Семеро підлітків підірвались на міні в Ізюмі: в усіх осколкові поранення
У п’ятницю, 3 лютого, в Ізюмі Харківської області компанія підлітків від 14 до 17 років підірвалась на ворожій міні, унаслідок чого дістали незначних осколкових поранень різних частин тіла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook радника голови Харківської обласної ради Наталії Попової.
"Близько восьмої вечора у місті Ізюм компанія підлітків від 14 до 17 років знайшли фрагмент міни, імовірно "пелюстка", - написала Попова.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що один з підлітків підняв міну із землі та кинув поруч з іншими, і міна здетонувала.
Зазначено, що внаслідок вибуху всі сім підлітків дістали незначних осколкових поранень різних частин тіла. Стан усіх дітей задовільний. П'ятьох було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їхньому життю загрози немає.
Будь ласка, зачекайте...
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Одужання хлопцям та уважності під ногами після рашистів *****!
Вона розміром з пачку цигарок: маленька і непомітна: могла лежати під шаром снігу, або бруду, а дитина на її просто наступила!
Не треба вважати всіх навколо дурнями.
Отримання[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83&veaction=edit§ion=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83&action=edit§ion=1 ред. код ]
Вихідними речовинами, необхідними для синтезу перекису ацетону, є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 сірчана кислота , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD ацетон , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1 гідроперит . Замість гідропериту можна використовувати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C пергідроль чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E перекис водню (концентрований). Сірчана кислота має бути невисокої концентрації, лише для отримання кислого середовища (30-35 %). Також можливе використання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 хлоридної кислоти , оскільки її залишки в кристалах з часом випаруються.
У колбу на 0,5 л наливають 150 мл води і повільно доливають сірчану кислоту до об'єму 250 мл. Подрібнений гідроперит у кількості 24 таблеток розчиняють у розведеній кислоті (при використанні перикису водню до нього доливається концентрована кислота згідно з пропорцією). Отримана суміш охолоджується до 15 °C. Після охолодження і повного розчинення гідропериту до суміші повільно доливають ацетон та ретельно перемішують. При цьому температура починає зростати і розчин стає каламутним. Підвищення температури до 25 °C не допускається. Ацетон доливати до появи запаху в розчині. Розчин залишають на 1-2 год, потім фільтрують. Фільтрат ретельно промивають під проточною холодною водою, періодично пробуючи на смак (не отруйний) - розчин не повинен бути кислим. Отриманий порошок висушують при кімнатній температурі.
жую гудрон и наблюдаю
как в луже пенится карбид
и солнце светит в оба глаза
и десять пальцев на руках
Скоріш за все, не побачили і наступили.