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Новини Санкції проти Росії
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Турецькі компанії експортують в РФ підсанкційні товари на мільйони доларів, - The Wall Street Journal

турция,рф

За даними The Wall Street Journal, у 2022 році турецькі компанії експортували на десятки мільйонів доларів машини, електроніку, запасні частини та інші товари, необхідних Росії для своїх Збройних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Видання зазначає, що це демонструє можливості РФ підживлювати свої воєнні дії, попри міжнародні санкції. Дані показують, що щонайменше 13 турецьких фірм експортували товарів на загальну суму не менше 18,5 млн доларів, включаючи вироби з пластику, гуми та транспортні засоби, щонайменше 10 російським компаніям, які знаходяться під санкціями США.

За даними, проаналізованими The Wall Street Journal, турецькі компанії відправили щонайменше три партії товарів американського виробництва. Турецькі фірми також відправили до Росії ще 15 мільйонів доларів у вигляді ліфтів, електрогенераторів, друкованих плат та інших товарів американського виробництва, порушуючи експортний контроль США, який покликаний позбавити Росію життєво важливого військового обладнання.

Зараз, майже через рік після вторгнення, США чинять тиск на треті країни, такі як Туреччина, щоб вони співпрацювали з ключовими аспектами санкцій. Високопосадовці міністерства фінансів США цього тижня відвідали Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати та Оман, щоб ліквідувати російські мережі військових закупівель у регіоні. Офіційні особи Туреччини заявляють, що країна застосовує лише санкції, запроваджені Радою Безпеки ООН, а не санкції, запроваджені такими країнами, як США. Міністерство закордонних справ Туреччини також заявляє, що не виправдовує спроб ухилитися від санкцій щодо Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вимагають від Туреччини припинити приймати вкрадені Росією американські літаки, - The Wall Street Journal

Серед російських компаній, що потрапили під санкції, отримали товари з Туреччини, були дочірня компанія російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння", що виробляє системи озброєння для ВМФ Росії, і "Промтехнологія", що потрапила під санкції за виробництво гвинтівок для російських Збройних сил.

На додаток до спроб позбавити Росію зброї офіційні особи США також намагаються перекрити російські джерела до основних товарів, що використовуються для військової техніки. Каучук, наприклад, використовується при виготовленні пластин, що захищають російські бойові танки Т-80. Санкції США та експортний контроль також націлені на пластмаси, які потрібні Росії для виробництва танків, кораблів, шоломів та бронежилетів. Дані показують, що Росія придбала у Туреччини також кермові колеса для вантажівок та американські фільтри для двигунів. Росія імпортувала конвеєри та елеватори американського виробництва майже на 8 мільйонів доларів, порушуючи експортний контроль США.

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Автор: 

росія (65073) санкції (11810) Туреччина (3499)


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Топ коментарі
+17
Це лише доводить що відмова прийняти Туреччину до ЄС, була абсолютно правильним рішенням.
І членство в НАТО, Туречччині потрібно виключно для посилення власного впливу.
У разі конфлікту НАТО-параша, це буде дуже ненадійний союзник для альянсу!
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03.02.2023 23:22
+14
И не пора ли НАТО послать турков вслед за кацапским кораблем ?
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03.02.2023 23:20
+9
Нонсенс, так? Країна НАТО допомогає обходити санкції. Тормозить вступ Швеції та Фінляндії в НАТО... І всі терплять закідони Туреччини. І будуть терпити далі і на коліна встануть щоб не виходила з НАТО, хай хоч навіть наприклад відіжмуть половину Сирії. Тому що географічне положення завдяки пролівам - стратегічне. Було 200 років принаймні. Та ще буде 200.
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03.02.2023 23:31
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И не пора ли НАТО послать турков вслед за кацапским кораблем ?
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03.02.2023 23:20 Відповісти
тоді турки ще більше підсанкційних товарів почнут постачати.
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03.02.2023 23:22 Відповісти
География мешает. Босфор и Дарданеллы.
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03.02.2023 23:32 Відповісти
Так. Бо вони виключно за географію і попали в НАТО.
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03.02.2023 23:39 Відповісти
Одна справа, закупити в Китаї американську електроніку.
Зовсім інша, коли турецькі компанії виступають посередником, порушуючи санкції і забезпечуючи кацапів всім необхідним.
Чи для вас різниці немає?
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03.02.2023 23:38 Відповісти
Це не реекспорт через Китай був. А саме прямі закупки. Була ж така стаття, мабуть навіть на цензорі була.
Так що ні, не має.
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03.02.2023 23:42 Відповісти
Статей буває дуже багато, але не всі правдиві.
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03.02.2023 23:44 Відповісти
Ну да, про турків правдиві, а от про святих американців - ні.
До речі Туреччина ніяких санкцій не вводила, тому які взагалі претензії?
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03.02.2023 23:46 Відповісти
Якщо Пан мае инфу, немае жодной проблемы дать ее в ФБР. Чи бажае Пан телефонного нумера?
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03.02.2023 23:48 Відповісти
Факти?
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03.02.2023 23:43 Відповісти
Тримай

