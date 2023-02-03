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Новини Війна
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Китай планує військове вторгнення на Тайвань до 2027 року, - директор ЦРУ Бернс

бернс

Голова КНР Сі Цзіньпін хоче протягом чотирьох років створити передумови для військового вторгнення Китаю на Тайвань.

Таку думку висловив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє японська NHK, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Під час виступу в Джорджтаунському університеті Бернс сказав, що розвідслужби США мають у своєму розпорядженні дані, що глава Китаю орієнтував збройні сили КНР бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

"Це не означає, що він має намір розпочати вторгнення у 2027 році або будь-якого іншого року, але це нагадування про серйозність його намірів та його амбіцій", – сказав директор ЦРУ.

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Він також додав, що "не став би недооцінювати амбіції Сі щодо Тайваню".

Раніше повідомлялося, що на думку Бернса, хоча глава КНР, ймовірно, був "вибитий з колії" слабкими військовими діями Росії в Україні, він досі залишається "відданим партнерству", про яке Пекін і Москва оголосили минулого року.

Автор: 

Китай (4573) Тайвань (180) ЦРУ (140) Бернс Вільям (64)


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Топ коментарі
+26
тайванцям треба наростити виробництво мяса до шашлику та асвальтоукладчиків
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04.02.2023 00:06
+23
У світової спільноти є гарна можливість на мордорі показати китаю, що з ним буде...
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04.02.2023 00:04
+22
Все залежатиме від результатів війни орди проти України.
Поставлять на місце парашу - і китайці притихнуть.
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04.02.2023 00:21
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друзі арахамії
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04.02.2023 00:03 Відповісти
У світової спільноти є гарна можливість на мордорі показати китаю, що з ним буде...
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04.02.2023 00:04 Відповісти
Щось не те з таємними службами. Якісь вони зовсім не таємні)
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04.02.2023 00:05 Відповісти
То ще фігня-НАШ ТО ВЗАГАЛІ БЛЬОХЕРОМ СТАВ, ШПІЙОНІВ НЕ ТРЕБА
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04.02.2023 05:12 Відповісти
тайванцям треба наростити виробництво мяса до шашлику та асвальтоукладчиків
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04.02.2023 00:06 Відповісти
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04.02.2023 00:37 Відповісти
І відповісти негайно американцям , щоб не нагнітали , а то щодня втрати бюджету будуть ((
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04.02.2023 01:39 Відповісти
100%
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04.02.2023 08:35 Відповісти
Китай выжидает момента когда у США начнется экономический кризис и кризис в сфере военной помощи дружественным странам из за помощи Украине. Именно поэтому рашку нужно валить полностью под корень, чтобы эта помойка не смогла усиливать Китай в случае агрессии против Тайваня.
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04.02.2023 00:09 Відповісти
знайомо знайомо - ці теж за три дні Тайваня наса?
нічому дурнів ніщо не вчить...
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04.02.2023 00:10 Відповісти
Все залежатиме від результатів війни орди проти України.
Поставлять на місце парашу - і китайці притихнуть.
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04.02.2023 00:21 Відповісти
Пам'ятаю як половину 21го року ходив у фрустрації і постійно думав про можливий напад та варіанти його розвитку. Та що я робитиму і куди дівати сім'ю. Міцних нервів тайванцям. Бажаю їм вистояти і перемогти якщо напад таки буде.
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04.02.2023 00:28 Відповісти
Китай оба варианта устраивает
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04.02.2023 00:37 Відповісти
Те сами казали ватнічки місцеві...
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04.02.2023 00:52 Відповісти
Косоглазые идиоты. Зачем им какой то маленький остров за который они получат хорошо по зубам если на севере можно без проблем отрезать себе кусок размером с сам Китай без никакого сопротивления
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04.02.2023 00:31 Відповісти
мікрочіпи
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04.02.2023 00:35 Відповісти
Вони думають, що віджавши військовим шляхом мікролітографи ASML (єдина фірма в світі, що їх виробляє -- і звісно ці апарати є у TSMC) зможуть бирєнько їх розібрати і традиційним китайським методом випродукувати "свої".

