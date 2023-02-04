Наша відповідь на удари Києва по Росії буде швидкою і жорсткою. Готові застосовувати всі види зброї, - Медведєв

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вдався до погроз, застерігаючи від ударів ЗСУ із західного озброєння по території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, Медведєва цитує пропагандистське агентство РИА-Новости.

"У разі ударів Києва по Росії її відповідь може бути будь-якою, готові застосовувати всі види зброї. Відповідь Росії на удари по її території буде швидкою, жорсткою та переконливою", - залякує російський чиновник.

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