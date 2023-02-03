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Франція та Італія погодили останні деталі для поставки в Україну ЗРК SAMP/T

samp

Після кількох тижнів дискусій Франція та Італія ухвалили рішення про відправлення в Україну ЗРК SAMP/T.

Про це стало відомо після телефоннох розмови міністра збройних сил Франції та міністра оборони Італії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Під час цієї розмови міністр завершили технічні переговори, які ведуть Франція та Італія, щодо поставки системи протиповітряної оборони SAMP/T - MAMBA в Україну навесні 2023 року", - йдеться у повідомленні.

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Це перша європейська протиракетна система великої дальності, розроблена Францією та Італією. Вона дозволить Україні захистити себе від атак безпілотників, ракет і російської авіації, що охоплюють значну частину української території.

За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, зенітний ракетний комплекс SAMP/T може бути розгорнутий в Україні протягом двох місяців.

Автор: 

Італія (1569) ППО (3176) Франція (3054)


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Панове, подивіться на цього божевільного
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03.02.2023 21:16 Відповісти
это свинорылая самка - в одном из роликов визжит как свинья...)))
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03.02.2023 21:53 Відповісти
Спагетті і вино спрацювали - св"ято!!!!
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03.02.2023 21:15 Відповісти
Один из минусов демократии,бесконечные переговоры,но ведь будут).
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03.02.2023 21:31 Відповісти
дякуємо...оне маленьке побажаннячко - швидше...трошки швидше...вже надавайте!
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03.02.2023 22:41 Відповісти
 
 