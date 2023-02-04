Україна виконала понад 70% зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС, - Стефанішина

Україна виконала 72% зобов’язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це віцепрем’єр-міністерка з євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила під час саміту Україна - ЄС 3 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

"В умовах повномасштабної війни Російської Федерації проти України ми продовжували процес адаптації українського законодавства до європейського. Маємо зростання прогресу з імплементації Угоди про асоціацію на рівні 9% порівняно з показником 2021 року", - наголосила міністерка.

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Стефанішина назвала лідером із виконання зобов’язань за Угодою сферу інтелектуальної власності - відсоток втілених змін у цій сфері зріс на 33%.

"Загалом за період виконання Угоди, Україна досягла прогресу на рівні 90% у таких сферах: юстиція, свобода, безпека, політичний діалог, національна безпека та оборона, статистика, державні закупівлі", - йдеться в повідомленні.

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За словами урядовиці, на основі звіту Європейської Комісії Україна проведе перевірку стану імплементації українського законодавства до європейського, а далі буде розроблено Національну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

У підсумковій заяві за результатами саміту зазначено, що "ЄС надасть технічну підтримку Уряду у цьому процесі".

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