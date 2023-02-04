УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10707 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 638 29

ВР найближчим часом продовжить строк дії воєнного стану та загальної мобілізації, - Железняк

вр,рада,верховна

Верховна Рада найближчим часом знову продовжить строк дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ці продовження почнуть діяти після 19 лютого 2023 року і дуже ймовірно триватимуть знову 90 днів.

"Відповідні два Закони про затвердження Указу будуть внесені Президентом в найближчий час, і після чого відбудеться їх схвалення Радою на наступному тижні", - йдеться у повідомленні.

Він також нагадує, що це буде вже шосте голосування ВР за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

Також читайте: Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану

Автор: 

ВР (14967) мобілізація (3047) воєнний стан (573) Железняк Ярослав (551)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
я уявляю,якби 73 % рвонули в воєнкомат,який аншлаг був би.
показати весь коментар
04.02.2023 10:04
+12
ооо,бидло 73 % хрюкнуло.
показати весь коментар
04.02.2023 10:19
+10
Тау вони і рвонули. За кордон.
показати весь коментар
04.02.2023 10:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще влітку бачив у дворі як бухали компанії, а тепер зникли. Сидять по хатах і бояться виходити на двір.
показати весь коментар
04.02.2023 10:01 Відповісти
Печки
показати весь коментар
04.02.2023 10:34 Відповісти
Де ти вичитав про лавочки, гострий? У дворі закопаний великий залізний стіл для тенісу. Компашки ставили на нього бухло, клали різну закусь і бухали стоячки.
показати весь коментар
04.02.2023 10:35 Відповісти
Для алкашні, погода ніколи не була перешкодою бухати.
показати весь коментар
04.02.2023 10:38 Відповісти
я уявляю,якби 73 % рвонули в воєнкомат,який аншлаг був би.
показати весь коментар
04.02.2023 10:04 Відповісти
Тау вони і рвонули. За кордон.
показати весь коментар
04.02.2023 10:14 Відповісти
з окопу вєщаєте, не 73 процентний ви наш?
показати весь коментар
04.02.2023 10:17 Відповісти
ооо,бидло 73 % хрюкнуло.
показати весь коментар
04.02.2023 10:19 Відповісти
по суті є що відповісти, чи тільки хамити вмієте?
показати весь коментар
04.02.2023 10:20 Відповісти
по суті ? я 4 рази уклоніст.
показати весь коментар
04.02.2023 10:22 Відповісти
Зрозуміло. Типовий диванний поцреот.
показати весь коментар
04.02.2023 13:03 Відповісти
От не розумію, навіщо ця канітєль із продовженням? Чомусь в інших законах можуть писати - до офіційного припинення. Так і тут - прийміть один раз і до оголошення про завершення. Чи то за кожне голосування копійчина в карман паде?...
показати весь коментар
04.02.2023 10:07 Відповісти
Ні, в цьому конкретному випадку не можна. В законі чітко прописано, що має бути визначена кінцева дата. Впроваджувати а невизначений період закон не дозволяє. Інакше можливі зловживання.
показати весь коментар
04.02.2023 10:29 Відповісти
Тому що бояться оголосити стан війни, от і граються в продовження, щоб умовно освоювати кошти на ремонт тротуару в 2 млн гривень
показати весь коментар
04.02.2023 10:30 Відповісти
коли буде оголошено стан війни,то вони втратять всю владу,а це означає грати за все скоєне і до війни,і під час.і ще питання законності ЗАГАЛЬНОЇ мобілізації без оголошеного стану війни ?
показати весь коментар
04.02.2023 10:47 Відповісти
От тролі! Скільки вас сьогодні сюди кинули? "Оголосити війну росії"- ну дуже вашим хязяям хочеться, що би Україна вашій засрашці війну в одностронньому порядку оголосила! Будуть ваші мамашки і без оголошення Лади отримувати. Якщо Лад, звісно вистачить.
показати весь коментар
04.02.2023 11:17 Відповісти
та ладно,у вас эгоїстів всі хто проти 95 кварталу - тролі.чи не мир вам обіцяли стриптезери ?
показати весь коментар
04.02.2023 11:47 Відповісти
"стан війни" в краіні - це юридичний стан, який регламентуэ процеси в самій краіні.
"оголошення війни росіі" - це маячня і маніпуляція, котрою прикриваються "зелені боти", змішуючи два ці поняття. Навіть формальне "оголошення війни росіі" вже ні на що не впливаэ. Война вже йде і росія чітко оголосила мету ціэі війни - знищення Украіни та укранців. Тому, "оголошення війни росіі" - це ніщо, "пук в калюжу". Натомість, оголошення "стану війни" - змінюэ багато чого й багато чого унормовуэ.
показати весь коментар
04.02.2023 15:30 Відповісти
Тільки не зелені боти, пригожинські і медведчуковські боти.
показати весь коментар
04.02.2023 17:17 Відповісти
Хто сказав, що йде війна? Поки що господарська діяльність працює як до 24 лютого. Суди, прокуратура, бізнес, банки, ведуть діяльність як в мирний час. Прикордонниці в Парижі, спортсмени працевлаштовуються по всьому світу, корупціонери вже не знають, який тротуар зробити або дерева посадити за мільйон... на міжнародному рівні просто регіональний конфлікт на грунті "хто кому більший нацист"
показати весь коментар
04.02.2023 17:57 Відповісти
Заберуть очередные премиальные 30 000 гривень у бойцов ЗСУ...а яйца куплять по 49 гривен за тонну ...
Киев объявлять не зоной горячей фазы войны ...,сьекономят ещё пару миллиардов на асфальт...
показати весь коментар
04.02.2023 10:45 Відповісти
коли вони поміняли закон, що можна безкінечно продовжувати воєнний стан без оголошення війни, в 2021?
показати весь коментар
04.02.2023 11:25 Відповісти
а навіщо, скасуйте його нах, що за шоу з продовженням на 90 днів, а не можна один раз проголосувати і до перемоги чи треба вівцям показати як вони тварини трудяться.
показати весь коментар
04.02.2023 12:00 Відповісти
В раше например военное положение действует с момента указа президента и до момента его отмены.

Так лучше наверно.
показати весь коментар
04.02.2023 12:13 Відповісти
 
 