Щоб досягти миру, треба дати Україні можливість для самозахисту, - прем’єр-міністр Італії Мелоні

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні вважає, що забезпечення Україні можливості для самозахисту - єдиний шлях до мирних переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо підтримки України, я думаю, позиція Італії була і є дуже чіткою, наш уряд використовує всі можливості для того, щоб допомогти на всіх рівнях", - сказала прем’єр Італії на спільній пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом у Берліні.

Мелоні зауважила, що Рим проводить постійні консультації щодо цього з партнерами, зокрема з Францією стосовно засобів ППО. "Ми надаємо важливу допомогу. Ми там, де наша присутність потрібна", - підкреслила політик.

Водночас вона зазначила, що Італія докладає зусиль для створення умов для діалогу. Вона не згодна з тими, хто каже, що підтримка України затягує війну.

"Це не так. Якщо ми не будемо підтримувати Україну, ми не отримаємо миру, натомість ми матимемо інвазію. Дипломатія має користь тоді, коли сили (противників) є порівняними. Отже, підтримка України – єдиний шлях посадити сторони за стіл переговорів", - підкреслила Мелоні.

Вона переконана, що треба інтенсифікувати зусилля для досягнення справедливого миру. Але для того, щоби досягти миру, треба дати Україні можливість для самозахисту.

Глава італійського уряду також наголосила на важливості рішучості та єдності союзників у підтримці України.

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Шольц своєю чергою назвав співпрацю з Італією щодо надання допомоги Україні, зокрема, військової, "дуже інтенсивною" і такою, що буде надалі розвиватися й до того ж "з великою швидкістю".

Коментуючи надання урядом ФРН дозволу на передачу Україні танків Leopard-1 із запасів промисловості, канцлер зауважив, що насамперед треба подивитися на можливості, що практично може бути поставлено та в які строки.