Семеро підлітків підірвались на міні в Ізюмі: в усіх осколкові поранення

У п’ятницю, 3 лютого, в Ізюмі Харківської області компанія підлітків від 14 до 17 років підірвалась на ворожій міні, унаслідок чого дістали незначних осколкових поранень різних частин тіла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook радника голови Харківської обласної ради Наталії Попової.

"Близько восьмої вечора у місті Ізюм компанія підлітків від 14 до 17 років знайшли фрагмент міни, імовірно "пелюстка", - написала Попова.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що один з підлітків підняв міну із землі та кинув поруч з іншими, і міна здетонувала.

Зазначено, що внаслідок вибуху всі сім підлітків дістали незначних осколкових поранень різних частин тіла. Стан усіх дітей задовільний. П'ятьох було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їхньому життю загрози немає.

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