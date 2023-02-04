Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 130 590 осіб (+720 за добу), 3218 танків, 2220 артсистем, 6394 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 4 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 130 590 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 130590 (+720) осіб ліквідовано,

танків - 3218 (+3) од,

бойових броньованих машин - 6394 (+6) од,

артилерійських систем - 2220 (+5) од,

РСЗВ - 460 (+0) од,

засоби ППО - 225 (+3) од,

літаків - 294 (+0) од,

гелікоптерів - 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1956 (+4),

крилаті ракети - 796 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5081 (+13) од,

спеціальна техніка - 203 (+1).

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.