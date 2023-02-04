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Новини
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Україна виконала понад 70% зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС, - Стефанішина

стефанішина

Україна виконала 72% зобов’язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це віцепрем’єр-міністерка з євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила під час саміту Україна - ЄС 3 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

"В умовах повномасштабної війни Російської Федерації проти України ми продовжували процес адаптації українського законодавства до європейського. Маємо зростання прогресу з імплементації Угоди про асоціацію на рівні 9% порівняно з показником 2021 року", - наголосила міністерка.

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Стефанішина назвала лідером із виконання зобов’язань за Угодою сферу інтелектуальної власності - відсоток втілених змін у цій сфері зріс на 33%.

"Загалом за період виконання Угоди, Україна досягла прогресу на рівні 90% у таких сферах: юстиція, свобода, безпека, політичний діалог, національна безпека та оборона, статистика, державні закупівлі", - йдеться в повідомленні.

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За словами урядовиці, на основі звіту Європейської Комісії Україна проведе перевірку стану імплементації українського законодавства до європейського, а далі буде розроблено Національну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

У підсумковій заяві за результатами саміту зазначено, що "ЄС надасть технічну підтримку Уряду у цьому процесі".

Також читайте: У вступу України до ЄС немає часових рамок, - фон дер Ляєн

Автор: 

зобов’язання (5) угода (642) Євросоюз (13388) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+28
Брехлива зелень.
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04.02.2023 10:46
+18
Це про диктаторські та корупційні закони, які "ригівські слуги" протягли в "турборежимі"?
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04.02.2023 10:49
+15
Україна за минулий рік опустилася в глибоке провалля в справі прав людини, народ перетворений на концтабірне бидло - закони перестали діяти взагалі. Суди, прокуратура і поліція - це банда наглядачів в концтаборі під назвою Україна. Отака гірка правда життя. Що робити? Потрібно приводити генерала Сергія Кривоноса на посаду Поезидента. Нам потрібне сильне військо, розвинута економіка і трибунали!!
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04.02.2023 10:50
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Брехлива зелень.
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04.02.2023 10:46 Відповісти
Та да, врут как дышут. Считают что вокруг сплошные идиоты.
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04.02.2023 11:23 Відповісти
Зелений недомірок продовжує воювати з опозицією і каже що ми йдемо в Європу, а сам робить все щоб ми туди не потрапили. По їхніх справах впізнаєте їх, говорить Біблія.
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04.02.2023 11:28 Відповісти
а ЕС про це знае? про 70.. я вот знаю про 73 % -це дебіли
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04.02.2023 14:43 Відповісти
73 % .
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04.02.2023 10:47 Відповісти
73
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04.02.2023 10:47 Відповісти
Правильно! Теперь диваны набитые деньгами не каждого слуги народа, а только у каждого второго!
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04.02.2023 10:48 Відповісти
я нарахував 67%
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04.02.2023 10:48 Відповісти
Це про диктаторські та корупційні закони, які "ригівські слуги" протягли в "турборежимі"?
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04.02.2023 10:49 Відповісти








