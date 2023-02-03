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Канада і шість країн ЄС домовляються про постачання запчастин та боєприпасів для танків Leopard-2, що надаються Україні
Міністри оборони Канади та шести європейських країн обговорили постачання запчастин та боєприпасів для танків, що надаються Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Я зустрілася з колегами з Фінляндії, Нідерландів, Португалії, Іспанії, Німеччини та Швеції, щоб обговорити підтримку військової техніки, яку ми відправляємо в Україну, наприклад, основних бойових танків Leopard 2", - написала у Twitter глава Міноборони Канади Аніта Ананд.
"На підтримку України ми продовжимо працювати разом над тренуваннями, запчастинами та боєприпасами", - додала міністр.
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обслуживать и ремонтировать. Этим машинам 50 лет.,
где искать "Зип-ы".
якщо може проїхати 1000 км старий радянський танк, то чому не зможе німецький????
Якщо поставлять - точно буде продумано і з ************, і обслуговування і ремонт.
Як це вийшло з польскими Крабами - ремонтують і в Польщі і в країнах Балтії.
Тому так не спішно і вирішують питання з Абрамсами і F-16. Логістика і сервіс.