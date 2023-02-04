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Новини
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У Бєлгородській області палають нафтобаза та завод, який виробляв металоконструкції для відбудови Кримського моста

белгород

У місті Борисівка, що в Бєлгородській області РФ, у ніч на 4 лютого сталася масштабна пожежа - горить нафтобаза.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що полум'я підіймається вгору на 50 метрів.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що  ЗСУ обстріляли Борисівській район

"Снаряди потрапили на територію цивільного промислового заводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає: людей встигли вивести на безпечну відстань", - написав губернатор. 

Російські Telegram-канали пишуть, що йдеться про Борисівський завод мостових металоконструкцій, який виготовив понад 40% металоконструкцій Кримського мосту. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бєлгородський губернатор Гладков повідомив про обстріл Безлюдівки: Двоє чоловіків поранені

Автор: 

нафта (5502) пожежа (4319) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+38
Коли горять москалі це чудово
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04.02.2023 07:03
+32
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04.02.2023 07:10
+20
В нормальній країні можливі лише дві версії: "нещасний випадок", чи "диверсія ворога" Але Росія до "нормальних" не відноситься Тому можуть буть і "фантастичні" версії - "саботаж", наприклад І "саботаж не в європейському значенні (він там є аналогом "диверсії"), а в значенні, яке застосовується у країнах "постсовка" - "умисні дії працівників підприємства проти діяльності підприємства" В містах Росії палять торгові центри - щоб отримать страховку - бо продать їх не вдається Нафтобази та склади палять та підривають, щоб приховать масові розкрадання матеріальних засобів Об"єкти інфраструктури підривають, щоб приховать дійсний технічний стан і "рукожопість" при їх обслуговування та утриманні Ну і крадіжки не виключені Влада ж все використовує для "разжигания священнай ненависти к "бандерофашистам", пасягающим на благапалучие "матушки-Рассеи"
В даному випадку(при пов"язуванні роботи підприємства з будівництвом Кримського мосту) версія сама напрошується - приховування якості виготовлених конструкцій, що не витримали вибуху чи унеможливлювання подальшої роботи з "відмазкою - "Ну не шмогла я! Не шмогла!" Бо "бункер під Ямантау" (як і берлінський в 1945-му) уже починає жить у "придуманому світі" і вимагає від виконавців "нездійсненного"
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04.02.2023 07:37
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Коли горять москалі це чудово
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04.02.2023 07:03 Відповісти
Ну хоч одна приємна новина суботнього ранку, - файний кінець тижня🤔🧐😁 Кацапчєгі, не зупиняйтесь,- традиція трєбуєт прадалженія, весь наступний тиждень має бути не гіршим Нє пасрамітє дєдєй-ваєвак
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04.02.2023 09:39 Відповісти
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04.02.2023 07:10 Відповісти
Можемо павтаріть.
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04.02.2023 07:22 Відповісти
Оце добре освітлення місцевості вийшло 👍
https://t.me/belgorod_informant/2980
https://t.me/belgorod01/31236
https://t.me/belgorod_informant/2975?single
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04.02.2023 07:23 Відповісти
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04.02.2023 07:28 Відповісти
Тільки зараз подумав.
Щось цих двох людей поєднує. Але ж вони не родичі. Потім зрозумів, що їх поєднує загальний вираз дегенератизму. Риси виродженння на обличчі фізично проявляються у всіх однаково.
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04.02.2023 07:41 Відповісти
То є файно.
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04.02.2023 07:29 Відповісти
Гори , гори ясно….аж до Берінгової протоки
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04.02.2023 07:36 Відповісти
Нет никаких доказательств, что обстреляла Украина. Свое воровство пожаром прикрывают
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04.02.2023 07:37 Відповісти
В нормальній країні можливі лише дві версії: "нещасний випадок", чи "диверсія ворога" Але Росія до "нормальних" не відноситься Тому можуть буть і "фантастичні" версії - "саботаж", наприклад І "саботаж не в європейському значенні (він там є аналогом "диверсії"), а в значенні, яке застосовується у країнах "постсовка" - "умисні дії працівників підприємства проти діяльності підприємства" В містах Росії палять торгові центри - щоб отримать страховку - бо продать їх не вдається Нафтобази та склади палять та підривають, щоб приховать масові розкрадання матеріальних засобів Об"єкти інфраструктури підривають, щоб приховать дійсний технічний стан і "рукожопість" при їх обслуговування та утриманні Ну і крадіжки не виключені Влада ж все використовує для "разжигания священнай ненависти к "бандерофашистам", пасягающим на благапалучие "матушки-Рассеи"
В даному випадку(при пов"язуванні роботи підприємства з будівництвом Кримського мосту) версія сама напрошується - приховування якості виготовлених конструкцій, що не витримали вибуху чи унеможливлювання подальшої роботи з "відмазкою - "Ну не шмогла я! Не шмогла!" Бо "бункер під Ямантау" (як і берлінський в 1945-му) уже починає жить у "придуманому світі" і вимагає від виконавців "нездійсненного"
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04.02.2023 07:37 Відповісти
А що вночі люди робили на території "цивільного промислового підприємства", що працює в одну зміну?
Евентуально, метал крали. Ось від іскри болгарки і вазгарелось пламя
Битовуха
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04.02.2023 07:47 Відповісти
Також цікаво: "людей встигли вивести на безпечну відстань". Це як? Завчасно знали, що буде удар? То хто бомбив?
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04.02.2023 09:16 Відповісти
А хоть и самовозгорание от статической искры... Бог давно поставил крест на шельме.
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04.02.2023 07:58 Відповісти
Завод металлоконструкций... То может и правда, а не вброс, шо сегодня ночью поехал крымский мост.
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04.02.2023 08:00 Відповісти
а шо такое, а кто это сделал???
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04.02.2023 08:08 Відповісти
Курская народная республика, кто ж еще.
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04.02.2023 12:09 Відповісти
КУРІННЯ ВБИВАЄ!
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04.02.2023 08:10 Відповісти
А до 24.02.22. нічого на кацапії не палало і не вибухало. І чого раптом почало? Але причинно-наслідкові зв'язки -це для кацапа щось з області квантової механіки.
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04.02.2023 08:10 Відповісти
Шкода що поки що немає чим хлопцям дотягнутися до доріг, залізниць, містків.. З дрона цвяхів-їжаків не насиплеш.... А порушивши логістика ворогу полегшить життя для ЗСУ. Скоро потеплішає і тільки дороги та залізниця для доставки необхідного..
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04.02.2023 08:22 Відповісти
Горіла нафта, палала. Горіла нафта палала, палала.
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04.02.2023 08:44 Відповісти
У підоросії так має усе горіти від Бєлгорода аж до мухосранськів уральських гір і від Ростова аж до архангельська...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!

СМЕРТЬ усім підоросам кацапомордого скрєпостана...!!!
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04.02.2023 08:59 Відповісти
https://youtu.be/fdWO0FZYvJo ...

Файно бухають обезьяны в Белгороде .а може курять Бавовну...🔥💥☠️☠️👽
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04.02.2023 09:05 Відповісти
Курить - здоровью вредить! 😁
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04.02.2023 09:27 Відповісти
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04.02.2023 10:20 Відповісти
Це типу натяк від ЗСУ, ми роздовбемо Кримський міст, а відбудовувати його не буде чим😁
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04.02.2023 14:39 Відповісти
 
 