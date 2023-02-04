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Новини Війна
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Ворог майже пів сотні разів обстрілював Херсонщину, в обласному центрі влучання у житловий сектор та приватне підприємство, - ОВА

херсонщина

Минулої доби російські загарбники 47 разів відкривали вогонь по мирних містах та селах Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, вороги використовували різні види озброєння - артилерію, РСЗВ, міномети і танки.

"Херсон ворожа армія атакувала 6 разів. Снаряди влучили у житловий сектор та приватне підприємство", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби на Херсонщині через російські обстріли загинула 1 людина, поранення різного ступеня тяжкості дістали 3 жителі області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двом зрадникам з Херсонщини, які допомагають російським загарбникам легалізувати свою "владу" на тимчасово окупованих територіях, оголошено про підозру, - СБУ

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обстріл (28378) Херсон (3347) Херсонська область (5731)


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....а ви звернули увагу,що зовсім зникли бравурні повідомлення про хлопки та пожежі на об"єктах у Криму Білгороді,Брянську тощо...
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04.02.2023 09:47 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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04.02.2023 10:41 Відповісти
 
 