Але США TSMC так легко не віддасть. Там серйозні інтереси.
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04.02.2023 01:08 Відповісти
Ну літографи ASML і правда виробляє тільки компанія ASML - але вона не єдиний виробник літографічного обладнання. Швидше за все китайцям потрібні не літографи а технології випуску транзисторів меншого розміру - TSMC в сфері зменшення розмірів а що найголовніше запровадження їх у виробництво обігнало INTEL наприклад.
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04.02.2023 07:43 Відповісти
«Технології випуску» безпосередньо залежать від можливостевой обладнання.
Сам технологічний процес подібний, але при зменшенні розміру якраз і виникають фізичні перепони, вирішувати які якраз дозволяє використання первних літографів і технологій/матеріалів,що на них застосовуються.
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04.02.2023 10:33 Відповісти
Тобто Інтел знаходиться в якомусь санкційному списку і йому заборонено продавати ************ обладнання?
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04.02.2023 11:01 Відповісти
Доя початку подивіться долі у виробництві чіпів intel і tsmc, зважте можливості інвестування у нові техпроцеси і строки окупності, також подивіться основних замовників tsmc. Інтел просто йде з «зідставанням», але не тому що якість обмеження, а з огляду на фінансову доцільність швидкого оновлення техпроцесів. При чому інтел завжди використовує ******* техпроцеси, але не передові
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04.02.2023 11:30 Відповісти
Ну так Інтел не використовує ******* техпроцеси - розказали ви подібне років 10-15 тому на вас подивилися б з здивуванням (техпроцеси 45 нм а особливо 22 нм якщо я нічого не путаю в масове виробництво запустило Інтел). Літографи це просто інструменти які дозволяють так сказати втілити задумане в металі - бо якщо не буде креслень то хоч май саме - саме обладнання воно нічого не виробить.
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04.02.2023 12:52 Відповісти
Я написав вам чорним по білому, що intel використовує ******* завжди, але впроваджує передові техпроцеси з відставанням у порівнянні з tsmc. Ми не обговорюємо, що було 10-15років тому і що у amd, наприклад, були власні фабрики.
Літографи - обладнання що накладає обмеження, або робить можливим виробництво чіпів за певною технологією. А от креслення (дизайн чіпів) може розробити будь хто, а далі йде контрактне виробництво на літографічному обладнанні.
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04.02.2023 13:52 Відповісти
Тобто розробити архітектуру мікропроцесорів наприклад може хто завгодно - ну тоді де власне мікропроцесори виключно китайської розробки ( з нуля без використання архітектур які можна купити - на кшталт ARM або MIPS)? Щодо обмежень - десь починаючи з 2030 року розміри транзисторів досягнуть фізичних обмежень які обійти неможливо і відповідно на перше місце вийдуть методи оптимізації любого штибу (а також компаніям прийдеться почати використовувати рішення які вони мали але притримували щоб заробити на вже існуючих розробках).
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04.02.2023 17:22 Відповісти
Зачекайте - до чого тут Китай? Він може розробляти архітектуру - питання що вона повинна бути ефективнішою ніж те що є, бути сумісною з існуючим програмним забезпеченням (хто буде під них оптимізувати? Правильно - ніхто), і ще купа сумісних речей. Щодо ліцензійних архітектур Китай має власні розробки, у рамках накладених технологічних обмежень.
Щодо фізичних обмежень транзисторі і про 2030рік - квантові обчислення, чули за такі?
Додатково:
«У статті для Interesting Engineering 2018 року програміст Джон Леффлер прогнозував, що закон Мура не обмежується звичайними кремнієвими транзисторами. Напевне, в майбутньому транзистори будуть атомарних або навіть субатомних розмірів, і так само підкорюватимуться закону Мура»
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04.02.2023 17:43 Відповісти
Кваркові транзистори?
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04.02.2023 21:35 Відповісти
Вибачайте якщо вам не сподобалося моє питання - але більш змістовний і обємний комент наказав довго жити в звязку з відключенням інтернету. Але якщо подумати що я мав написати на це "або навіть субатомних розмірів" ?
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05.02.2023 10:12 Відповісти
Вище питання залишив без відповіді тому, що займатися прогнозами розвитку квантової фізики і питань практичного втілення відкриттів не доцільно.
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05.02.2023 11:48 Відповісти
дивні якісь висновки у Бернса

китай побачив нерішучість НАТО а не слабкість росії : якраз і перше і друге йдуть китаю на користь.

