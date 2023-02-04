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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Минулої доби росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 20 "прильотів", - ОВА

сумщина

Ввечері 3 лютого російські війська обстріляли Білопільську громаду Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Сумської  ОВА.

"Вчора з 21:25 до 21:45 росіяни били з мінометів по території Білопільської громади - 20 прильотів", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що минулося без людських втрат і руйнувань інфраструктури.

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Автор: 

обстріл (28378) Сумська область (3651)


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А у відповідь щоо??? Ми ''терпіли''!
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04.02.2023 09:50 Відповісти
у нас там нет контрбатарейных средств. Всё на фронтах.
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04.02.2023 10:29 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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04.02.2023 10:43 Відповісти
 
 