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Частина Одеси та області знеструмлена через аварію на одному з об’єктів енергетичної інфраструктури, - Братчук

ремонт,електрика,електромережі

У суботу вранці, 4 лютого, сталася аварія на одному з об’єктів енергетичної інфраструктури на Одещині. Без електропостачання залишилися частина громад області та Одеси.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія, внаслідок чого частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. В цей момент на об’єкті триває рятувальна операція, залучені всі сили та засоби ДСНС та інших підрозділів, енергетики роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

Одеса (5449) Одеська область (3202) електроенергія (6189) Братчук Сергій (146)


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Виходить що 2-га за добу, перша була близько сьомої вечора.
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04.02.2023 09:15 Відповісти
Тупо ахметовская проя*"ывает все аварийные ситуации восстановили ЛЭП И ВСЕ ГРОХНУЛАСЬ К вечеру вчера система и половина области возле Одессы и два района города ушли во мрак с утречка после ремонта е*"*нулась крупная РП ТП на пару км столб дыма и огня 4 км видно с автотрассы пламя высотой в 5/8 этажное здание..и уже 3/4 города и прилегающих района сосут Канхетку от Ахметова и это только начало такого массового БЛЭКАУТА и без Путина и Рашки с ракетами е"*банное ДТЭК ни"" уево справляется само
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04.02.2023 11:35 Відповісти
І які причини цієї аварії? Диверсія?
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04.02.2023 09:17 Відповісти
Там запустили в эксплуатацию новую высоковольтную линию. Вот походу все и летит не выдерживая нагрузки. А может и кто -то постарался
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04.02.2023 09:22 Відповісти
Диверсии нет наши рукожопые жадные ахметовский энергетики фору любым диверсантам сами дают без приколов диверсия 30 лет как началась крадут энергетику раздают ушлебкам типа Ахметки маланцы во власти ГЕТЬ страх растеряли ума там даже от улиток с рождения не просматривалось одни рефлексы дальше будет только хуже и хуже если эти маланские содомиты гоморские пацаны с Кварталу будут продолжать гнать Украину на скалы....ату это шоблу из власти в законный способ
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04.02.2023 11:41 Відповісти
есть же видео как горит, это то место куда русаки постояно пуляю
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04.02.2023 09:21 Відповісти
 
 