організація - це процес прийняття рішень, і всі бачуть як Німеччина та США кивають одна на одну, і ніхто не хоче приймати рішення.

ну, виходить кожен сам за себе, оце і все НАТО

справа не в тому що Україна не член НАТО, справа в тому що ніхто в НАТО не хоче приймати рішення навіть про постачання зброї, не те що надсилання військ.

і це бачуть і росія, і китай.
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04.02.2023 00:45 Відповісти
НАТО не буде приймати рішення щодо Тайваню. Тут діятимуть інші безпекові механізми.
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04.02.2023 01:32 Відповісти
афганістан теж не в Європі знаходиться
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04.02.2023 03:14 Відповісти
З чого аж ніяк не випливає існування зв'язку між цими кейсами.
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05.02.2023 02:45 Відповісти
Чим швидше росіяни отримають кизди, тім рішучіше товариш Сі виступатиме за мир, дружбу та кукурудзу.
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04.02.2023 01:24 Відповісти
Ключовий лідер Xi думає, що йому вдасться уникнути помилок *****.
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04.02.2023 01:37 Відповісти
в підарасів блох - шо в китаянських, що в кацапсянських, що в північно кореянських, що в іранських, не повірите - як в опі...
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04.02.2023 01:58 Відповісти
Схоже на те, що для США кітайози готують "Другий фронт", щоби відволікти увагу від України. Однозначно простежується інтерес Рашки та ймовірна прихована домовленість з Китаєм. Здається, що Третя світова вже "грюкає чоботом" у браму Людства.
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04.02.2023 01:41 Відповісти
Американский генерал разослал письма своим сотрудникам, что ожидается война в 2025 с Китаем.
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04.02.2023 02:13 Відповісти
Какой Тайвань, тут уже второй день не могут сбить китайский воздушный шар. Цирк на дроті
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04.02.2023 02:15 Відповісти
Главное, что США Тайваню, как и Украине ничего не должны, так что Вашингтон найдет путь избежать эскалации.
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04.02.2023 02:43 Відповісти
Если бы не США, то и Тайваню, и Украине уже давно гайки были бы.
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04.02.2023 03:07 Відповісти
У Китая цей план (вторгнення на Тайвань) існує уже років 70.
Сідзінпінь - це азіатське уйло, ще один імперець, собіратєль земель китайських. Але, глянувши на свого російського колегу-невдаху з його втарой армієй яка соснула в Україні, 1000 раз подумає, перш ніж починати нову бійню.
Якщо Китай наважиться на операцію, і ніякі треті сили напряму не вструтиться то, думаю, їм все-таки вдасться окупувати Тайвань, зокрема тому, що різниця між країнами і арміями у кількісному значенні просто колосальна. Також вони мають змогу повністю блокувати острів по морю з усіх сторін. Але Китай понесе втрати просто величезні, під час десантних операцій і боїв на самому острові.
Ключову роль в тому, щоб не допустити цієї бійні відіграють США.
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04.02.2023 02:51 Відповісти
Щоб стало ясно, чи можна українцям довіряти цьому панові, потрібно згадати, як він у 2008-му, будучи послом США у роzzії, писав Кондолізі Райз, а через неї - Обамі, що Україну ні в якому разі не можна приймати до НАТО, бо це буде найчервоніша з усіх червоних ліній для роzzійської «еліти».

