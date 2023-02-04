Російські політики маніпулюють, щоб представити війну проти України як загрозу внутрішній безпеці та здобути підтримку бойових дій, - ISW

У Російській Федерації представляють війну проти України як загрозу внутрішній безпеці, щоб здобути підтримку населення.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики ISW зазначають, що диктатор Володимир Путін 31 січня підписав указ, який спрощує процес запровадження оповіщення про терористичні загрози та дозволяє регіонам, віднесеним до "жовтого рівня" терористичної загрози на невизначений термін запроваджувати підвищений терористичний рівень.

Згодом, 3 лютого, як зазначають аналітики, Брянська та Курська області оголосили про безстрокове продовження "жовтого" рівня терористичної загрози у зв’язку з необхідністю посилення заходів щодо охорони та захисту території РФ.

Таким чином тамтешні чиновники, найімовірніше, намагаються використати новий режим "рівня терору" для посилення правоохоронних заходів, щоб придушити внутрішнє інакомислення, частково представити війну в Україні як пряму загрозу внутрішній безпеці та створити подальшу підтримку бойових дій серед населення РФ, пояснюють в Інституті вивчення війни.

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