Щоб досягти миру, треба дати Україні можливість для самозахисту, - прем’єр-міністр Італії Мелоні
Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні вважає, що забезпечення Україні можливості для самозахисту - єдиний шлях до мирних переговорів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо підтримки України, я думаю, позиція Італії була і є дуже чіткою, наш уряд використовує всі можливості для того, щоб допомогти на всіх рівнях", - сказала прем’єр Італії на спільній пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом у Берліні.
Мелоні зауважила, що Рим проводить постійні консультації щодо цього з партнерами, зокрема з Францією стосовно засобів ППО. "Ми надаємо важливу допомогу. Ми там, де наша присутність потрібна", - підкреслила політик.
Водночас вона зазначила, що Італія докладає зусиль для створення умов для діалогу. Вона не згодна з тими, хто каже, що підтримка України затягує війну.
"Це не так. Якщо ми не будемо підтримувати Україну, ми не отримаємо миру, натомість ми матимемо інвазію. Дипломатія має користь тоді, коли сили (противників) є порівняними. Отже, підтримка України – єдиний шлях посадити сторони за стіл переговорів", - підкреслила Мелоні.
Вона переконана, що треба інтенсифікувати зусилля для досягнення справедливого миру. Але для того, щоби досягти миру, треба дати Україні можливість для самозахисту.
Глава італійського уряду також наголосила на важливості рішучості та єдності союзників у підтримці України.
Шольц своєю чергою назвав співпрацю з Італією щодо надання допомоги Україні, зокрема, військової, "дуже інтенсивною" і такою, що буде надалі розвиватися й до того ж "з великою швидкістю".
Коментуючи надання урядом ФРН дозволу на передачу Україні танків Leopard-1 із запасів промисловості, канцлер зауважив, що насамперед треба подивитися на можливості, що практично може бути поставлено та в які строки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Де зброя ??????????????
ми дякуємо за добрі слова і розуміння нашої біди - та ще більше подякують хлопці, вдаривши кацапню новою сильною гарною зброєю, яка ВЖЕ (а не колись) прийшла до них від вас...
По оценкам «Института изучения войны» и других экспертов - точность украинцев уникальна и «почти не имеет рациональных объяснений». Херовые какие-то эксперты, если верят во внерациональное. Точность украинской артиллерии, которую описывают российские военные и наемники (из тех, кто остался жив), имеет как раз весьма рациональные объяснения. Ну, мы все помним приснопамятную переправу через Северский Донец, которую ВСУ раздолбали с невероятной точностью.
Прежде всего - это система управления огнем «Крапива». Написанная буквально на коленке гражданскими программистами, она произвела революцию в боевом применении артиллерии и стала прорывом, который изменил рисунок войны.
Как это работает? Раньше координаты цели передавали по рации. Артиллеристы считали полчаса, вычисляя данные для стрельбы. Теперь разведка и другие подразделения, у кого есть такой софт, вносят в приложение координаты цели, их получает ближайшая батарея, которая немедленно открывает огонь - данные получает уже готовые.
Данные не поступают на какой-то сервер, чтобы храниться там в больших объемах и создавать риск взлома. На каждом планшете хранится ровно то, что нужно его пользователю. Если планшет попадет к противнику, то он не сможет получить данные в полном объеме.
Среди прочего, в приложении есть навигатор, точная карта с рельефом местности, расположение противника (которое регулярно обновляется) и связь с командными пунктами и соседними подразделениями.
Так что не надо все это списывать на чудеса господни. Это мозги, плюс технологии, плюс высочайшая мотивация. Россияне даже близко ничего подобного создать не смогли. Такое имеется в армиях других стран, но с куда более сложным функционалом и созданное специально для армии. Здесь же усилиями волонтеров удалось создать программное обеспечение за три копейки, но с поразительными результатами.
Но! Все это по-прежнему поддерживается волонтерами и на деньги, ими собранные. Государство эту систему не приняло на вооружение. И это странно.
ЗІ: "Кропива" розроблена волонтерською групою "Справа Громад" з-за підтримки фонду Порошенка