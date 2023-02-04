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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські політики маніпулюють, щоб представити війну проти України як загрозу внутрішній безпеці та здобути підтримку бойових дій, - ISW

рф,радбез

У Російській Федерації представляють війну проти України як загрозу внутрішній безпеці, щоб здобути підтримку населення.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики ISW зазначають, що диктатор Володимир Путін 31 січня підписав указ, який спрощує процес запровадження оповіщення про терористичні загрози та дозволяє регіонам, віднесеним до "жовтого рівня" терористичної загрози на невизначений термін запроваджувати підвищений терористичний рівень.

Згодом, 3 лютого, як зазначають аналітики, Брянська та Курська області оголосили про безстрокове продовження "жовтого" рівня терористичної загрози у зв’язку з необхідністю посилення заходів щодо охорони та захисту території РФ.

Таким чином тамтешні чиновники, найімовірніше, намагаються використати новий режим "рівня терору" для посилення правоохоронних заходів, щоб придушити внутрішнє інакомислення, частково представити війну в Україні як пряму загрозу внутрішній безпеці та створити подальшу підтримку бойових дій серед населення РФ, пояснюють в Інституті вивчення війни.

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Автор: 

армія рф (17309) путін володимир (23787) росія (65073)


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Пора тягти в підвали багатоповерхівок Білгороду чи Брянська з Воронежем та Курськом "рязанський сахарок"! Ну - можна і прямо з Москви починать!
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04.02.2023 07:18 Відповісти
тварі набрешуть що хочеш - з їхних отвірів в куди вони кислі щті кидають зроду слова правди не вилітало.
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04.02.2023 07:33 Відповісти
На России политика давно переродилась а паханат, так что нет там никакой политики
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04.02.2023 07:40 Відповісти
В Україні представляють визвольну війну від рашиських загарбників, як збереження нації. США, давай далекобійні ракети з дозволом куярити по військовим об'єктам на території параші.
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04.02.2023 08:40 Відповісти
 
 