Американская технологическая компания Extreme Networks сотрудничала с московским машиностроительным заводом «Авангард», несмотря на санкции, введенные еще в 2014 году после незаконной аннексии Крыма. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание https://www.reuters.com/technology/how-us-firm-supplied-networking-technology-maker-feared-russian-missiles-2022-10-12/ Reuters . Редакция https://mc.today/ MC.today пересказывает важные детали.

Новости технологий, IT и бизнеса. Полезные и вдохновляющие истории.

Extreme Networks - известный производитель сетевого оборудования для различных IТ-систем, сильный игрок в своем рыночном сегменте и официальный партнер Национальной футбольной лиги. «Авангард» - это российское военное предприятие, специализирующееся на производстве ракет для систем ПВО С-400.

Московский завод попал в санкционные списки еще в 2014 году. Однако есть основания полагать, что в период с 2017 по 2021 год «Авангард» получил от Extreme Networks оборудование на сумму более полумиллиона долларов. В список входили высокоскоростные коммутаторы и программное обеспечение.

В апреле, спустя примерно полтора месяца после начала полномасштабного вторжения, сотрудник Extreme Networks сообщил, что компания продавала россиянам оборудование для оснащения военных кораблей и систем связи.
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03.02.2023 23:47 Відповісти
Тримай

8=====D
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05.02.2023 17:55 Відповісти
Якщо Пан мае инфу, немае жодной проблемы дать ее в ФБР. Чи бажае Пан телефонного нумера?
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03.02.2023 23:47 Відповісти
Пан американець сам нехай скаржиться на панів американців.
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03.02.2023 23:49 Відповісти
Зрозумило. Ты просто пропагандон. Пшло вон,животное.
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03.02.2023 23:51 Відповісти
русская свинья, ты попыталось кого-то обвинить в чем-то. На просьбу предьявить хоть какие-то доказательства ты ударилось в типовую для руспропагандонов истерику. Животное, как зовут фюрера дикой русни?
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03.02.2023 23:56 Відповісти
Пишу на той же мове, на которoй идет Украинский державный телемарафон, свинособака. Я задал тебе вопросы, отвечай,животное.
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03.02.2023 23:59 Відповісти
Как зовут фюрера дикой русни, животное?
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04.02.2023 00:02 Відповісти
Мова ворога? А чому ж ви берете зброю у ворога? А хто тоді не ворог у твоїй книжці?
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04.02.2023 00:00 Відповісти
Пердоган у своєму віртуальному світі почуває себе сельджуком, членом династії Османів(тюркська копія *****), а насправді це базарний барига, опудало султана
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03.02.2023 23:53 Відповісти
******* ti svoloch
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04.02.2023 16:36 Відповісти
проклянуть потім ті гроші, які отримали від цих оборудок.
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03.02.2023 23:20 Відповісти
чебуреки...
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03.02.2023 23:21 Відповісти
Це лише доводить що відмова прийняти Туреччину до ЄС, була абсолютно правильним рішенням.
І членство в НАТО, Туречччині потрібно виключно для посилення власного впливу.
У разі конфлікту НАТО-параша, це буде дуже ненадійний союзник для альянсу!
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03.02.2023 23:22 Відповісти
до речі в евросоюз не беруть за окупацію. частини Кіпру.
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03.02.2023 23:29 Відповісти
Босфор и Дарданеллы.
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03.02.2023 23:33 Відповісти
Так многие страны так делают. Кто в открытую, кто с помощью лазеек. Там если копнуть столько стран, наших партнеров будет, что ах...ть можно.
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03.02.2023 23:28 Відповісти
Воистину запад и восток никогда не поймут друг друга
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03.02.2023 23:29 Відповісти
ну таке... в кожного своє ***** - на кацапії своє, в турків своє, у звірят на північній Кореї своє, у іранців їх 3 мішки.
в кожного свій смак.
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03.02.2023 23:30 Відповісти
Нонсенс, так? Країна НАТО допомогає обходити санкції. Тормозить вступ Швеції та Фінляндії в НАТО... І всі терплять закідони Туреччини. І будуть терпити далі і на коліна встануть щоб не виходила з НАТО, хай хоч навіть наприклад відіжмуть половину Сирії. Тому що географічне положення завдяки пролівам - стратегічне. Було 200 років принаймні. Та ще буде 200.
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03.02.2023 23:31 Відповісти
Они согласовали с рашкой выход из Сирии, вы видимо за международными новостями не следите.
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04.02.2023 00:36 Відповісти
Те, що вони согласували - не означає, що в них немає там інтересів. Курди, які живуть там - це сепаратистьска загроза Туреччині (яка сама так вважає). Отже вихід з Сирії на даному етапі тактичний хід, а не рішення питання. Так що мені не треба постійно відслідковувати такі новини, щоб розбиратися в геополітіці
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04.02.2023 00:41 Відповісти
https://www.alwatanonline.com/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB/ https://www.alwatanonline.com/مصدر-متابع-مخرجات-اجتماع-موسكو-الثلاث/

