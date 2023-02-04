На підприємствах окупованої Луганщини не виплачують зарплату, якщо є працівники без паспорта РФ, - ОВА

На окупованих територіях Луганської області спостерігаються проблеми з виплатою зарплати в бюджетній сфері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.

"Із середини грудня в окупантів виникли проблеми з виплатою зарплати в бюджетній сфері. Затримка – через відсутність в робітників паспортів РФ. Доки не отримає кожен – страждатимуть усі", - йдеться в повідомленні.

Окупаційна влада Луганщини вважає за необхідне прискорити процедуру видачі жителям так званої "ЛНР" нових паспортів. При цьому наголошують, що жителі псевдореспубліки чомусь стикаються з низкою проблем, бо не мають відповідних документів.

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