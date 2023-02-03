Зеленський працює над планом для початку діалогу та досягнення справедливого миру, - Мелоні

Президент України Володимир Зеленський розробляє план, який дозволить розпочати діалог щодо війни з Росією та досягти справедливого миру.

Про це заявила прем'єр Італії Джорджа Мелоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зеленський працює над планом для відкриття діалогу, і для досягнення справедливого миру ми маємо нарощувати зусилля. Але якщо ми думаємо, що треба перешкодити народу бути вільним, щоб досягти миру, то це не є миром. Тому єдина можливість, яка у нас є, це допомагати Україні", - наголосила прем'єр Італії.

Мелоні також додала, що планує відвідати Україну до річниці повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

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