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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 130 590 осіб (+720 за добу), 3218 танків, 2220 артсистем, 6394 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 4 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 130 590 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 130590 (+720) осіб ліквідовано,

танків - 3218 (+3) од,

бойових броньованих машин - 6394 (+6) од,

артилерійських систем - 2220 (+5) од,

РСЗВ - 460 (+0) од,

засоби ППО - 225 (+3) од,

літаків - 294 (+0) од,

гелікоптерів - 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1956 (+4),

крилаті ракети - 796 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5081 (+13) од,

спеціальна техніка - 203 (+1).

Також читайте: За тиждень морпіхи знищили 70 окупантів, РСЗВ, ЗРК, 7 танків, 4 безпілотники та 2 склади з боєприпасами, - ВМС

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 130 590 осіб (+720 за добу), 3218 танків, 2220 артсистем, 6394 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17309) Генштаб ЗС (6549) знищення (7199) техніка (1825) втрати (4394)


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Топ коментарі
+13
Це, певно, тих, кого поховали або привезли до шпиталю, а ті, хто догниває по полях та посадких і кого лисиці та собаки з'їли, пролітають повз облік. Дезертири - у самохід пішли.
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04.02.2023 09:03
+12
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04.02.2023 08:57
+9
Ну да, в статистике не наблюдается инфа о том, шо уже вторые сутки пылают крыстмчанские военные объекты, вместе с мостом.
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04.02.2023 08:41
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Писали, що вчора су 25 збили, а він в статистиці відсутній
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04.02.2023 08:37 Відповісти
Ну да, в статистике не наблюдается инфа о том, шо уже вторые сутки пылают крыстмчанские военные объекты, вместе с мостом.
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04.02.2023 08:41 Відповісти
Він у вчорашній статистиці був
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04.02.2023 08:55 Відповісти
Там стаття криво написана, починається що в п'ятницю збили, а в тексті 2 лютого ))
https://censor.net/ua/news/3397549/natsgvardiyitsi_znyschyly_su25_okupantiv_bilya_bahmutu
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04.02.2023 11:32 Відповісти
Дайошь хутина двухсотым ! ЗЫ. Це я звернувся до кремляди.
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04.02.2023 08:38 Відповісти
есть данные про 280000 убитых
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04.02.2023 08:42 Відповісти
где? то наверное вместе с раненными
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04.02.2023 08:47 Відповісти
в рамштайне )
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04.02.2023 08:54 Відповісти
Соотношение 200-х к 300-м примерно 1\3. Тогда потери орков около 500 тонн
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04.02.2023 09:10 Відповісти
Більша частина поранених повертається. Але треба розуміти, що цифра NYT скоріше за все - це "втрачені для кацапської армії, вбиті та такі поранені, що не повернуться у військо", а цифра нашого Генштабу - це "мінімальна кількість знищених" - зведення по пораненим кацапам наш Генштаб не дає взагалі, цифри поранених з'являються тільки стосовно знищення великих скупчень ворога - "ххх знищено і ууу поранених, вірогідно".
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04.02.2023 14:37 Відповісти
Хто тобі сказав що "більша частина поранених повертається"? Радянських казок про війну надивився?
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04.02.2023 15:27 Відповісти
Мобілізацію в засрашці ніхто не припиняв. Наказу про демобілізацію мобілізованих в засрашці - ніхто не видавав. Для мобілізованих в засрашці, на відміну від контингенту зк - немає навіть близько обіцянки "відпустити, якщо вижив в 3 штурмах" (чи які там їм ще казочки розказують, коли за руки-ноги кидають у воронки тих, на кого "смотрящій" або начальник колонії показав пальцем - типу "цей хоче ницистів воювати"). "Поранений" - це далеко не всі "без рук, без ніг" або без мозку, як ви. Бо ви просто невіглас, який не знає, що будь-який військовослужбовець після одужання проходить ВЛК (військово-лікарняну комісію), яка і визначає: придатний, частково придатний, непридатний. І якщо "придатний", то військовослужбовець далеко не магічним чином повертається в свою частину, служити до демобілізації...
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05.02.2023 20:52 Відповісти
это разное возвращение...
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05.02.2023 21:08 Відповісти
По данным американских и других западных официальных лиц, количество убитых и раненых российских военных в Украине приближается к 200 тыс., пишет NYT.
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04.02.2023 08:51 Відповісти
Це, певно, тих, кого поховали або привезли до шпиталю, а ті, хто догниває по полях та посадких і кого лисиці та собаки з'їли, пролітають повз облік. Дезертири - у самохід пішли.
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04.02.2023 09:03 Відповісти
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04.02.2023 08:57 Відповісти
М'ясокомбінат, невже це вялика расея гне розуміє. Це не війна,це тотальне знищення людей чи нелюдей
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04.02.2023 09:12 Відповісти
В паРаші людей немає. Бо якби там були люди, а не стадо, ніякої б війни не було, а плешивий сруль працював таксистом.
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04.02.2023 10:59 Відповісти
давай ты сам иди и посчитай...
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04.02.2023 09:52 Відповісти
Те що пишуть зарубіжні смі, не відповідає дійсності, бо вони фіксують тільки побачене. А побачити по фото відео усе не можна. Втрати ворога з пораненими і іншими іде до 700000тис.
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04.02.2023 09:52 Відповісти
просто нагадаю, може хто забув... він втік від мобілізації коли почалась аналогічна війна Мордор-Грузія в Україну, де йому дали притулок і громадянство, а тепер він відправляє на фронт українців щоб зостатись біля цілого корита.... А от портнов і компанія - нехай їдуть, татаров, "я тихо піду в ліс" ітд - не корупціонери, тут головне не переплутати.

p.s. кращеб ти і далі торгував десь на ринку спеціями і хурмой...
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04.02.2023 10:14 Відповісти
Ви про кого?
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04.02.2023 11:36 Відповісти
про одного примата з абхазії, певно людина новини переплутала
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04.02.2023 13:36 Відповісти
якийсь глюк цензора, дійсно я відповідав під новиною про цього примата де він вимагав повторних перевірок непридатних. Як сюди потрапило - хз
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04.02.2023 16:33 Відповісти
31 одиниця техніки (порадували 3 ППО) і 720 чумардосів! Слава ЗСУ!!!
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04.02.2023 11:30 Відповісти
 
 