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Новини Санкції проти Росії
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Туреччина, Казахстан та Вірменія допомагають обходити санкцій ЄС щодо Росії, - прем’єр Латвії Каріньш

санкции

Туреччина, Казахстан та Вірменія не дотримуються режиму санкцій Європейського Союзу щодо Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Здається, цілком очевидним, що трейдери знаходять способи законно торгувати товарами, скажімо, з Туреччиною, Казахстаном або Вірменією, які потім опиняються в Росії, тому що ці країни не дотримуються режиму санкцій", - сказав Каріньш.

Латвійський прем'єр відзначив збільшення торгівлі між Європою і цими трьома країнами, яке, за його словами, було "непропорційним тому, що було в минулому".

"Одне рішення – працювати з цими країнами, щоб привернути їх на борт виконання санкцій. Друге – звернути увагу на законодавство в Європі, щоб переконатися, що ми криміналізуємо ухилення від санкцій. Закрийте лазівки!", - закликав Каріньш.

Також читайте: ЄС готує 10-й пакет санкцій проти РФ на 10 млрд євро, - фон дер Ляєн

Автор: 

Вірменія (738) Казахстан (873) Латвія (1346) санкції (11810) Туреччина (3499)


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Топ коментарі
+9
Турция со своей хитрожопой позицией допрыгалась до того, что не получила F-35, а теперь не получит и F-16 блок 70.
На турецкий болт американская гайка легко нарежет левую резьбу.
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04.02.2023 00:47
+9
Вірмен звісно шкода. Але й надмірно плакати над їх долею не треба. Занадто вони нещирі, хитрі, ненадійні і зрадливі. Як маєте когось, хто служив ще в Радянській Армії, то поцікавтесь наскільки в гіршу сторону вірмени відрізняються від своїх сусідів грузинів. А ще поцікавтесь, що вірмени робили з грузинськими церквами, коли у XIX ст. за панування Російської імперії пересилялися з Персії та Османської імперій. Про гєоргєєвскіє лєнтачкі на кожному другому автомобілі в Єревані у 2014 навіть не буду говорити. Сподівались, що така "лояльність" буде спонукати Московію допомагати втримати не тільки Карабах, а й ті території, які вони захопили навкого як пояс безпеки.
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04.02.2023 01:48
+7
Ото вже таємниця світова. Всі знайомі кацапи зареєстрували в Казахстані онлайн рахунки і платять тими картками за все на світі, від ібея до стіма, тільки комісія виросла на зайвий 1%. Всі російські дівиці тягають нові айфони походженням з Сингапуру та інших азіатських країн (ясно шо через Казахстан возиться).
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04.02.2023 01:34
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Турция со своей хитрожопой позицией допрыгалась до того, что не получила F-35, а теперь не получит и F-16 блок 70.
На турецкий болт американская гайка легко нарежет левую резьбу.
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04.02.2023 00:47 Відповісти
З Туреччиною та Казахстаном усе ясно. Туреччина веде свою гру. Казахстан грає під дудку Китаю. А ось Вірменія робить це із страху. Жаль їх. І від турецького геноциду вони потерпали. І Франція, яким історично Вірменія близька не може (чи не хоче) їх захистити. Та США (не дивлячись на візит Пелосі) не горить бажанням воювати за них з Росією.
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04.02.2023 00:55 Відповісти
Вірмен звісно шкода. Але й надмірно плакати над їх долею не треба. Занадто вони нещирі, хитрі, ненадійні і зрадливі. Як маєте когось, хто служив ще в Радянській Армії, то поцікавтесь наскільки в гіршу сторону вірмени відрізняються від своїх сусідів грузинів. А ще поцікавтесь, що вірмени робили з грузинськими церквами, коли у XIX ст. за панування Російської імперії пересилялися з Персії та Османської імперій. Про гєоргєєвскіє лєнтачкі на кожному другому автомобілі в Єревані у 2014 навіть не буду говорити. Сподівались, що така "лояльність" буде спонукати Московію допомагати втримати не тільки Карабах, а й ті території, які вони захопили навкого як пояс безпеки.
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04.02.2023 01:48 Відповісти
Вірмени турків різали, турки їм відповіли.
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04.02.2023 09:19 Відповісти
https://rtvi.com/stories/kazahstan-anomalno-uvelichil-eksport-elektroniki-v-rossiyu-postavki-smartfonov-vyrosli-v-2000-raz/ Казахстан аномально увеличил экспорт высокотехнологичной продукции в Россию
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04.02.2023 01:30 Відповісти
Ото вже таємниця світова. Всі знайомі кацапи зареєстрували в Казахстані онлайн рахунки і платять тими картками за все на світі, від ібея до стіма, тільки комісія виросла на зайвий 1%. Всі російські дівиці тягають нові айфони походженням з Сингапуру та інших азіатських країн (ясно шо через Казахстан возиться).
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04.02.2023 01:34 Відповісти
Норм ти там з еліткою знайомий, я бачу. Більшість російських дівиць айфон ніколи в руках не тримали. То ти із внутрімкадовськими дівицями плутаєш.
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04.02.2023 09:23 Відповісти
Угу.А Грузія дотримується.
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04.02.2023 04:20 Відповісти
Позиція Грузії явно з Камасутри
Бо ця стара хвойда встигає і задовольнити панаехавших каZZапів і вимагати від України звільнити від сруських Осетію та Абхазію.
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04.02.2023 08:08 Відповісти
таки прийде руцкий мир до казахів..
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04.02.2023 06:56 Відповісти
Він там вже був на початку минулого року. І багатьом казахам це не сподобалось. Але власної вигоди це не відмінило. 100$ завжди 100$. Подивіться хоч на наших урядовців.
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04.02.2023 08:05 Відповісти
100 пудов ти правий але зараз отримають 100 а через рік держава заплатить 1000 так вже було до гітлера
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04.02.2023 09:53 Відповісти
Это называется челночная торговля из под полы с террористами. Скоро и эту лазейку придушим.
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04.02.2023 09:21 Відповісти
А про Грузію взагалі змовчав.
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04.02.2023 08:35 Відповісти
 
 