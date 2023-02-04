Минулої доби росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 20 "прильотів", - ОВА

Ввечері 3 лютого російські війська обстріляли Білопільську громаду Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Сумської ОВА.

"Вчора з 21:25 до 21:45 росіяни били з мінометів по території Білопільської громади - 20 прильотів", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що минулося без людських втрат і руйнувань інфраструктури.

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