Минулої доби росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 20 "прильотів", - ОВА
Ввечері 3 лютого російські війська обстріляли Білопільську громаду Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Сумської ОВА.
"Вчора з 21:25 до 21:45 росіяни били з мінометів по території Білопільської громади - 20 прильотів", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що минулося без людських втрат і руйнувань інфраструктури.
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показати весь коментар04.02.2023 09:50 Відповісти Мені подобається 0
Urs
показати весь коментар04.02.2023 10:29 Відповісти Мені подобається 0
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Чайка Київ
показати весь коментар04.02.2023 10:43 Відповісти Мені подобається 1
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