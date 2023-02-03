На кордоні поки не відмічається потужного ударного угруповання військ РФ, - Держприкордонслужба

На російсько-українському кордоні потужного ударного угруповання з боку росіян поки не відмічається.

Про це у телемарафоні заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Там (на російсько-українському кордоні. – Ред.) потужного ударного угруповання, на щастя, поки не відмічається. Проте РФ продовжує свої терористичні дії, щоденно обстрілюючи прикордоння України – і по Чернігівщині, і по Сумській області, і по частині Харківської області", - поінформував він.

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Демченко уточнив, що лише упродовж січня прикордонники зафіксували понад 250 обстрілів цих територій, які Росія вчинила зі своєї території.

Окремо речник сказав, що якщо говорити про білоруський напрямок, то там Росія не має необхідного ударного угруповання, яке могло б здійснити повномасштабне вторгнення в Україну.

Він зазначив, що загалом поряд нашого кордону прикордонники не відмічають переміщення ні військової техніки, ні особового складу чи то російських, чи білоруських підрозділів.