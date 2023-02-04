Туреччина, Казахстан та Вірменія допомагають обходити санкцій ЄС щодо Росії, - прем’єр Латвії Каріньш
Туреччина, Казахстан та Вірменія не дотримуються режиму санкцій Європейського Союзу щодо Росії.
Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Здається, цілком очевидним, що трейдери знаходять способи законно торгувати товарами, скажімо, з Туреччиною, Казахстаном або Вірменією, які потім опиняються в Росії, тому що ці країни не дотримуються режиму санкцій", - сказав Каріньш.
Латвійський прем'єр відзначив збільшення торгівлі між Європою і цими трьома країнами, яке, за його словами, було "непропорційним тому, що було в минулому".
"Одне рішення – працювати з цими країнами, щоб привернути їх на борт виконання санкцій. Друге – звернути увагу на законодавство в Європі, щоб переконатися, що ми криміналізуємо ухилення від санкцій. Закрийте лазівки!", - закликав Каріньш.
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На турецкий болт американская гайка легко нарежет левую резьбу.
Бо ця стара хвойда встигає і задовольнити панаехавших каZZапів і вимагати від України звільнити від сруських Осетію та Абхазію.