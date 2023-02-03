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Новини
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Семеро підлітків підірвались на міні в Ізюмі: в усіх осколкові поранення

міни,пелюстки

У п’ятницю, 3 лютого, в Ізюмі Харківської області компанія підлітків від 14 до 17 років підірвалась на ворожій міні, унаслідок чого дістали незначних осколкових поранень різних частин тіла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook радника голови Харківської обласної ради Наталії Попової.

"Близько восьмої вечора у місті Ізюм компанія підлітків від 14 до 17 років знайшли фрагмент міни, імовірно "пелюстка", - написала Попова.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що один з підлітків підняв міну із землі та кинув поруч з іншими, і міна здетонувала.

Зазначено, що внаслідок вибуху всі сім підлітків дістали незначних осколкових поранень різних частин тіла. Стан усіх дітей задовільний. П'ятьох було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їхньому життю загрози немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Київщині тракторист підірвався на ворожій протитанковій міні. ФОТОрепортаж

Автор: 

мінування (1218) підлітки (403) Ізюм (330) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+11
К сожалению таких случаев будет много.
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03.02.2023 21:29
+8
пацани, може ви трохи шкільну програму надолужите? лазите, плятььь...ну хоч надалі може думати будете
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03.02.2023 21:24
+8
А був би мозок-ще й струс отримали би...
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03.02.2023 21:29
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пацани, може ви трохи шкільну програму надолужите? лазите, плятььь...ну хоч надалі може думати будете
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03.02.2023 21:24 Відповісти
Дєло *******'а живьйот і пріносіт плоди. А щоб показились ті інтернет- інструктори.
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03.02.2023 22:58 Відповісти
Сінегубов ще не знає що уже звільнений? Вранці обшук... ХаміяАра скапзав!!!
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03.02.2023 21:25 Відповісти
Попереджень в районі та школи з батьками за 10 років, про небезпеку мін, було недостатньо, хлопці є хлопці…
Одужання хлопцям та уважності під ногами після рашистів *****!
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03.02.2023 21:26 Відповісти
самий уважний з них і знайшов ПФМку. Але уважний - не значить розумний.
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03.02.2023 22:32 Відповісти
А був би мозок-ще й струс отримали би...
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03.02.2023 21:29 Відповісти
Ця міна, не вибухає від дотику: детонатор спрацьовує, якщо на неї наступити, або стукнути її ( подивіться схему).
Вона розміром з пачку цигарок: маленька і непомітна: могла лежати під шаром снігу, або бруду, а дитина на її просто наступила!
Не треба вважати всіх навколо дурнями.
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03.02.2023 23:59 Відповісти
якщо на неї наступити то людина залишиться без частини ноги...
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04.02.2023 07:54 Відповісти
Вона для цього і створена.
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04.02.2023 10:51 Відповісти
ох, дятлы...
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03.02.2023 21:29 Відповісти
К сожалению таких случаев будет много.
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03.02.2023 21:29 Відповісти
Почему то вспомнился свой первый самопал из трубки штока ручного велосипедного насоса) В средине 80-х))) Больше недели ходил с красным ипалом, в точечку)))
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03.02.2023 21:48 Відповісти
палыч, ты бы еще магний с титаном между болтами вспомнил
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03.02.2023 22:22 Відповісти
Нє магній, нє магній....а сірку із сірників! одного разу у мене перебор, відірвало з різьби болт і пролетіло повз вухо, звук пам"ятаю до зараз...більше не пробував
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03.02.2023 22:48 Відповісти
В дванадцятирічному віці з друзями в багатті підірвали нерозірвану бойову частину снаряду від сорокап'ятки. Добре що далеко за околицею міста і без трагічних наслідків.
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03.02.2023 23:05 Відповісти
Сьогодні тут всі везунчики, як глянути
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03.02.2023 23:15 Відповісти
То ті хто вижили...
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03.02.2023 23:29 Відповісти
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03.02.2023 23:32 Відповісти
Пацаном багато чого попідривав,від "петерів" до ракети від "ванюши".Найкраще "рве" 120мм від німців осколковофугасні...
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03.02.2023 23:32 Відповісти
💯
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04.02.2023 00:12 Відповісти
Батькові друзі в дитинстві, які після 2 світової народились, один загинув, другий сліпий залишився через воєнні знахідки.
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03.02.2023 23:12 Відповісти
Бляха. Аж серце йокнуло, коли заголовок прочитав. Діти саме болюче.
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03.02.2023 21:31 Відповісти
Таке ж відчуття, добре що обійшлося.
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03.02.2023 21:43 Відповісти
К сожалению это надолго. Придётся детей учить распознать и не трогать подозрительные предметы.
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03.02.2023 22:20 Відповісти
в школьной программе этого нет, и будет не скоро.
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03.02.2023 22:35 Відповісти
а надо бы ... и по телеку вместо рож квартальных советы спецов, как уберечь ребенка от взрыва...
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03.02.2023 22:44 Відповісти
Мало допоможе! Це ж пацани! По собі знаю - було цікаво усе, що горіло і стріляло У школі ракетний гурток був - так самі порох димний робили для двигунів Дома дійшов до піроксиліну і термітних сумішей Взявся за "дещо серйозніше" (добре, що "хімічив" у землянці у ліску) Двері вибило і стеля впала А у самого три дні у вухах дзвеніло ТОді тільки зупинився
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03.02.2023 22:53 Відповісти
некоторые до перекиси ацетона доходили))
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03.02.2023 22:59 Відповісти
А це шо за штучка? Не проходив
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03.02.2023 23:03 Відповісти
Пе́рекис ацето́ну, дипе́рекис ацето́ну - дрібнокристалічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 вибухова речовина схожа на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE борошно . До удару менш чутлива, ніж https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8E азид свинцю , хоча в переплавленому стані стає значно більше вибухонебезпечною, тому потрібно поводитись з нею обережно. Швидкість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F детонації при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 густині 0.92 г/см³ - 3700 м/сек, 1,18 г/см³ - 5300 м/сек. Диперекис ацетону здатний до перепресування, тобто спресований під тиском близько 2000 кг/см² вже горить, а не детонує. Не діє на метали, тільки злегка діє на свинець.
Отримання[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83&action=edit&section=1 ред. код ]

