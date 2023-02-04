У МАГАТЕ зафіксували зниження рівня води у Каховському водосховищі, вода з якого подається на Запорізьку АЕС для охолодження

Команда експертів МАГАТЕ, яка присутня на Запорізькій АЕС, повідомила, що рівень води в Каховському водосховищі знижується. Саме з цього водосховища вода подається на Запорізьку АЕС для охолодження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

Зазначається, що за проєктом станції великий ставок-охолоджувач розташований поблизу блоків ЗАЕС, тому рівень води в ньому вищий за рівень Каховського водосховища. Наразі загрози через зниження рівня води немає.

"Попри те, що зниження рівня води не є безпосередньою загрозою для ядерної безпеки, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо процес триватиме. Це ще раз демонструє численні потенційні ризики для великої атомної станції під час війни й підкреслює, що ми ніколи не повинні заспокоюватись щодо її безпеки та захисту", - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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