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Новини Війна
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Зеленський працює над планом для початку діалогу та досягнення справедливого миру, - Мелоні

мелоні

Президент України Володимир Зеленський розробляє план, який дозволить розпочати діалог щодо війни з Росією та досягти справедливого миру.

Про це заявила прем'єр Італії Джорджа Мелоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зеленський працює над планом для відкриття діалогу, і для досягнення справедливого миру ми маємо нарощувати зусилля. Але якщо ми думаємо, що треба перешкодити народу бути вільним, щоб досягти миру, то це не є миром. Тому єдина можливість, яка у нас є, це допомагати Україні", - наголосила прем'єр Італії.

Мелоні також додала, що планує відвідати Україну до річниці повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Також читайте: Щоб досягти миру, треба дати Україні можливість для самозахисту, - прем’єр-міністр Італії Мелоні

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) переговори з Росією (1077) Мелоні Джорджа (133)


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Топ коментарі
+19
план или аргентинская мука?
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03.02.2023 21:39
+16
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03.02.2023 21:38
+16
справедливий мир........
Я уже щось хвилююся!
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03.02.2023 21:42
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03.02.2023 21:38 Відповісти
план или аргентинская мука?
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03.02.2023 21:39 Відповісти
краще і те і те
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03.02.2023 21:44 Відповісти
...і кальоса?
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03.02.2023 22:21 Відповісти
...неважно, главное не пересыпать за дорожную карту
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04.02.2023 06:25 Відповісти
крэпкий план.
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03.02.2023 21:39 Відповісти
справедливий мир........
Я уже щось хвилююся!
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03.02.2023 21:42 Відповісти
Вот к чему приводит чрезмерное употребление макарон.
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03.02.2023 21:42 Відповісти
вона працює
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03.02.2023 21:43 Відповісти
ніт...вана загоряє ))) воно працює )))
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03.02.2023 22:46 Відповісти
"А есть ли у вас план,мистер Фикс?"(с). Да у него мешок планов...
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03.02.2023 21:43 Відповісти
а парашка в курсе?
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03.02.2023 21:44 Відповісти
План капитуляции перед ******? И мир? Уже вроди искал в очке той твари.
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03.02.2023 21:45 Відповісти
З фронту пишеш, спеціялист по очкам?
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03.02.2023 21:56 Відповісти
А ти зелепідор з яких окопів пишеш?
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03.02.2023 22:37 Відповісти
Він хоче з Пуйлом погодити план????
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03.02.2023 21:46 Відповісти
Так він же на законодавчому плані заборонив переговори з ******?
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03.02.2023 21:49 Відповісти
Как запретил так и разрешит
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03.02.2023 22:05 Відповісти
Воно працює?!?!?! Шось таке знакоме...
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03.02.2023 21:48 Відповісти
Коли Зєля каже готує якийсь мир, то закрадається відчуття що він знову якесь кидалово з Єлдаком задумав по типу пірістать стрєлять і відвести війська з забороною стріляти у відповідь.
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03.02.2023 21:49 Відповісти
Шось вона стільки накидала . Даваите зброю і не вимахуитесь . Біля Бахмута вже хочуть трасу перерізати .
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03.02.2023 21:52 Відповісти
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03.02.2023 21:57 Відповісти
Які всі суворі та грізні в комментах.
А ви спитайте в тих, хто наразі в окопах вмирає, чи хочуть вони перемовин?
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03.02.2023 21:57 Відповісти
А шановний пан читав?
Там після смерті друзів, крові і згвалтованих жінок така ненавість, що Зеля з Мерлоні просто не попробують, знесуть.
Почитайте що пишуть з окопів.
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03.02.2023 22:09 Відповісти
Пофік всім в окопах на чужих жінок, про мертвих друзів теж не місце згадувати, розкиснеш.
Тут на форумі всі багато кричать, і мало хто готовий підти в військомат і показати приклад...
Знаєте чого хочуть в окопах? Додому, зігрітись, виспатись, щоб 150 не прилетів.
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03.02.2023 22:18 Відповісти
Може в окопах русні і по*уй на жінок, братів по зброї і дітей.