Вихідними речовинами, необхідними для синтезу перекису ацетону, є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 сірчана кислота , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD ацетон , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1 гідроперит . Замість гідропериту можна використовувати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C пергідроль чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E перекис водню (концентрований). Сірчана кислота має бути невисокої концентрації, лише для отримання кислого середовища (30-35 %). Також можливе використання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 хлоридної кислоти , оскільки її залишки в кристалах з часом випаруються.

У колбу на 0,5 л наливають 150 мл води і повільно доливають сірчану кислоту до об'єму 250 мл. Подрібнений гідроперит у кількості 24 таблеток розчиняють у розведеній кислоті (при використанні перикису водню до нього доливається концентрована кислота згідно з пропорцією). Отримана суміш охолоджується до 15 °C. Після охолодження і повного розчинення гідропериту до суміші повільно доливають ацетон та ретельно перемішують. При цьому температура починає зростати і розчин стає каламутним. Підвищення температури до 25 °C не допускається. Ацетон доливати до появи запаху в розчині. Розчин залишають на 1-2 год, потім фільтрують. Фільтрат ретельно промивають під проточною холодною водою, періодично пробуючи на смак (не отруйний) - розчин не повинен бути кислим. Отриманий порошок висушують при кімнатній температурі.
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03.02.2023 23:09 Відповісти
перекись ацетона можно спичкой поджечь на открытой ладони - кристаллы просто моментально сгорят настолько быстро, что даже не получишь ожога. Но если плотно завернуть в фольгу кристалл размером со спичечную головку, и опустить его в трещину красного кирпича, и положить его на угли, то через некоторое время он "разберётся" на два куска и несколько помельче. Для ПА характерно усиление бризантного свойства в закрытом пространстве, даже если это плотно скомканная бумага.
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03.02.2023 23:22 Відповісти
Я знаю Йодистим азотом не грався? Повеселилися колись- дівкам на стільці кристали клали "Хімічка" винюхала" мене Сказала батькові Ох я тоді і "відгріб"!
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03.02.2023 23:32 Відповісти
в советское время йодид азота - удел забав семиклассников. Обычно это увлечение проходит по мере того, как увеличивается разовое количество произведенного вещества, что закономерно заканчивается детонацией в кармане пары граммов, оторванной штаниной престижных джинсов Miltons, и взрывной травмой бедра.
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03.02.2023 23:39 Відповісти
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03.02.2023 23:40 Відповісти
это то, что называют "арабская смесь". По бризантности превосходит армейские ВВ, в том числе и пластиды, и не такая чувствительная, как азиды и прочие инициирующие ВВ.
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03.02.2023 23:14 Відповісти
...вобщим веселее армейских, вот так понятно для моего уровня
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03.02.2023 23:20 Відповісти

