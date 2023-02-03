Турецькі компанії експортують в РФ підсанкційні товари на мільйони доларів, - The Wall Street Journal
За даними The Wall Street Journal, у 2022 році турецькі компанії експортували на десятки мільйонів доларів машини, електроніку, запасні частини та інші товари, необхідних Росії для своїх Збройних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Видання зазначає, що це демонструє можливості РФ підживлювати свої воєнні дії, попри міжнародні санкції. Дані показують, що щонайменше 13 турецьких фірм експортували товарів на загальну суму не менше 18,5 млн доларів, включаючи вироби з пластику, гуми та транспортні засоби, щонайменше 10 російським компаніям, які знаходяться під санкціями США.
За даними, проаналізованими The Wall Street Journal, турецькі компанії відправили щонайменше три партії товарів американського виробництва. Турецькі фірми також відправили до Росії ще 15 мільйонів доларів у вигляді ліфтів, електрогенераторів, друкованих плат та інших товарів американського виробництва, порушуючи експортний контроль США, який покликаний позбавити Росію життєво важливого військового обладнання.
Зараз, майже через рік після вторгнення, США чинять тиск на треті країни, такі як Туреччина, щоб вони співпрацювали з ключовими аспектами санкцій. Високопосадовці міністерства фінансів США цього тижня відвідали Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати та Оман, щоб ліквідувати російські мережі військових закупівель у регіоні. Офіційні особи Туреччини заявляють, що країна застосовує лише санкції, запроваджені Радою Безпеки ООН, а не санкції, запроваджені такими країнами, як США. Міністерство закордонних справ Туреччини також заявляє, що не виправдовує спроб ухилитися від санкцій щодо Росії.
Серед російських компаній, що потрапили під санкції, отримали товари з Туреччини, були дочірня компанія російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння", що виробляє системи озброєння для ВМФ Росії, і "Промтехнологія", що потрапила під санкції за виробництво гвинтівок для російських Збройних сил.
На додаток до спроб позбавити Росію зброї офіційні особи США також намагаються перекрити російські джерела до основних товарів, що використовуються для військової техніки. Каучук, наприклад, використовується при виготовленні пластин, що захищають російські бойові танки Т-80. Санкції США та експортний контроль також націлені на пластмаси, які потрібні Росії для виробництва танків, кораблів, шоломів та бронежилетів. Дані показують, що Росія придбала у Туреччини також кермові колеса для вантажівок та американські фільтри для двигунів. Росія імпортувала конвеєри та елеватори американського виробництва майже на 8 мільйонів доларів, порушуючи експортний контроль США.
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Зовсім інша, коли турецькі компанії виступають посередником, порушуючи санкції і забезпечуючи кацапів всім необхідним.
Чи для вас різниці немає?
Так що ні, не має.
До речі Туреччина ніяких санкцій не вводила, тому які взагалі претензії?
Американская технологическая компания Extreme Networks сотрудничала с московским машиностроительным заводом «Авангард», несмотря на санкции, введенные еще в 2014 году после незаконной аннексии Крыма. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание https://www.reuters.com/technology/how-us-firm-supplied-networking-technology-maker-feared-russian-missiles-2022-10-12/ Reuters . Редакция https://mc.today/ MC.today пересказывает важные детали.
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Extreme Networks - известный производитель сетевого оборудования для различных IТ-систем, сильный игрок в своем рыночном сегменте и официальный партнер Национальной футбольной лиги. «Авангард» - это российское военное предприятие, специализирующееся на производстве ракет для систем ПВО С-400.
Московский завод попал в санкционные списки еще в 2014 году. Однако есть основания полагать, что в период с 2017 по 2021 год «Авангард» получил от Extreme Networks оборудование на сумму более полумиллиона долларов. В список входили высокоскоростные коммутаторы и программное обеспечение.
В апреле, спустя примерно полтора месяца после начала полномасштабного вторжения, сотрудник Extreme Networks сообщил, что компания продавала россиянам оборудование для оснащения военных кораблей и систем связи.
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І членство в НАТО, Туречччині потрібно виключно для посилення власного впливу.
У разі конфлікту НАТО-параша, це буде дуже ненадійний союзник для альянсу!
в кожного свій смак.
Читайте, еще в декабре достигли 3х сторонней договоренности.
С Сирии их выбили, не как нацию, как террористическую организацию.
Как я понимаю, курдистан сейчас базируется в Ираке, там их и будут долбить.
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Реєстрація:14.01.2023
якщо еспортний контроль США може порушувати люба країна така як Турція то США треба задуматись чи на справді цій країні потрібно довіряти як союзнику якщо вони не поважають їхні закони і торгують з ворогом
Пуйло, Ин, Лукашенко, Ердоган, Сі Цзіньпін, Асад, Хаменеї..
В НАТО турків взяли щоб посадити хоч трохи на цепок.