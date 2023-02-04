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Новини Агресія Росії проти України
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"Інтеграція" Росією окупованих територій не вплине на хід війни, - британська розвідка

шойгу,путін,суровікін

Російські військові офіційно включили окуповані території України до свого Південного військового округу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністерства оборони Великої Британії. 

3 лютого 2023 року російське державне інформаційне агентство ТАРС повідомило, що так звані "ДНР" та "ЛНР", Запорізька та Херсонська області передаються під командування зі штаб-квартирою у Ростові-на-Дону.

Це слідує за січневою заявою міністра оборони Сергія Шойгу про те, що військова експансія включатиме створення "самостійних угруповань військ" в Україні.

За даними британської розвідки, цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію.

"Однак навряд чи це вплине на кампанію - наразі Росія розгортає сили з усіх військових округів Росії під командуванням спеціального розгорнутого штабу", - зазначають у Міноборони Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські політики маніпулюють, щоб представити війну проти України як загрозу внутрішній безпеці та здобути підтримку бойових дій, - ISW

Автор: 

Велика Британія (5571) окупація (6683) розвідка (3858) росія (65073)


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Топ коментарі
+3
І тепер на цій підставі мобілізують всіх на війну.
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04.02.2023 09:17
+2
мпз у сзч
@********
Я вчора бачив, кого завозять в новостворювану бригаду. Це ті самі роботяги з сіл невизначеного віку на вигляд 50, що й у лютому '22. Тобто, за рік не змінилось НІЧОГО. Мужики на характері підуть, їх декілька раз лупане і вони отримають обмеженупридатність, якщо командир плюсане👇
Далі вони в переважній своїй більшості об'єктивно не зможуть виконувати задачі, але їх не спишуть, бо ВЛК зараз непридатність не дає. Тому вони продовжуватимуть займати штатку, але щоб не вмерти на роботі будуть платити командирам, щоб на неї не ходити.Тягнути роботу будуть інші
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04.02.2023 09:20
+2
Про що це взагалі?
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04.02.2023 09:42
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І тепер на цій підставі мобілізують всіх на війну.
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04.02.2023 09:17 Відповісти
Читаю, орки кинули танки на Невельське,але нічого не получилося по причині сильного сп'яніння танкістів, а ось під Кремінна жарко. Орки наступають, Сили Оборони роблять крок назад.
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04.02.2023 09:18 Відповісти
Гайдай порєшає з Кремінною.
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04.02.2023 09:40 Відповісти
Не блазнюйте. Там резерви ввели, читали ж що орків на м'ясо пустили.
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04.02.2023 09:45 Відповісти
Ваня, не переживай, - враг будет демилитаризирован и денацифицрован!

Регистрация: 13.01.2023
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04.02.2023 10:27 Відповісти
А з цим питанням до Цензор. Моя регістрація 01.01.2014 року. Вас то я і не знаю
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04.02.2023 10:51 Відповісти
мпз у сзч
@********
Я вчора бачив, кого завозять в новостворювану бригаду. Це ті самі роботяги з сіл невизначеного віку на вигляд 50, що й у лютому '22. Тобто, за рік не змінилось НІЧОГО. Мужики на характері підуть, їх декілька раз лупане і вони отримають обмеженупридатність, якщо командир плюсане👇
Далі вони в переважній своїй більшості об'єктивно не зможуть виконувати задачі, але їх не спишуть, бо ВЛК зараз непридатність не дає. Тому вони продовжуватимуть займати штатку, але щоб не вмерти на роботі будуть платити командирам, щоб на неї не ходити.Тягнути роботу будуть інші
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04.02.2023 09:20 Відповісти
Про що це взагалі?
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04.02.2023 09:42 Відповісти
їм не вдалося за 9 років окупації "інтегрувать" ОРДЛО А що вони за рік окупації зробить зможуть?
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04.02.2023 09:37 Відповісти
Раніше вони інтегровали шахтарів бамбаса на глибину 0.5-1 км за копалинами, а зараз глибина істотно зменшилася. Більшість взагалі гниє на поверхні.
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04.02.2023 10:18 Відповісти
Мавзолейное стадо обезьян интегрировали свое поголовье круче чем Илан Маск космос...
Смотрел видосы городов от Архангельска до Камчатки .. Сралинские бараки стоят до сих пор...немцы это говно не захватывали и не превращали в Мариуполь и Алеппо...
Рукорожопое быдло...вам только в школе БЕСЛАНа воевать....🦍🦍🦍👹👺краснопузые дебилы...
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04.02.2023 09:51 Відповісти
Почему таким же образом не вкл Аляску , Брайтон Бич и создать там округа?
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04.02.2023 11:03 Відповісти
 
 