Китай планує військове вторгнення на Тайвань до 2027 року, - директор ЦРУ Бернс
Голова КНР Сі Цзіньпін хоче протягом чотирьох років створити передумови для військового вторгнення Китаю на Тайвань.
Таку думку висловив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє японська NHK, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Під час виступу в Джорджтаунському університеті Бернс сказав, що розвідслужби США мають у своєму розпорядженні дані, що глава Китаю орієнтував збройні сили КНР бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року.
"Це не означає, що він має намір розпочати вторгнення у 2027 році або будь-якого іншого року, але це нагадування про серйозність його намірів та його амбіцій", – сказав директор ЦРУ.
Він також додав, що "не став би недооцінювати амбіції Сі щодо Тайваню".
Раніше повідомлялося, що на думку Бернса, хоча глава КНР, ймовірно, був "вибитий з колії" слабкими військовими діями Росії в Україні, він досі залишається "відданим партнерству", про яке Пекін і Москва оголосили минулого року.
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нічому дурнів ніщо не вчить...
Поставлять на місце парашу - і китайці притихнуть.
Але США TSMC так легко не віддасть. Там серйозні інтереси.
Сам технологічний процес подібний, але при зменшенні розміру якраз і виникають фізичні перепони, вирішувати які якраз дозволяє використання первних літографів і технологій/матеріалів,що на них застосовуються.
Літографи - обладнання що накладає обмеження, або робить можливим виробництво чіпів за певною технологією. А от креслення (дизайн чіпів) може розробити будь хто, а далі йде контрактне виробництво на літографічному обладнанні.
Щодо фізичних обмежень транзисторі і про 2030рік - квантові обчислення, чули за такі?
Додатково:
«У статті для Interesting Engineering 2018 року програміст Джон Леффлер прогнозував, що закон Мура не обмежується звичайними кремнієвими транзисторами. Напевне, в майбутньому транзистори будуть атомарних або навіть субатомних розмірів, і так само підкорюватимуться закону Мура»
китай побачив нерішучість НАТО а не слабкість росії : якраз і перше і друге йдуть китаю на користь.
організація - це процес прийняття рішень, і всі бачуть як Німеччина та США кивають одна на одну, і ніхто не хоче приймати рішення.
ну, виходить кожен сам за себе, оце і все НАТО
справа не в тому що Україна не член НАТО, справа в тому що ніхто в НАТО не хоче приймати рішення навіть про постачання зброї, не те що надсилання військ.
і це бачуть і росія, і китай.
Сідзінпінь - це азіатське уйло, ще один імперець, собіратєль земель китайських. Але, глянувши на свого російського колегу-невдаху з його втарой армієй яка соснула в Україні, 1000 раз подумає, перш ніж починати нову бійню.
Якщо Китай наважиться на операцію, і ніякі треті сили напряму не вструтиться то, думаю, їм все-таки вдасться окупувати Тайвань, зокрема тому, що різниця між країнами і арміями у кількісному значенні просто колосальна. Також вони мають змогу повністю блокувати острів по морю з усіх сторін. Але Китай понесе втрати просто величезні, під час десантних операцій і боїв на самому острові.
Ключову роль в тому, щоб не допустити цієї бійні відіграють США.
На додаток цей самий кадровий «діпльомат» (32 роки у МІДі) на початку 90-х приймав участь у викручуванні рук українській владі у питанні позбавлення від ядерної зброї.
Стосовно вагомості його прогнозів варто пам'ятати, що цей "експерд" має усього навсього історичну освіту і дисертацію з питань Єгипту.
Тобто, це американський аналог українського Баканова.
А Тайвань китайцы будут возвращать бескровно. Поддерживая прокитайские партии. Еще больше укрепляя связи и зависимость Тайваня от материка. Предлагая переходные варианты, как с Гонконгом. Они в состоянии взять его силой хоть завтра. И Запад, признающий Тайвань частью Китая и разорвавший с Тайванем дипотношения, просто выразит озабоченность. Но больно уж картинка нехорошая. Лучше по согласию, хотя и вынужденому.