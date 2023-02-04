Минулої доби росіяни обстріляли Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічну, Огірцеве та інші населені пункти Харківщини, - ОВА

Протягом 3 грудня ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Куп’янську пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства.

У смт Дворічна зафіксоване пряме влучання у квартиру на другому поверсі житлового будинку. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

За уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, вчора внаслідок вибуху протипіхотної міни "пелюстка" в Ізюмі постраждало 8 підлітків. У 7 дітей осколкові поранення. У однієї дівчинки психологічна травма - гостра реакція на стрес. Стан постраждалих легкий, їхнім життям загрози немає. Проте всіх дітей госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження.

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