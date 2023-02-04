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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Судитимуть двох мешканок Невського, які надавали росіянам інформацію про людей з активною проукраїнською позицією, - ОВА

зрадниці

Жінки добровільно стали пособницями держави-агресора. Вони надавали окупантам інформацію про місця проживання осіб з активною проукраїнською позицією та про тих, хто евакуювався, для подальшого заселення окупантів у їхні будинки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА

"Слідством встановлено, що з квітня по жовтень 2022 року двоє сватівчанок надавали представникам ворожих військ інформацію про місця проживання осіб з активною проукраїнською позицією та про тих, хто евакуювався, для подальшого заселення окупантів у їхні будинки", - йдеться в повідомленні

Обидві зрадниці умисно та добровільно здійснювали організацію та забезпечення життєдіяльності окупаційних військ.

Під час деокупації села співробітники СБУ затримали пособниць. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

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Автор: 

державна зрада (1684) колабораціонізм (1158) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+30
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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04.02.2023 10:08
+25
Оце *****! Красуні русскага міра!
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04.02.2023 10:09
+23
печерскій суд ?? ну ну
проще повісити.. або віддайте родичам загиблих...
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04.02.2023 10:02
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печерскій суд ?? ну ну
проще повісити.. або віддайте родичам загиблих...
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04.02.2023 10:02 Відповісти
На каменоломни их, на 20 лет, пусть кровью и потом смывают свою вину! Хоть какая-то польза от них будет..
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04.02.2023 12:50 Відповісти
и они останутся недогражданами с двумя паспортами 100%
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04.02.2023 10:04 Відповісти
А не проще этих кацапских ****** продать на органы и купить на эти деньги пару дронов?
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04.02.2023 10:08 Відповісти
Кому ти той гєпатіт продавати зібрався.
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04.02.2023 11:06 Відповісти
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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04.02.2023 10:08 Відповісти
Ви забули в кінці допису написати :"... нє обєзображенниє інтєллєктом."
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04.02.2023 10:36 Відповісти
Оце *****! Красуні русскага міра!
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04.02.2023 10:09 Відповісти
Як тільки таких продажних курв наша земля носить ?😠
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04.02.2023 10:09 Відповісти
Атентати колаборантів бажано здійснювати до деокупації, бо більшість зрадників потім зелена влада відмаже за допомогою продажних суддів.
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04.02.2023 10:12 Відповісти
І тихенько - без розголосу! У нас на Поліссі їх просто вішали в тихому місці! Попередньо відрізавши язик
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04.02.2023 10:24 Відповісти
а це точно жiнки?
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04.02.2023 10:14 Відповісти
Це потвори жіночоі статі 😕
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04.02.2023 10:20 Відповісти
Ну и тварюки
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04.02.2023 10:22 Відповісти
якщо примружити очі, ви побачите одухотворєнніє ліца
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04.02.2023 10:28 Відповісти
Спробував...бачу бомжів...
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04.02.2023 11:19 Відповісти
Вешать нужно а не садить, дешевле будет
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04.02.2023 10:30 Відповісти
Ви забули в вашому допису згадати "тихим словом" особу зечмоні трускавецького лікнепу василевську -смаглюк.
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04.02.2023 10:41 Відповісти
Спокійно виїхав до Рашки і його навіть у міжнародний розшук ніхто не оголошував.
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04.02.2023 10:41 Відповісти
Навіть блюр не зміг приховати штемпель руського мира на їх харях.
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04.02.2023 10:40 Відповісти
Типовий Лугандон.
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04.02.2023 10:40 Відповісти
Ах, какая пара
Алкашка и шмара
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04.02.2023 10:51 Відповісти
Які красунечки. Відразу видно звідки їхні батьки родом.
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04.02.2023 10:55 Відповісти
На кол любой дыркой что ниже пояса.
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04.02.2023 11:01 Відповісти
Даремно...їм це тільки у кайф.
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04.02.2023 11:18 Відповісти
Тільки не утримуйте цих істот від прикрого самогубства…
З них толку уже небуде…
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04.02.2023 14:49 Відповісти
 
 