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У МАГАТЕ зафіксували зниження рівня води у Каховському водосховищі, вода з якого подається на Запорізьку АЕС для охолодження

водосховище,каховське

Команда експертів МАГАТЕ, яка присутня на Запорізькій АЕС, повідомила, що рівень води в Каховському водосховищі знижується. Саме з цього водосховища вода подається на Запорізьку АЕС для охолодження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

Зазначається, що за проєктом станції великий ставок-охолоджувач розташований поблизу блоків ЗАЕС, тому рівень води в ньому вищий за рівень Каховського водосховища. Наразі загрози через зниження рівня води немає.

"Попри те, що зниження рівня води не є безпосередньою загрозою для ядерної безпеки, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо процес триватиме. Це ще раз демонструє численні потенційні ризики для великої атомної станції під час війни й підкреслює, що ми ніколи не повинні заспокоюватись щодо її безпеки та захисту", - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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Автор: 

МАГАТЕ (712) Запорізька область (3589) Запорізька АЕС (1404)


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Топ коментарі
+5
А те що на АЕС сидять " терри", що вона замінована ,з неї гатять куди очі бачать,це не " занепокоєння"?
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04.02.2023 08:00
+3
Хех, прозріли . Я про це писав ще влітку.
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04.02.2023 07:50
+3
Це сталося через пошкодження окупантами запірних шандорів Каховської ГЕС.
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04.02.2023 08:52
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Хех, прозріли . Я про це писав ще влітку.
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04.02.2023 07:50 Відповісти
Нехай читають Цензор. Рівень води впав на 2 метри, а вони тільки прозріли. Нічим буде охолоджувати реактор який стане ядрьоною бімбою.
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04.02.2023 08:52 Відповісти
https://www.slovoidilo.ua/2023/02/01/novyna/suspilstvo/kaxovske-vodosxovyshhe-rizko-obmililo-miscevym-radyat-zrobyty-zapas-vody Каховське водосховище різко обміліло - місцевим радять зробити запас води
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04.02.2023 07:52 Відповісти
А те що на АЕС сидять " терри", що вона замінована ,з неї гатять куди очі бачать,це не " занепокоєння"?
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04.02.2023 08:00 Відповісти
Кацапи взяли Запоріжську АЕС у свій полон і зараз наймаються з цього получити користь . Починають інформ штурм
Україна мае цей штурм розвернути на свій бік.

- кацапи незай валять с ЗАЕС
- охолоджувати можно і з Дніпра
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04.02.2023 09:40 Відповісти
Ще було б непогано, якби пояснили чому взимку падає рівень воли у водосховищі.
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04.02.2023 08:43 Відповісти
Це сталося через пошкодження окупантами запірних шандорів Каховської ГЕС.
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04.02.2023 08:52 Відповісти
З Дніпра можно воду подавати ?
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04.02.2023 09:35 Відповісти
а каховське водосховище це що, амазонка чи ніл?
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04.02.2023 09:38 Відповісти
Я вважаю , що сховище треба спустити до історичних берегів Дніпра
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04.02.2023 09:44 Відповісти
Ти довбонута?
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04.02.2023 13:07 Відповісти
Я вважаю , що ціми морями була затоплена істория України . Тому що у давні часи людство жило коло річок і морей і замість авто для переміщення були човни . СТАЛІН затопив історию України . І тому кацапи нагло волають що украінські землі - це голе поле
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05.02.2023 06:13 Відповісти
Рівень води у ставку-охолоджувачі НИЖЧИЙ, ніж у Каховському водосховищі. Тому періодично, для компенсації води, що випаровується, здійснюють підживлення ставка від водосховища. Я в шоці від таких "спєціалістов" з МАГАТЕ.
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04.02.2023 13:21 Відповісти
 
 