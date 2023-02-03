Пентагон уперше підтвердив намір передати Україні далекобійні снаряди GLSDB

Сполучені Штати справді мають намір передати Україні бомби GLSDB із системою самонаведення.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА, про це сказав на брифінгу речник Пентагона, генерал Пет Райдер.

"У рамках програми USAI ми надамо Україні GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, малокаліберні бомби наземного запуску. – Ред.)", – сказав Райдер, відповідаючи на запитання журналіста.

Це перше офіційне підтвердження, що США готові включити в допомогу Україні цей тип боєприпасів із системою самонаведення на ціль та дальністю до 150 км. Раніше вся інформація щодо можливості постачання ЗСУ таких боєприпасів виходила з неофіційних чи анонімних джерел.

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Водночас Райдер не сказав прямо, що GLSDB включено до нового пакету американської військової допомоги Україні, але наголосив, що боєприпаси надаються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це означає, що Пентагон має укласти контракт на їхнє виробництво, і орієнтовним терміном їхньої передачі Україні може бути осінь 2023 року.

GLSDB поєднує крилату авіабомбу малого діаметра GBU-39 з розгінним блоком від реактивного снаряда M26, яку можна запускати HIMARS/MLRS. Наведення на ціль – через GPS та інерційне. Після запуску бомба відокремлюється від ракети у польоті, випускає мінікрила і летить до цілі.

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