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За тиждень морпіхи знищили 70 окупантів, РСЗВ, ЗРК, 7 танків, 4 безпілотники та 2 склади з боєприпасами, - ВМС

техніка

З 26 січня по 2 лютого морські піхотинці ліквідували щонайменше 70 російських окупантів, знищили 4 безпілотники та 2 склади з боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Командування морської піхоти.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - ідеться в повідомленні.

У період з 26 січня по 2 лютого морпіхи ліквідували 70 окупантів. Завдали РФ втрат у вигляді: 4 танки, 4 САУ, 7 БМП, 1 РСЗВ, 1 одиниця причіпної артилерії, 2 бойові броньовані машини, ЗРК, міномет, 4 безпілотники й 2 сховища з боєприпасами.

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За тиждень морпіхи знищили 70 окупантів, РСЗВ, ЗРК, 7 танків, 4 безпілотники та 2 склади з боєприпасами, - ВМС 01

Автор: 

армія рф (17309) ВМС (1382) техніка (1825) втрати (4394)


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молодці!!! дуже файно !!!
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03.02.2023 21:02 Відповісти
Слава морпіхам!
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03.02.2023 21:05 Відповісти
Наші котики. Морські.
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03.02.2023 21:12 Відповісти
Дякуємо нашим морським котикам 👍🏼🙏🏼❤️
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03.02.2023 22:24 Відповісти
 
 