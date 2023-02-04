ВР найближчим часом продовжить строк дії воєнного стану та загальної мобілізації, - Железняк

Верховна Рада найближчим часом знову продовжить строк дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ці продовження почнуть діяти після 19 лютого 2023 року і дуже ймовірно триватимуть знову 90 днів.

"Відповідні два Закони про затвердження Указу будуть внесені Президентом в найближчий час, і після чого відбудеться їх схвалення Радою на наступному тижні", - йдеться у повідомленні.



Він також нагадує, що це буде вже шосте голосування ВР за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

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