Пан пише по-українськи але мабуть в ДУШІ не розмовляє українською інакше таке би не написав.
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03.02.2023 23:11 Відповісти
Пан мабуть ніколи в окопах не був.
А як би був, то не писав би дурниць.
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03.02.2023 23:42 Відповісти
Ооо. Лайно кацапське поперло ))))
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03.02.2023 22:36 Відповісти
А що, солов'їну вивчити кацапський мозок не в змозі? ))))
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03.02.2023 22:39 Відповісти
Матом давай, кацапе, не соромся ,воно тобі звично!!!1
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03.02.2023 22:43 Відповісти
Бачу, бачу, ти тут багатьох провокуєш )))
По натхненню, чи робота така?
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03.02.2023 22:53 Відповісти
То бачу, що робота.
Рублі кацапські кишеню не жмуть???
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03.02.2023 22:56 Відповісти
Тому єдина можливість, яка у нас є, це допомагати Україні", - наголосила прем'єр Італії. і саме тому"любителі спагетті" вирішили допомогти куйлу й не надавати Україні танки,які могли б дати ."діти сільвіо" при владі в Італії -друзі його друга окупанта України-"куйла "
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03.02.2023 22:03 Відповісти
лише повна деокупація
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03.02.2023 22:06 Відповісти
З воїнкомату пишеш?
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03.02.2023 23:15 Відповісти
Бачив відео сьогодні у Аслана на твіті взяте у козломордих .Їхній танк штурмує наш окоп і стріляє по позиції з 10 метрів ..Наші чудом вціліли і бахнули з рпг йому башту але зрекешетило і танк поїхав далі .
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03.02.2023 22:08 Відповісти
Ось це відео
https://twitter.com/antiputler_news/status/1621539426756091905
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03.02.2023 22:12 Відповісти
...повністю шокований
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03.02.2023 22:29 Відповісти
У нас не буде чим воювати і хто буде воювати через рік ..у нас втрати за січень неймовірні ...
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03.02.2023 22:09 Відповісти
Гугл транслітер росте. Невєроятные не спорю так пишуть. Але буквалтний переклад неймовірні... Це слово означає щось дуже грандіозно позитивне...
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03.02.2023 22:20 Відповісти
Чи ти мав на увазі свою расєюшку?
Скажи: хутін пуй!
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03.02.2023 22:21 Відповісти
Йому соромно...
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03.02.2023 22:24 Відповісти
Та шо ви кажете! У нас взагалі втрат нема! Зате орків косимо тисячами на годину!
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04.02.2023 05:10 Відповісти
І що ти пропонуєш, скласти зброю, тоді українська нація буде знищена, ми будемо народом без держави.
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04.02.2023 05:29 Відповісти
Нічого не зрозумів.....
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03.02.2023 22:22 Відповісти
Ну як...він працює. Шашлики весняні знову не на часі...А заглянуть до х.уйла у вічко хочеться.Фсьо
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03.02.2023 22:43 Відповісти
Зеленський працює??? Альоо, '' нє впіхівайтє нєвпіхіваємоє''! Працює,чим відомо всім по піаніно.
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03.02.2023 22:33 Відповісти
розпочати діалог з ким?
не лякайте нікого.
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03.02.2023 22:36 Відповісти
Жодний діалог з путіним неможливий,тобто ні-є один способ діалогу за допомогою Leopard та ATACMS
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03.02.2023 22:49 Відповісти
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03.02.2023 22:52 Відповісти
See you whatever
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03.02.2023 23:00 Відповісти
we'll see
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03.02.2023 23:06 Відповісти
...то просто новое whatever недавно вооружился
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03.02.2023 23:18 Відповісти
Это что опять типа надо перестать стрелять ?
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03.02.2023 23:06 Відповісти
Шо такоє? По ходу амери ******* із танками та ракетами, Зєля поняв шо запахло жареним із такими поставками.
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03.02.2023 23:14 Відповісти
Ніколи не думав, що італійські політики розбираються в "літературі"...де слова і дії повязанні парадоксами))) особливість цієї війни.

https://images.cnscdn.com/images/1/2/9/3/1293c19daf673062d9441b269af58dc3/original.jpg

Президент України Володимир Зеленський розробляє план, який дозволить розпочати діалог щодо війни з Росією та досягти справедливого миру.

"Зеленський працює над планом для відкриття діалогу, і для досягнення справедливого миру ми маємо нарощувати зусилля. Але якщо ми думаємо, що треба перешкодити народу бути вільним, щоб досягти миру, то це не є миром. Тому єдина можливість, яка у нас є, це допомагати Україні", - наголосила прем'єр Італії.

Читайте Уважно...ключове слово АЛЕ)) яке створює парадокс.
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03.02.2023 23:16 Відповісти
а може не пейматися верховнюку,
бо коли словопулучення "зеленський займається планом" і "діалог мирного урегулювання" в одному реченні, це викликає неабияке занепокоєння у партнерів.
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03.02.2023 23:16 Відповісти
"Зеленський працює" - це, курво, ще той оксюморон !! ))
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04.02.2023 01:18 Відповісти
"Я планов Ваших люблю громадьё, размаха шаги саженьи!"

А не могли бы Вы, поработать над более справедливой таблицей умножения?
Мелони решила блеснуть тупостью,побить рекорды Савченко ?
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04.02.2023 02:50 Відповісти
Скумбрия по 8....хатынка в Крыму,в Британии,Италии и даже на Кипре,почему то в Израиле нет ничего,,наверно Моссад не дайот....😛но все равно мирная инициатива в Турборежиме...🤣
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04.02.2023 04:37 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський розробляє план, який дозволить розпочати діалог щодо війни з Росією та досягти справедливого миру.
Що може розробяти це безтолкове зелене чмо? Знову за своє - перемони з кацапами про якийсь там "мир".
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04.02.2023 07:51 Відповісти
Мелоні троліт боневтіка.
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04.02.2023 14:26 Відповісти
 
 