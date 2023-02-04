"Інтеграція" Росією окупованих територій не вплине на хід війни, - британська розвідка
Російські військові офіційно включили окуповані території України до свого Південного військового округу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністерства оборони Великої Британії.
3 лютого 2023 року російське державне інформаційне агентство ТАРС повідомило, що так звані "ДНР" та "ЛНР", Запорізька та Херсонська області передаються під командування зі штаб-квартирою у Ростові-на-Дону.
Це слідує за січневою заявою міністра оборони Сергія Шойгу про те, що військова експансія включатиме створення "самостійних угруповань військ" в Україні.
За даними британської розвідки, цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію.
"Однак навряд чи це вплине на кампанію - наразі Росія розгортає сили з усіх військових округів Росії під командуванням спеціального розгорнутого штабу", - зазначають у Міноборони Британії.
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Регистрация: 13.01.2023
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Я вчора бачив, кого завозять в новостворювану бригаду. Це ті самі роботяги з сіл невизначеного віку на вигляд 50, що й у лютому '22. Тобто, за рік не змінилось НІЧОГО. Мужики на характері підуть, їх декілька раз лупане і вони отримають обмеженупридатність, якщо командир плюсане👇
Далі вони в переважній своїй більшості об'єктивно не зможуть виконувати задачі, але їх не спишуть, бо ВЛК зараз непридатність не дає. Тому вони продовжуватимуть займати штатку, але щоб не вмерти на роботі будуть платити командирам, щоб на неї не ходити.Тягнути роботу будуть інші
Смотрел видосы городов от Архангельска до Камчатки .. Сралинские бараки стоят до сих пор...немцы это говно не захватывали и не превращали в Мариуполь и Алеппо...
Рукорожопое быдло...вам только в школе БЕСЛАНа воевать....🦍🦍🦍👹👺краснопузые дебилы...