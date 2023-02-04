Ворог майже пів сотні разів обстрілював Херсонщину, в обласному центрі влучання у житловий сектор та приватне підприємство, - ОВА

Минулої доби російські загарбники 47 разів відкривали вогонь по мирних містах та селах Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, вороги використовували різні види озброєння - артилерію, РСЗВ, міномети і танки.

"Херсон ворожа армія атакувала 6 разів. Снаряди влучили у житловий сектор та приватне підприємство", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби на Херсонщині через російські обстріли загинула 1 людина, поранення різного ступеня тяжкості дістали 3 жителі області.

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