Китай планує військове вторгнення на Тайвань до 2027 року, - директор ЦРУ Бернс

Голова КНР Сі Цзіньпін хоче протягом чотирьох років створити передумови для військового вторгнення Китаю на Тайвань.

Таку думку висловив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє японська NHK, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Під час виступу в Джорджтаунському університеті Бернс сказав, що розвідслужби США мають у своєму розпорядженні дані, що глава Китаю орієнтував збройні сили КНР бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

"Це не означає, що він має намір розпочати вторгнення у 2027 році або будь-якого іншого року, але це нагадування про серйозність його намірів та його амбіцій", – сказав директор ЦРУ.

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Він також додав, що "не став би недооцінювати амбіції Сі щодо Тайваню".

Раніше повідомлялося, що на думку Бернса, хоча глава КНР, ймовірно, був "вибитий з колії" слабкими військовими діями Росії в Україні, він досі залишається "відданим партнерству", про яке Пекін і Москва оголосили минулого року.