На додаток цей самий кадровий «діпльомат» (32 роки у МІДі) на початку 90-х приймав участь у викручуванні рук українській владі у питанні позбавлення від ядерної зброї.

Стосовно вагомості його прогнозів варто пам'ятати, що цей "експерд" має усього навсього історичну освіту і дисертацію з питань Єгипту.

Тобто, це американський аналог українського Баканова.
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04.02.2023 03:52 Відповісти
Питання української ядерної зброї було не таким простим як всім здається. Лінь розписувати і пояснювати. Але рішення про відмову від ядерної зброї на той момент для молодої постсовкової кризової української держави здавалося абсолютно логічним і єдино вірним. Критикувати що хтось там щось здав - легко заднім числом.
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04.02.2023 07:47 Відповісти
Те, кто считают, что у Украины был выбор не отдавать ядерное оружие, допускают, в принципе, ту же ошибку, что и известном софизме про Ахиллеса и черепаху: они смотрят на непрерывный процесс со статичной - сегодняшней - точки зрения. В реалиях того времени руководство Украины не могло отказать США, единственной супердержаве, которая виделась и Украине, и Ельцину сияющим градом на холме, идеалом - и хозяином миропорядка. А целью США, безусловно, была не гарантия безопасности кого бы то ни было, а сокращение числа ядерных государств и связанных с этим рисков. У Америки были все инструменты принуждения Украины, прежде всего экономические, и в случае отказа, они были бы задействованы. Поэтому выбора у Украины для сохранения ЯО не было, кроме еще большей бедности и введения военной диктатуры - потому что оппозиция сразу бы пошла в атаку: вы охренели, спорить с нашим главным благодетелем? Долой! Ельцинская РФ также не виделась слишком большой угрозой, посколько распад СССР был инициирован именно Ельциным.

А Тайвань китайцы будут возвращать бескровно. Поддерживая прокитайские партии. Еще больше укрепляя связи и зависимость Тайваня от материка. Предлагая переходные варианты, как с Гонконгом. Они в состоянии взять его силой хоть завтра. И Запад, признающий Тайвань частью Китая и разорвавший с Тайванем дипотношения, просто выразит озабоченность. Но больно уж картинка нехорошая. Лучше по согласию, хотя и вынужденому.
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04.02.2023 08:15 Відповісти
Через результати останніх місцевих виборів Пекін не діятиме за російським сценарієм зараз, а проводитиме обережну політику. Принаймні пару років там будуть приглядатися до нової політичної обстановки. Проте Гоміньдан навіть зараз не має достатньої загальнотайванської підтримки, а нові його очільники радше готові переглядати консенсус '92. І от це підвищує ймовірність силового сценарію пізніше. Проте не факт, що Китай здатний силою отримати легку перемогу, особливо за авіаційної підтримки зовні. Співвідношення між реальними військовими силами схоже з російсько-українською війною і наявність протоки ще більше грає на користь оборони морського кордону. Тому перемога може виявитись пірровою. По неї Китай не матиме ніякої політичної підтримки не лише в країні, але й втратить у світі, що не відповідає довгостроковим планам. Тоді як за мирного сценарію процес відбуватиметься років 25 або й більше, що для Китаю взагалі то пил на чоботях, якби не амбіції лідера. Але там може ішак, а може і падішах, бо Китай теж міняється.
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05.02.2023 04:02 Відповісти
Китай нічого не може це дуже слабка країна в плані армії Китай програв всі свої війни за останні 100 років, Армія Китаю програвала всім підряд це слабка і невмотивована армія. На Тайвань глянь флот і авіацію і ракети крім того влада Китаю незаконна з 1949 року коли там до влади прийшли комуністи
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05.02.2023 10:56 Відповісти
Шо ж им ****** не спится спокойно . Но все будет зависеть от положения ***** в Украине . Если виженем ***** , то и Тайвань не будут захватывать
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04.02.2023 05:45 Відповісти
Ще й Китай крім масковії ділити.. Важкі часи чекають географів!!!
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04.02.2023 08:36 Відповісти
 
 