Читайте, еще в декабре достигли 3х сторонней договоренности.
С Сирии их выбили, не как нацию, как террористическую организацию.
Как я понимаю, курдистан сейчас базируется в Ираке, там их и будут долбить.
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04.02.2023 00:53 Відповісти
турки - є турки!!!!
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03.02.2023 23:42 Відповісти
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03.02.2023 23:49 Відповісти
ЄС для України вигідна в плані обмеження корупції для зеленої плісняви, все решта - повна *****
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03.02.2023 23:49 Відповісти


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Реєстрація:14.01.2023
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03.02.2023 23:59 Відповісти
"порушуючи експортний контроль США, який покликаний позбавити Росію життєво важливого військового обладнання"

якщо еспортний контроль США може порушувати люба країна така як Турція то США треба задуматись чи на справді цій країні потрібно довіряти як союзнику якщо вони не поважають їхні закони і торгують з ворогом
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03.02.2023 23:56 Відповісти
А Укренерго запросило у турецкої компанії Байрактар 10 лимонів зелені, за підключення енергії до заводу на якому планували виробляти на теріторії України БПЛА. Причому інвестор з Турції за свої кошти та технології будував технологічну споруду та привозив обладнення. Так хто корупціонери? По методіки зеленський-подляк - турки.
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03.02.2023 23:57 Відповісти
Їм не відмитися від крові українських дітей, жінок, старих.
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03.02.2023 23:58 Відповісти
Гроші не пахнуть.
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04.02.2023 00:12 Відповісти
Диктатори завжди допомагали один одному. І зараз допомагають. Для них демократія - це їхня смерть. Тому й переписують конституції, закони, роблять будь що щоб залишитись у владі.
Пуйло, Ин, Лукашенко, Ердоган, Сі Цзіньпін, Асад, Хаменеї..
В НАТО турків взяли щоб посадити хоч трохи на цепок.
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04.02.2023 00:15 Відповісти
Турків давно пора санкціями їбанути
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04.02.2023 00:16 Відповісти
Не кличте до себе нікого.
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04.02.2023 10:13 Відповісти
Ну ти інші через турецькі прокладки.
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04.02.2023 00:24 Відповісти
Туристична турція для мене і моїх родичів закрита назавжди. Як і крим після 14го. Без них вистачає де відпочити. Сподіваюсь в нас ще буде така можливість...
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04.02.2023 00:30 Відповісти
Ну и когда Турцию исключат из НАТО? Или она так важна, что ей готовы простить все?
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04.02.2023 00:59 Відповісти
Вони і не припиняли постачати усі товари брендів, які пішли з расєі.
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04.02.2023 01:09 Відповісти
але ж, але ж.... байрактари.... але ж дали безплатно....
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04.02.2023 01:40 Відповісти
Турки це хитросракі люди.
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04.02.2023 02:56 Відповісти
Не знаю жодної мусульманської країни якій може довіряти християнська країна. Якось так історично склалося. Постійно щось "викручують" порушуючи домовленості, контракти та укладені угоди.
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04.02.2023 05:56 Відповісти
Віра ні до чого. Якщо людина гнила, то ніяка віра не завадить.
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04.02.2023 09:12 Відповісти
Хто б сумнівався. На те вони й "переговорники-миротворці".
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04.02.2023 07:03 Відповісти
Туреччина своїми діями все більше викликає недовіру. Вже достатньою мірою, щоб їм не довіряти.
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04.02.2023 08:34 Відповісти
Голос має подати українська юридична система, але друге питання як вона то зробить оскільки у багатьох її діячів є спадщина в Росії.
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04.02.2023 08:46 Відповісти
Усі намагаються нажитися на цій війні. Ціною втрати наших українських захисників. Сподіваюсь після війни відплатимо так само цим покидькам, так само не будемо зважати на якісь моральні перепони. Вірмени мають заплатити.
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04.02.2023 09:10 Відповісти
Туреччина-змія підколодна.
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04.02.2023 10:09 Відповісти
a ti suchka
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04.02.2023 16:38 Відповісти
 
 