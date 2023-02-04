Частина Одеси та області знеструмлена через аварію на одному з об’єктів енергетичної інфраструктури, - Братчук

У суботу вранці, 4 лютого, сталася аварія на одному з об’єктів енергетичної інфраструктури на Одещині. Без електропостачання залишилися частина громад області та Одеси.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія, внаслідок чого частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. В цей момент на об’єкті триває рятувальна операція, залучені всі сили та засоби ДСНС та інших підрозділів, енергетики роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії", - йдеться в повідомленні.

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