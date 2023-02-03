Зеленський каже, що Росія посилюватиме тиск на сході, і покритикував тих, хто розслабився в мирних містах
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія хоче реваншу на кінець лютого - початок весни, за словами президента, окупанти хочуть забрати схід України.
Про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
У Зеленського запитали, до чого готується влада країни на кінець лютого 2023 року і до чого готуватися українцям?
"До чого готуватись? Ми в процесі. Ми вже готуємось. Розвідка і військові - ми вважаємо, що буде посилюватись тиск на сході держави.
Росія хоче реваншу. Реваншу хоче саме там, де не вийшло. Хоче забрати схід. Наша задача не дати такої можливості, не дати до моменту посилення нашої армії відповідною зброєю. Вважаю, що у нас є всі шанси.
Також вони будуть хотіти повернутись і мати реваншистські кроки, згадуючи ту поразку, яка у них була восени, в напрямку Лиман, тощо.
Наша стійкість там також залежить від зброї і від мотивації", - відповів Зеленський.
За словами президента, на початку вторгнення мотивація та дух українського суспільства були міцнішими.
Зокрема, було відчуття, що все українське суспільство єдине і перебуває у стані війни проти ворога, проте зараз у Зеленського є відчуття, що деякі українські міста на відпочинку.
За його словами, це прояв слабкості. Він закликав нагадати тим, хто "відпочиває" в Україні, що ми всі на війні і згадати початок вторгнення в лютому 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Яка нах "мотивація", коли ще до вторгнення була "убита" оборонка, кастрована Армія, і зразу же здана найбільш укріплена лінія оборони між Кримом і материковою частиною України?
Яка нах. "мотивація", коли "верховний головнокомандувач" ніх.я не робить, тільки знімає самолюбованські відосіки та пафосні монологи та нескінченні "подяки" у той час коли країна стоїть на роздоріжжі розграбована доморощеними підарасами і виклянчує жалюгідні рештки ще радянської техніки і ***********, тому що власні можновладці просрали у повному розумінні цього слова? Цю техніку, зброю, ********** Україна і УРСР виробляла, входячи до першої десяятки країн-експортерів зброї, "верховний" ти квартальний підарасе! А зараз солдати рахують кожен снаряд і патрон, залишаючи останній для себе, "верховний" ти дизертире, обісраний!
Повторююся - останнє слово мають сказати наші військові, бо ця камарілья доведе країну до погибелі.
За його словами, це прояв слабкості. Він закликав нагадати тим, хто "відпочиває" в Україні, що ми всі на війні і згадати початок вторгнення в лютому 2022 року."
У клована до сих пор в голове отсутствует временной отрезок с 2014 (когда он веселил рабссейских олигархов по саунам), отдыхал по пять раз в году с 2019 по 2022 год. Что это? Передоз или госизмена?
Натомість там квартальні рожі, мільйони виділених коштів на шоу Лєнки.
Повторюся - військові мусять сказати своє вагоме слово, бо інакше України не стане!