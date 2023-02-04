Судитимуть двох мешканок Невського, які надавали росіянам інформацію про людей з активною проукраїнською позицією, - ОВА

Жінки добровільно стали пособницями держави-агресора. Вони надавали окупантам інформацію про місця проживання осіб з активною проукраїнською позицією та про тих, хто евакуювався, для подальшого заселення окупантів у їхні будинки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

"Слідством встановлено, що з квітня по жовтень 2022 року двоє сватівчанок надавали представникам ворожих військ інформацію про місця проживання осіб з активною проукраїнською позицією та про тих, хто евакуювався, для подальшого заселення окупантів у їхні будинки", - йдеться в повідомленні

Обидві зрадниці умисно та добровільно здійснювали організацію та забезпечення життєдіяльності окупаційних військ.

Під час деокупації села співробітники СБУ затримали пособниць. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

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