На підприємствах окупованої Луганщини не виплачують зарплату, якщо є працівники без паспорта РФ, - ОВА
На окупованих територіях Луганської області спостерігаються проблеми з виплатою зарплати в бюджетній сфері.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.
"Із середини грудня в окупантів виникли проблеми з виплатою зарплати в бюджетній сфері. Затримка – через відсутність в робітників паспортів РФ. Доки не отримає кожен – страждатимуть усі", - йдеться в повідомленні.
Окупаційна влада Луганщини вважає за необхідне прискорити процедуру видачі жителям так званої "ЛНР" нових паспортів. При цьому наголошують, що жителі псевдореспубліки чомусь стикаються з низкою проблем, бо не мають відповідних документів.
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