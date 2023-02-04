Україна виконала понад 70% зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС, - Стефанішина
Україна виконала 72% зобов’язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.
Про це віцепрем’єр-міністерка з євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила під час саміту Україна - ЄС 3 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.
"В умовах повномасштабної війни Російської Федерації проти України ми продовжували процес адаптації українського законодавства до європейського. Маємо зростання прогресу з імплементації Угоди про асоціацію на рівні 9% порівняно з показником 2021 року", - наголосила міністерка.
Стефанішина назвала лідером із виконання зобов’язань за Угодою сферу інтелектуальної власності - відсоток втілених змін у цій сфері зріс на 33%.
"Загалом за період виконання Угоди, Україна досягла прогресу на рівні 90% у таких сферах: юстиція, свобода, безпека, політичний діалог, національна безпека та оборона, статистика, державні закупівлі", - йдеться в повідомленні.
За словами урядовиці, на основі звіту Європейської Комісії Україна проведе перевірку стану імплементації українського законодавства до європейського, а далі буде розроблено Національну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
У підсумковій заяві за результатами саміту зазначено, що "ЄС надасть технічну підтримку Уряду у цьому процесі".
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Зелемскай сделаль это! Не то шо барыга Порошенко! Теперь мы рядом с Зимбабве
Украина занимает 116 место в рейтинге "Индекс восприятия коррупции", - Transparency International.
Место в рейтинге Украина поделила с Монголией, Алжиром, Анголой и Замбией.
Олександр Бригинець:
Свіжий «індекс демократії»
За Порошенка ми наблизилися до «демократії з вадами», а з 2019 потихеньку тонемо у «гібридній демократії» усе глибше(
При Порошенку ми з 92 місця (з 167 країн) піднялися до 78 (+14)
При Зеленському з 78 опустились до 87 (-9)
Ми в категорія «гібридні режими»… але ключове, що з 2019 ми эрухаємося вниз - до росії(
Ніх..я ви не виконали і не хочете виконувати і не візьмуть вас в ЄС як Туреччину що десятками років кандидат. Бо ви злодії що в часи війни з запеклим ворогом крадете в воїнів що проливають кров та гинуть щоб захистити країну і вас ублюдків зелених що відсижується десь на заході
и самое главное - в шоу-балеты в носках типа обысков закордон не очень верит...
Це новий анекдот?
Юстиція - що там з законом про КСУ?
Свобода - що там зі свободою пересування, свободою слова?
Безпека - невже знайшли та покарали тих, хто злив "вагнерівців", саботував підготовку до повномаштабного вторгнення, розмінував Чонгар і т.п.?
Національна безпека та оборона - РПЦ вже немає в Україні, ОПЗЖешники позбавлені мандатів і знаходяться під слідством за співпрацю з московією?
Статистика - тут не поспориш: такі рейтинги малюють найвеличнішому, що аж сльози на очі навертаються!
Державні закукпівлі - це вона про яйця по 17грн?
Афігенні досягнення!
Не вірю я нашим брехливим політикам. До речі вони далеко не зовсім наші. Всі наші політики своїм корінням виходять із комуняцької номенклатури ссср, жорсткими мірами створеної для нас москвою зі всяких негідників, мерзотників і зрадників.
P.S. До ЄС нам років двадцять, якщо буде куди вступати і кому.