Відповісти
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04.02.2023 14:47 Відповісти
Це хто ж розслабився? Може,волонтери,які сотнями машин мотаються на передок,доставляючи необхідне чи ті,що збирають,нишпорять по всіх благодійникам ,збираючи від зігрівайок до запчастин ,не рахуючи уже ліки,білизну,їжу,різне знаряддя,одяг,взуття,
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04.02.2023 15:02 Відповісти
Ще він думає, якщо українці можуть на все скинуться грішма, то можна бюджет на свої гундосканали витрачати
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04.02.2023 15:12 Відповісти
Какова красота игры клована: "Зокрема, було відчуття, що все українське суспільство єдине і перебуває у стані війни проти ворога, проте зараз у Зеленського є відчуття, що деякі українські міста на відпочинку.

За його словами, це прояв слабкості. Він закликав нагадати тим, хто "відпочиває" в Україні, що ми всі на війні і згадати початок вторгнення в лютому 2022 року."

У клована до сих пор в голове отсутствует временной отрезок с 2014 (когда он веселил рабссейских олигархов по саунам), отдыхал по пять раз в году с 2019 по 2022 год. Что это? Передоз или госизмена?
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04.02.2023 15:18 Відповісти
"У клована до сих пор в голове отсутствует......." на этом можно было закончить и поставить многоточие)
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04.02.2023 15:55 Відповісти
На марафоні має бути ЗСУ, волонтери. Волонтери ,ЗСУ. Нонстоп.
Натомість там квартальні рожі, мільйони виділених коштів на шоу Лєнки.
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04.02.2023 15:28 Відповісти
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04.02.2023 15:53 Відповісти
Якій га..дон. що готуватись, до шашликів? Марік 2?
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04.02.2023 16:10 Відповісти
ГОТОВЫ КАРАТЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ ПО ЗАКОНУ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, А ТАК ЖЕ КОНФИСКОВЫВАТЬ ВСЁ ИХ ИМУЩЕСТВО КРУГЛОСУТОЧНО !!!
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04.02.2023 16:43 Відповісти
У мирних містах хто був розслабленим, той і залишився. А як ви кажете, пан верховний головнокомандувач: "на початку вторгнення мотивація та дух українського суспільства були міцнішими"бо живі були ті, в кого вони були, а тепер багато з них вже мертвий, чи інвалід, чи виснажений повністю. Але кому я пояснюю...
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04.02.2023 22:29 Відповісти
А що тут пояснювати? Ця камарілья працює на москву. Вона могла здати Україну і зразу, але не отримала такої команди, бо тоді в Україні залишилася б незруйнованою потужна промисловість, енергетика, інфраструктура. А, найголовніше - СОТНІ ТИСЯЧ, МІЛЬЙОНИ ВОЇНІВ І ПАТРІОТІВ, котрі не дали б жити окупантам. Кремлю і доморощеній квартальній камарільї потрібно було спочатку знищити господарку і перемолоти ЦВІТ НАЦІЇ на фронтах (в обмін на кацапських покидьків, алкоголіків і криміналітет, що , доречі, теж вигідно *****..). А потім - здати.
Повторюся - військові мусять сказати своє вагоме слово, бо інакше України не стане!
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05.02.2023 12:46 Відповісти
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