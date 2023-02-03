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Пентагон уперше підтвердив намір передати Україні далекобійні снаряди GLSDB

пентагон,райдер

Сполучені Штати справді мають намір передати Україні бомби GLSDB із системою самонаведення.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА, про це сказав на брифінгу речник Пентагона, генерал Пет Райдер.

"У рамках програми USAI ми надамо Україні GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, малокаліберні бомби наземного запуску. – Ред.)", – сказав Райдер, відповідаючи на запитання журналіста.

Це перше офіційне підтвердження, що США готові включити в допомогу Україні цей тип боєприпасів із системою самонаведення на ціль та дальністю до 150 км. Раніше вся інформація щодо можливості постачання ЗСУ таких боєприпасів виходила з неофіційних чи анонімних джерел.

Також читайте: Далекобійні снаряди GLSDB Україна отримає від США не раніше, ніж за 9 місяців, - Bloomberg

Водночас Райдер не сказав прямо, що GLSDB включено до нового пакету американської військової допомоги Україні, але наголосив, що боєприпаси надаються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це означає, що Пентагон має укласти контракт на їхнє виробництво, і орієнтовним терміном їхньої передачі Україні може бути осінь 2023 року.

GLSDB поєднує крилату авіабомбу малого діаметра GBU-39 з розгінним блоком від реактивного снаряда M26, яку можна запускати HIMARS/MLRS. Наведення на ціль – через GPS та інерційне. Після запуску бомба відокремлюється від ракети у польоті, випускає мінікрила і летить до цілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $2,2 млрд, - Пентагон

Автор: 

бомба (233) крилаті ракети (1071) зброя (7454) допомога (8334) США (22713)


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Топ коментарі
+34
А ти не бачиш звязку між поставками зброї і наскрізь корупційною та набитою агентами московії зеленою владою?
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03.02.2023 21:25
+25
Я уже накатал столько злых писем нашим Конгрессменам, шо, напевно, вже потрапив в какой-то список типа "один из наиболее недоедливых" в NSA..
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03.02.2023 21:27
+24
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03.02.2023 21:28
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Не забувайте, що ці снаряди не будуть передавати з наявних запасів, а це будуть ті, які будуть вироблятися, так що це історія як з танками.
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03.02.2023 22:22 Відповісти
НІяких наявних запасів немає. Їх просто не виробляли. Після випробувань, проект заморозили. Виробник не знайшов покупців
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03.02.2023 22:30 Відповісти
Нема ніяких наявних запасів. Треба чекати, поки запустять виробництво
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03.02.2023 22:31 Відповісти
Если дадут через 9 месяцев то новость ни о чем.
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03.02.2023 23:04 Відповісти
Тобто краще зовсім ні як???
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04.02.2023 18:48 Відповісти
Не розумію яки претензії до США? У бубочки за грім та асфальт питайте
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04.02.2023 00:20 Відповісти
Анатолий Пономаренко 9e9a2459, Чому, зраду видно тільки с Польши , с Израілю, також можна побачити, Ермака, Татарова, и Арохамию , які досі не в тюрмі.
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04.02.2023 11:25 Відповісти
Осень, да они прикалываются
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04.02.2023 11:32 Відповісти
У Ізраіля є шанс надати альтернативу прямо сьогодні? Надавайте.
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04.02.2023 18:49 Відповісти
Пентагон має намір, то це ще нічого не означає,от як передасть, тоді і скажемо гоп!!
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04.02.2023 11:50 Відповісти
На жаль така добра новина запізнилася на півроку..
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04.02.2023 12:59 Відповісти
Через программу USAI, через 9-12 месяцев минимум мдаааааааааааааа
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04.02.2023 13:10 Відповісти
Что дальше?
Пентагон має намір передати Україні пєтарди "Корсар"?
это точно не помощь для возвращения территорий...к сожалению это факт, они тупо тянут время
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04.02.2023 13:16 Відповісти
Тобто, 17 кг вибухової речовини, в корпусі без реактивного двигуна, без світла та шуму, розміром 19х180 см, без випромінювання, але з самонаведенням, з пробиттям 2 метрів залізобетону, летить на дистанцію 150 км і прилітає з точністю +/- одна кацапська дупа.

Русні п*зда...
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04.02.2023 14:52 Відповісти
Взагалі-то GBU-39 важить 113,5 кг, має бойову частину масою 17 кг і оснащена комбінованою (інерційною, супутниковою та напівактивною лазерною) системою наведення. Дальність її польоту досягає 110 км, а ракета М26 здатна додати до цього показника ще 32 км. Для порівняння Точка-У має осколково-фугасну б/ч масою 162,5 кг чи касетну боєголовку, GMLRS для HIMARS має б/ч 90 кг чи касетну. Ще питання по дальності, як я розумію, така дальність буде якщо запускати GLSDB з літака, але українські літаки не адаптовані для цієї зброї. Якщо ж запускати з наземної установки дальність мабуть буде як у снаряду М26. Так що це зовсім не зброя перелому у війні.
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04.02.2023 15:45 Відповісти
Через 5 років після оголошення про наміри передати, США оголосять про зростання імовірності початку обговорення можливої передачі зброї Україні.
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04.02.2023 17:33 Відповісти
Не розумію навіщо взагалі це оприлюднювати?
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04.02.2023 18:15 Відповісти
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