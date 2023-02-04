Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 130 590 осіб (+720 за добу), 3218 танків, 2220 артсистем, 6394 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 4 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 130 590 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 130590 (+720) осіб ліквідовано,
танків - 3218 (+3) од,
бойових броньованих машин - 6394 (+6) од,
артилерійських систем - 2220 (+5) од,
РСЗВ - 460 (+0) од,
засоби ППО - 225 (+3) од,
літаків - 294 (+0) од,
гелікоптерів - 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1956 (+4),
крилаті ракети - 796 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5081 (+13) од,
спеціальна техніка - 203 (+1).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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https://censor.net/ua/news/3397549/natsgvardiyitsi_znyschyly_su25_okupantiv_bilya_bahmutu
p.s. кращеб ти і далі торгував десь на ринку спеціями і хурмой...