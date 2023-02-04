УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10707 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
831 5

На підприємствах окупованої Луганщини не виплачують зарплату, якщо є працівники без паспорта РФ, - ОВА

паспорт,росія

На окупованих територіях Луганської області спостерігаються проблеми з виплатою зарплати в бюджетній сфері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.

"Із середини грудня в окупантів виникли проблеми з виплатою зарплати в бюджетній сфері. Затримка – через відсутність в робітників паспортів РФ. Доки не отримає кожен – страждатимуть усі", - йдеться в повідомленні. 

Окупаційна влада Луганщини вважає за необхідне прискорити процедуру видачі жителям так званої "ЛНР" нових паспортів. При цьому наголошують, що жителі псевдореспубліки чомусь стикаються з низкою проблем, бо не мають відповідних документів. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Противник продовжує насаджувати російське громадянство громадянам України окупованих територій Донеччини, - Генштаб

Автор: 

окупація (6683) паспорт (1152) Луганська область (4876)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Київська хунта їх геноцидила.
показати весь коментар
04.02.2023 08:39 Відповісти
Ну так всранные лугандоны,которые привели войну и свинособак в Украину, сами хотели рузьге мир - вот пусть и жрут.
показати весь коментар
04.02.2023 08:45 Відповісти
Може прийшов час припинити,цю "гєращенківщіну" про "нашіх людєй в окупаціі"?У них було ВІСІМ років,вісім,Карл!,на те,щоб зробити вибір та виїхати в Україну.Вони його ЗРОБИЛИ і зробили не на користь України.Україна їм потрібна лише для ОТРИМАННЯ бабла,яке завдячуючи тупоголовості " печерських",вони отримують ДЕВ'ЯТИЙ рік.Може досить годувати колаборантів та ждунів?
показати весь коментар
04.02.2023 09:42 Відповісти
это называется продолжение легализации коллаборационизма под любым предлогом
показати весь коментар
04.02.2023 10:01 Відповісти
Щось таке було за часів СРСР. Без паспорта ти взагалі не був людиною. Не брали на роботу. Наприклад, селянам свідомо їх не видавали і таким чином ЗАКРІПАЧУВАЛИ їх за тими колгоспами, де вони жили і працювали. Працювали за трудодні. Зарплату протягом року не платили, а в кінці року могли заплатити, але не грошима, а деякою кількістю зерна, якщо це зерно не встигла відібрати держава. Але не брали на роботу і тоді, коли ти навіть мав паспорт, але не мав прописки. А прописаться в новому місці було дуже важко, а часто й зовсім не можливо. Тобто, це також була форма ЗАКРІПАЧЕННЯ, наприклад, міських жителів за місцем проживання, як спосіб утримання робочої сили в тому чи іншому місті. А також як спосіб зменшення міграції людей у великі міста, де навіть для місцевих жителів не вистачало житла, а житлове будівництво було не спроможне задовільнити їхні потреби.
показати весь коментар
04.02.2023 10:37 Відповісти
 
 