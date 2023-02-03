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Новини Санкції проти Росії
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Конфісковані у російського олігарха Малофєєва кошти підуть на допомогу Україні, - Генпрокурор США Гарланд

гроші,долар

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд оголосив, що конфісковані у підсанкційного російського олігарха активи підуть на допомогу Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з генеральним прокурором України Андрієм Костіним у Міністерстві юстиції США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейська правда".

"Сьогодні я оголошую про те, що я санкціонував першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Ці конфісковані активи з'явилися після того, як у квітні минулого року я оголосив про висунення обвинувачення російському олігарху Костянтину Малофєєву за звинуваченням в ухилянні від санкцій", - сказав Гарланд.

У червні кошти були заарештовані на американському банківському рахунку Малофєєва, проти якого Сполучені Штати оголосили санкції у квітні "за те, що він діяв або мав намір діяти в інтересах або від імені, прямо чи опосередковано" російського уряду, заявив тоді Мінфін.

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"З мого сьогоднішнього дозволу конфісковані кошти будуть передані Державному департаменту для підтримки народу України. Російські військові злочинці не знайдуть притулку в Сполучених Штатах", - додав генеральний прокурор.

У четвер повідомлялося, що Окружний суддя федерального суду Манхеттена дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать Малофєєву.

Малофєєв, який є власником телеканалу "Царьград ТВ", був звинувачений у фінансуванні сепаратизму в Криму й потрапив під санкції США у 2014 року. Вісьмома роками пізніше американська прокуратура звинуватила його в ухилянні від санкцій.

Наприкінці 2022 року прокурори заявили в суді, що мають право конфіскувати гроші на рахунку Малофєєва в банку Sunflower у Денвері, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру всупереч санкціям США.

Автор: 

конфіскація (849) США (22713) Малофєєв Костянтин (19) Костін Андрій (267) Мінфін США (122)


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Топ коментарі
+10
розкрадуть!!! не давайте гроші зеленим ублюдкам!! ячйця будуть по 30 грн!! за жовток!!
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03.02.2023 22:40
+10
Не давайте им живые деньги! Если живые деньги есть единственной опцией - дайте их лично Пану Залужному. Эти зеленые motherless bastards их тупо украдут. Ни в коем случае не давайте им живых денег! Проверяйте оплату каждой, kurwa, чашки кави!!!
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03.02.2023 22:59
+9
Кошти бородатої бабушки теж стануть Україні в нагоді
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03.02.2023 22:47
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розкрадуть!!! не давайте гроші зеленим ублюдкам!! ячйця будуть по 30 грн!! за жовток!!
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03.02.2023 22:40 Відповісти
Зєлєбєні вжє потирають свої липкі рученята.
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03.02.2023 22:45 Відповісти
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03.02.2023 23:03 Відповісти
пришлите сразу своего прокурора!
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03.02.2023 22:46 Відповісти
Кошти бородатої бабушки теж стануть Україні в нагоді
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03.02.2023 22:47 Відповісти
5,4 мільйона доларів?
можновладці навіть не обертаються на такі цифри.
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03.02.2023 22:48 Відповісти
Не давайте им живые деньги! Если живые деньги есть единственной опцией - дайте их лично Пану Залужному. Эти зеленые motherless bastards их тупо украдут. Ни в коем случае не давайте им живых денег! Проверяйте оплату каждой, kurwa, чашки кави!!!
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03.02.2023 22:59 Відповісти
"....фінансуванні сепаратизму в Криму й потрапив під санкції США у 2014 року....." А в Украине он тоже под санкциями с 2014?
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03.02.2023 23:08 Відповісти
алигарх , а фамилию сменить так и не решился , фу *** , жить с таким поганялом в падло , капля спермы , вот и все чего достоин этот малафееф , бррррр , фу *** еще раз , чмошник , ( та не в деньгах дело )
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03.02.2023 23:27 Відповісти
понты для приезжих
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04.02.2023 05:29 Відповісти
 
 