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04.02.2023 11:04 Відповісти
Грязные зелёные урода.Тупая воровитая шобла абсолютных ничтожества.
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04.02.2023 15:34 Відповісти
Ці піарасти тільки на бла-бла-бла спроможні замість того, щоб виконувати те, що їм потрібно виконувати по суті.
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04.02.2023 10:49 Відповісти
Україна за минулий рік опустилася в глибоке провалля в справі прав людини, народ перетворений на концтабірне бидло - закони перестали діяти взагалі. Суди, прокуратура і поліція - це банда наглядачів в концтаборі під назвою Україна. Отака гірка правда життя. Що робити? Потрібно приводити генерала Сергія Кривоноса на посаду Поезидента. Нам потрібне сильне військо, розвинута економіка і трибунали!!
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04.02.2023 10:50 Відповісти
дЄрмаку - каштан!!!
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04.02.2023 11:05 Відповісти
Дмитрий:
Зелемскай сделаль это! Не то шо барыга Порошенко! Теперь мы рядом с Зимбабве
Украина занимает 116 место в рейтинге "Индекс восприятия коррупции", - Transparency International.
Место в рейтинге Украина поделила с Монголией, Алжиром, Анголой и Замбией.
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04.02.2023 11:32 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Олександр Бригинець:
Свіжий «індекс демократії»
За Порошенка ми наблизилися до «демократії з вадами», а з 2019 потихеньку тонемо у «гібридній демократії» усе глибше(
При Порошенку ми з 92 місця (з 167 країн) піднялися до 78 (+14)
При Зеленському з 78 опустились до 87 (-9)
Ми в категорія «гібридні режими»… але ключове, що з 2019 ми эрухаємося вниз - до росії(
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04.02.2023 11:36 Відповісти
де можна переглянути весь список досягнень?
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04.02.2023 10:57 Відповісти
А ЕС считает что не выполнили.... И вообще... Как вы подсчитали что 70%? Просто интересно.
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04.02.2023 10:58 Відповісти
Скажемо сто разів що виконали на сто першому може повірять
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04.02.2023 11:00 Відповісти
Одягти фліс ЗСУ і відрапортувати то не значить щось робити. Що не день, що не час то зашквари і викриття крадійських оборуток в Міністерстві оборони та інших відомствах. І це лише "пошкеребли" зверху.. Зніми цей одяг та не ганьби тих хто поліг в цій війні!!!
Ніх..я ви не виконали і не хочете виконувати і не візьмуть вас в ЄС як Туреччину що десятками років кандидат. Бо ви злодії що в часи війни з запеклим ворогом крадете в воїнів що проливають кров та гинуть щоб захистити країну і вас ублюдків зелених що відсижується десь на заході
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04.02.2023 11:02 Відповісти
Это мне напомнило, - Товарищ Мао был неправ на 30%, а на остальные 70% - он был прав!😄
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04.02.2023 11:06 Відповісти
Відводять очі від скандалів і проблем цими балачками про вступ в ЄС як професійні жуліки від наперстків.
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04.02.2023 11:07 Відповісти
Пургаметы мавзолейные из дохлого Сссра сдохли медным тазом однажды быстро и качественно...,похоже ЗеКодломойские хотят повторить подвиг пургой своей из телемарафона по имени Лохотрон...😝
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04.02.2023 11:09 Відповісти
Я думав 73%!
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04.02.2023 11:09 Відповісти
Ще й державні закупівлі вписали в ''прогрес''. Особливо на тлі скандалів закупівлі продуктів МО для ЗСУ! То треба так вміти ''дзюрити'' людям в очі і не скривитися! Брехуни! Щоб вас там усіх розірвало!
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04.02.2023 11:14 Відповісти
останется - 1-2 % но самых "болезненных" - это борьба с коррупцией и казнокрадством...
и самое главное - в шоу-балеты в носках типа обысков закордон не очень верит...
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04.02.2023 11:16 Відповісти
"Україна досягла прогресу на рівні 90% у таких сферах: юстиція, свобода, безпека, політичний діалог, національна безпека та оборона, статистика, державні закупівлі" Джерело:

Це новий анекдот?

Юстиція - що там з законом про КСУ?
Свобода - що там зі свободою пересування, свободою слова?
Безпека - невже знайшли та покарали тих, хто злив "вагнерівців", саботував підготовку до повномаштабного вторгнення, розмінував Чонгар і т.п.?
Національна безпека та оборона - РПЦ вже немає в Україні, ОПЗЖешники позбавлені мандатів і знаходяться під слідством за співпрацю з московією?
Статистика - тут не поспориш: такі рейтинги малюють найвеличнішому, що аж сльози на очі навертаються!
Державні закукпівлі - це вона про яйця по 17грн?

Афігенні досягнення!
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04.02.2023 11:25 Відповісти
Запхайте монопольний телемарафон у дупу цій працівниці ротом.
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04.02.2023 11:44 Відповісти
...сказала овца блєющая.
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04.02.2023 11:59 Відповісти
Українські прізвища на "ишин" не змінюються для жінок. Прізвище цієї дами Стефанишин. А "Стефанішина" - то окацаплене прізвище, так, про всяк випадок, як прийдуть "асвабадітєлі" - то і міняти не доведеться. Взагалі - то ганьба. Але ганьби такі не відчувають, вони не мають національної гідності.
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04.02.2023 12:07 Відповісти
Ну, не окацаплене, там інше, але ви маєте рацію.
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04.02.2023 12:42 Відповісти
Точно так же як і ВдовиченкоВ, КостюкОВ, СердюкОВ, БойкоВ...
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04.02.2023 13:40 Відповісти
70% не виконала. Корупція зараз така, якої нема, навіть, на Кубі
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04.02.2023 12:13 Відповісти
Не вірю z-kurwam!
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04.02.2023 12:13 Відповісти
Чим більше балакає тім більше буде строк !
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04.02.2023 12:25 Відповісти
Брехлива вівця як і усі у призеденські шайці а корупція
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04.02.2023 12:26 Відповісти
А як само ЄС оцінює рівень виконання?

