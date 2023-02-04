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Російські окупанти 3 грудня обстріляли 26 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

область,запорізька

Минулої доби загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 26 населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА 

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Кам'янське, Червоне, Затишшя, Єгорівка, Залізничне, Оріхів, Малі Щербаки, Новоданилівка, Ольгівське, Мала Токмачка, Чарівне, Щербаки, Полтавка, Зелений Гай, Новоселівка, Шевченко, Новокарлівка, Білогір'я, Степове, Плавні, Степногірськ, Зарічне, Комишуваха", - йдеться в повідомленні. 

Надійшло 36 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.

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