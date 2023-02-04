У Бєлгородській області палають нафтобаза та завод, який виробляв металоконструкції для відбудови Кримського моста

У місті Борисівка, що в Бєлгородській області РФ, у ніч на 4 лютого сталася масштабна пожежа - горить нафтобаза.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що полум'я підіймається вгору на 50 метрів.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що ЗСУ обстріляли Борисівській район

"Снаряди потрапили на територію цивільного промислового заводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає: людей встигли вивести на безпечну відстань", - написав губернатор.

Російські Telegram-канали пишуть, що йдеться про Борисівський завод мостових металоконструкцій, який виготовив понад 40% металоконструкцій Кримського мосту.

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