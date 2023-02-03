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Канада і шість країн ЄС домовляються про постачання запчастин та боєприпасів для танків Leopard-2, що надаються Україні

танк,leopard

Міністри оборони Канади та шести європейських країн обговорили постачання запчастин та боєприпасів для танків, що надаються Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Я зустрілася з колегами з Фінляндії, Нідерландів, Португалії, Іспанії, Німеччини та Швеції, щоб обговорити підтримку військової техніки, яку ми відправляємо в Україну, наприклад, основних бойових танків Leopard 2", - написала у Twitter глава Міноборони Канади Аніта Ананд.

"На підтримку України ми продовжимо працювати разом над тренуваннями, запчастинами та боєприпасами", - додала міністр.

Також читайте: Канада надасть Україні чотири танки Leopard-2

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Канада (2191) зброя (7454) танк (2064)


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Если Украина получит б/у Леопард -1 , то кто их будет
обслуживать и ремонтировать. Этим машинам 50 лет.,
где искать "Зип-ы".
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03.02.2023 22:59 Відповісти
а правда страшно?
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03.02.2023 23:01 Відповісти
Там же,где и для Т-72,которым 45 лет. Спойлер(на рынке,там таких еще много).
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03.02.2023 23:10 Відповісти
цей російський танк був теж старенький, але доїхав до річки Десна і був знищений.... https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU

якщо може проїхати 1000 км старий радянський танк, то чому не зможе німецький????
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04.02.2023 00:30 Відповісти
Я так думаю що на заході тому так не швидко приймають рішення, що думають про всі ньюанси постачання такої техніки.

Якщо поставлять - точно буде продумано і з ************, і обслуговування і ремонт.
Як це вийшло з польскими Крабами - ремонтують і в Польщі і в країнах Балтії.

Тому так не спішно і вирішують питання з Абрамсами і F-16. Логістика і сервіс.
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03.02.2023 23:04 Відповісти
 
 