жую гудрон и наблюдаю
как в луже пенится карбид
и солнце светит в оба глаза
и десять пальцев на руках
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03.02.2023 23:27 Відповісти
селитра, газета, подсохло, измельчил, банка алюм, натоптал, заплескал, просверлил, фитиль, поджег.....ЕЕЕЕЕххххаааааа
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03.02.2023 23:29 Відповісти
Нє, ну, то якось не по феншую.) У діда город був за двісті метрів від роз€башеного німецького складу, головна проблєма була дитячими пальцями розібрати придумку Маузера, полковник мосін ламався на ура.))
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04.02.2023 00:29 Відповісти
дети телек не смотрят, родители тоже не будут тратить время, что бы потом что-то пытаться пересказывать своему балбесу. Это должно быть в программе на тех территориях, где шли бои, или там где были обстрелы РСЗО. Причем уроки должны быть с видео подрывов и подробным объяснением последствий.
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03.02.2023 22:58 Відповісти
От цікаво, де зараз Чорний Швед. Не в сенсі географії, а ментально.
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03.02.2023 23:08 Відповісти
гадки не маю. Я з тою спільнотою не спілкувався, і не спілкуюсь.
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03.02.2023 23:30 Відповісти
Ймовірність 100%, що в школі розказували про міни. Але доки не побачать на власні очі, не повірять. Ще не так давно на Волині підривались дорослі збирачі металолому на ********** 2 світової війни.
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03.02.2023 23:20 Відповісти
нихрена не рассказывали. Иногда в школе, в которой случился подрыв ученика, говорят "дети! берегитесь мин". Поэтому 100% детей не идентифицируют ПФМ как мину.
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03.02.2023 23:27 Відповісти
На те є досить дієвий спосіб, але ще совєтський. Уроки ПВП (НВП колись) у кожній середній школі чи ліцеї на всій території України, це мусить бути в шкільній програмі з восьмого по одинадцятий класи. То є мілітаризація суспільства майбутнього, але інакше не буде ні суспільства, ні майбутнього, ІМНО.
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04.02.2023 00:04 Відповісти
У нас в Харкові,121 школа,всі стіни завішані були плакатами "здавайте зброю" та "не чіпайте..." Але все одно,..траплялось...
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03.02.2023 23:35 Відповісти
тупые плакаты "не чіпайте" не помогают. Это дети. Им всегда нужно наочно показывать "что" не нужно трогать.
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03.02.2023 23:43 Відповісти
Ця міна не спрацьовує від дотику: на неї потрібно наступити, або вдарити її ногою.
Скоріш за все, не побачили і наступили.
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03.02.2023 23:49 Відповісти
Скоріш за все, була спроба "крутити", ІМНО.
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04.02.2023 00:07 Відповісти
Надо уже теперь в школах , по телевизору , по радио передавать всем жителям Украины маленким и большим : чтобы смотрели под ноги , небрали на земле лежащих "красивых игрушек " особенно касается детей , неподберали на земле лежащих незнакомых вещей ( как этое лепестковая мина ) которая есть для поражения гражданских-пеших и пехоты . Будте внимательны и акуратны со своей жизней.
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04.02.2023 01:20 Відповісти
 
 