Не вірю я нашим брехливим політикам. До речі вони далеко не зовсім наші. Всі наші політики своїм корінням виходять із комуняцької номенклатури ссср, жорсткими мірами створеної для нас москвою зі всяких негідників, мерзотників і зрадників.
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04.02.2023 12:39 Відповісти
Крайнім прем'єрміністром, українцем за національністю був Пустовойтенко.
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04.02.2023 12:47 Відповісти
Вот мне 35 лет, - впереди еще около 40 лет. И я чет уверен, что единственный шанс в моей жизни жить Евросоюзе - это переехать в Евросоюз)
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04.02.2023 12:47 Відповісти
Навіть і не сумнівайся. Я буду радий якщо діти доживуть, але усіма способами буду намагатися відправити їх закордон. Тут ловити нічого найближчі десятиліття. Я ще застав Україна без Кучми. З тих пір у владі мало що змінилося.
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04.02.2023 12:56 Відповісти
Це сором. Угода підписана 2014 року, і наступного року відзначатимемо 10-ліття. Це все повинна була зробити ще минула влада.
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04.02.2023 12:53 Відповісти
Тільки й чутно, про те що хоче ЄС. а про те що те саме потрібно для самої України й народу це всі замовчують. Це говорить про те що підлі політики народ зовсім ігнорують.
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04.02.2023 12:55 Відповісти
Як тільки всю зелену непотріб запроторимо за грати, україна відразу виконає 99% умов для вступу. Залишиться 1% - демонтувати КПП на кордоні з ЄС.
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04.02.2023 13:01 Відповісти
Не треба маячню писати. Угоду підписано 2014 року. У минулої влади було 5 років на виконання вимог, але щось вони не поспішали їх виконувати. Тому народ і дав їм копняка під зад. І з цією буде те саме, але і майбутня буде не набагато краща.
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04.02.2023 13:07 Відповісти
Тупиш Вадім. Справа не в угоді, а в корупції, законодавстві, порушенні Конституції і окозамилюванні, що нинішньої шобли, що рошенівської.
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04.02.2023 13:18 Відповісти
Так я тобі про це і кажу. Справа не у владі, а в суспільстві. Якщо суспільство не зміниться (а великого бажання я не бачу) то і влада залишиться такою ж, скільки їх не змінюй.
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04.02.2023 13:28 Відповісти
Я ж написав - за грати, а ти маячню побачив.
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04.02.2023 14:23 Відповісти
Що ти маєш на увазі "суспільство". Головна причина в політиках. А "наші" політики не від народу йдуть. Нас не стосується коли кажуть, що кожен народ має ту владу яку заслуговує. Наші політики корінням виходять з комуняцько-комсомольської номенклатури ссср. Вони нам селекційно і жорстко підібрані із зрадників і мерзотників москвою. Багато з них мають прямих предків, які приймали участь в проведенні голодоморів українців. Причому багато з тих хто проводив голодомор - прислані з москви і ленінграду 25-ти тисячники. Проводили гододомор і тут залишилися. От вони їх діти ,внуки і т.д. заслужена номенклатура і їм дерибан на блюдечку з золотою каймою. Вони як і їх предки нас ненавидять, а тільки обкрадають. Судді це судейська мафійна номенклатура. Прямі їх предки судили кращих українців, присуджуючи до розстрілів. Ото тому вони такі нахабні зараз. Це все для нас робила москва.
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04.02.2023 21:50 Відповісти
Головна причина в політиках кажеш? Я пропрацював близько 10 років з іноземними організаціями та усілякими благодійними фондами які фінансуються з закордону. У них керівні структури сидять у Відні, Нью Йорку, Варшаві, або Брюселі, а в Україні працює український персонал. Деяких набирають безпосередньо після вузів, беруть перспективну молодь дають їм нормальну по українським міркам зарплатню. І все одно вони за декілька років вигадують якісь схеми, роблять махінації з тендерами і збагачуються на цьому всьому і розкрадають кошти які виділяє Захід. І як не дивно більшість з них із західної України. Я не знаю яке відношення вони мають до партійної номенклатури і до москви, але я знаю що вигони усіх політиків і постав цю молодь замість них і буде все одно те саме.
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04.02.2023 23:28 Відповісти
Це вже трохи занадто. Погано обрізані ізі роблять політику держави Україна, їхні підстилки лізуть у медіапростір, де домінують ті ж самі ізі. Сюрреалізм, чи спланована політика держави Ізраїль? Адже ця держава у своїй недовгій історії існування ще не пройшла всі тести, а на колонії вже претендує, невже про Україну мріють?

P.S. До ЄС нам років двадцять, якщо буде куди вступати і кому.
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04.02.2023 13:29 Відповісти
Стефанишина это рассказывала для 73% которые поверят не только в то,что мы выполнили 70%обязательств но и в то,что в ближайшее время мы их перевыполним😁
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04.02.2023 14:41 Відповісти
Дивні створіння, ще Лєбон класифікував їх, як меншовартісних, а вони все лізуть.
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04.02.2023 15:10 Відповісти
Пора всім у відставку! Робота не виконана - звільнення по статті!
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04.02.2023 18:31 Відповісти
сказочница и ее 90 процентов ... очередная лапша для ЕВРОПЫ ... ЗЕпропаганда
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04.02.2023 20:09 Відповісти
 
 