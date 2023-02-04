У Бєлгородській області палають нафтобаза та завод, який виробляв металоконструкції для відбудови Кримського моста
У місті Борисівка, що в Бєлгородській області РФ, у ніч на 4 лютого сталася масштабна пожежа - горить нафтобаза.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що полум'я підіймається вгору на 50 метрів.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що ЗСУ обстріляли Борисівській район
"Снаряди потрапили на територію цивільного промислового заводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає: людей встигли вивести на безпечну відстань", - написав губернатор.
Російські Telegram-канали пишуть, що йдеться про Борисівський завод мостових металоконструкцій, який виготовив понад 40% металоконструкцій Кримського мосту.
Топ коментарі
+38 Oleg Zaporogec
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+32 Олекса Лось
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Щось цих двох людей поєднує. Але ж вони не родичі. Потім зрозумів, що їх поєднує загальний вираз дегенератизму. Риси виродженння на обличчі фізично проявляються у всіх однаково.
В даному випадку(при пов"язуванні роботи підприємства з будівництвом Кримського мосту) версія сама напрошується - приховування якості виготовлених конструкцій, що не витримали вибуху чи унеможливлювання подальшої роботи з "відмазкою - "Ну не шмогла я! Не шмогла!" Бо "бункер під Ямантау" (як і берлінський в 1945-му) уже починає жить у "придуманому світі" і вимагає від виконавців "нездійсненного"
Евентуально, метал крали. Ось від іскри болгарки і вазгарелось пламя
Битовуха
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
СМЕРТЬ усім підоросам кацапомордого скрєпостана...!!!
Файно бухають обезьяны в Белгороде .а може курять Бавовну...🔥💥☠️☠️👽