Канада і шість країн ЄС домовляються про постачання запчастин та боєприпасів для танків Leopard-2, що надаються Україні

Міністри оборони Канади та шести європейських країн обговорили постачання запчастин та боєприпасів для танків, що надаються Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Я зустрілася з колегами з Фінляндії, Нідерландів, Португалії, Іспанії, Німеччини та Швеції, щоб обговорити підтримку військової техніки, яку ми відправляємо в Україну, наприклад, основних бойових танків Leopard 2", - написала у Twitter глава Міноборони Канади Аніта Ананд.

"На підтримку України ми продовжимо працювати разом над тренуваннями, запчастинами та боєприпасами", - додала міністр.

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