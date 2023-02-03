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Новини Війна
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На кордоні поки не відмічається потужного ударного угруповання військ РФ, - Держприкордонслужба

кордон

На російсько-українському кордоні потужного ударного угруповання з боку росіян поки не відмічається.

Про це у телемарафоні заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Там (на російсько-українському кордоні. – Ред.) потужного ударного угруповання, на щастя, поки не відмічається. Проте РФ продовжує свої терористичні дії, щоденно обстрілюючи прикордоння України – і по Чернігівщині, і по Сумській області, і по частині Харківської області", - поінформував він.

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Демченко уточнив, що лише упродовж січня прикордонники зафіксували понад 250 обстрілів цих територій, які Росія вчинила зі своєї території.

Окремо речник сказав, що якщо говорити про білоруський напрямок, то там Росія не має необхідного ударного угруповання, яке могло б здійснити повномасштабне вторгнення в Україну.

Він зазначив, що загалом поряд нашого кордону прикордонники не відмічають переміщення ні військової техніки, ні особового складу чи то російських, чи білоруських підрозділів.

Автор: 

армія рф (17309) Білорусь (7927) Держприкордонслужба ДПСУ (5967) кордон (4761) росія (65073) Демченко Андрій (345)


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Топ коментарі
+8
у меня аллергия на эту фразу...
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03.02.2023 23:09
+6
колись я це вже чув... тільки у мене дежавю?
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03.02.2023 23:11
+3
15 февраля 2022 г.: "Россия не создала на границе ни одной наступательной группировки..." - Резников
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04.02.2023 00:02
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жарьте спокойно шашалыки...
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03.02.2023 23:08 Відповісти
у меня аллергия на эту фразу...
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03.02.2023 23:09 Відповісти
колись я це вже чув... тільки у мене дежавю?
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03.02.2023 23:11 Відповісти
на купянськ з луганщини вже йде удар. подивіться на концентрацію військ біля кремінної. там московити мають частковий успіх. я б ще дещо написав та не хочу в бан...
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03.02.2023 23:38 Відповісти
Ну, точно, один в один высер зеленожопого резникова 20 февраля 2022 года!
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03.02.2023 23:21 Відповісти
можна до ранку спати спокійно????????????????
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03.02.2023 23:43 Відповісти
15 февраля 2022 г.: "Россия не создала на границе ни одной наступательной группировки..." - Резников
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04.02.2023 00:02 Відповісти
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04.02.2023 02:04 Відповісти
 
 