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Наша відповідь на удари Києва по Росії буде швидкою і жорсткою. Готові застосовувати всі види зброї, - Медведєв

медведев,медведєв

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вдався до погроз, застерігаючи від ударів ЗСУ із західного озброєння по території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, Медведєва цитує пропагандистське агентство РИА-Новости. 

"У разі ударів Києва по Росії її відповідь може бути будь-якою, готові застосовувати всі види зброї. Відповідь Росії на удари по її території буде швидкою, жорсткою та переконливою", - залякує російський чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська ППО не може відбити 80% атак, - ЗМІ

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) обстріл (28378) росія (65073)


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Топ коментарі
+72
Опять боевой карлик 140 см ростом угрожает)) *********, удары и по маЦкве будут, инфа 100
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04.02.2023 10:48
+64
Дайте ему селёдки.
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04.02.2023 10:50
+47
От на хріна цю ходячу парашу взагалі цитувати? Таке відчуття, що у українців геть немає почуття гідності, ви ще новини про п'яних обосраних бомжів з паРаші видавайте!
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04.02.2023 10:50
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Художник Саврасов: "Опять мало".
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04.02.2023 11:28 Відповісти
Дмитрий алкогольевич опять делирий поймал
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04.02.2023 11:28 Відповісти
О, алконавта витягли, щоб херню нести.
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04.02.2023 11:29 Відповісти
Бла-бла-бла...зміни тему, опудало....
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04.02.2023 11:30 Відповісти
Це на нього так бояришник діє? 😀
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04.02.2023 11:34 Відповісти
На медведя я друзья на медведя я друзья

Выйду без испуга

Если с НАТО буду я если с НАТО буду я

А медведь с БУДУНА

Что мне путин тупой

Что медведев пропивной

Когда НАТО со мной...
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04.02.2023 14:21 Відповісти
Схоже, недопалок був у запої, коли в Енгельсі бавовна шурхотіла.
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04.02.2023 11:37 Відповісти
почему вы коментируете этого придурка,ведь самое большое наказание для него когда вы не будете обращать внимание на его визг уверяю вас он хочет показать из себя хоть что то ,озлобленная шавка
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04.02.2023 11:39 Відповісти
Є більше покарання для москаля - це коли українці не розмовлятимуть москальською.
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04.02.2023 15:40 Відповісти
Боевой карлик с грозной кличкой "медведь".
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04.02.2023 11:43 Відповісти
Дагестан, Інгрія, Карелія, Ічкерія та ще 15 суверенних утворень - саме так організатори заходу бачать карту майбутнього територіально-адміністративного устрою Росії.
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04.02.2023 12:48 Відповісти
А вот і мєдвєдь, которий любит пердеть.
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04.02.2023 11:46 Відповісти
Цього персонажа можна ігнорувати, заміна жириновського, придворний блазень.
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04.02.2023 11:47 Відповісти
По Криму зрозуміло, там ніхто його російським не вважає, а от белгороду мабуть трохи сумно від тих слів..
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04.02.2023 11:55 Відповісти
А горілку яку будете застосовувати? Бражку?
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04.02.2023 11:56 Відповісти
Орально-технический ответ.
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04.02.2023 11:57 Відповісти
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04.02.2023 12:09 Відповісти
Я шо то пропустил? Он Белгород и Крым не считает рпшинскми?
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04.02.2023 12:12 Відповісти
а почему по росии нельзя наносить удары? Это что, типа свердержава какая-то?
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04.02.2023 12:16 Відповісти
За його логікою ми маємо вимкнути всі системи ППО і покірно дозволити їм руйнувати нашу енергосистему і далі.

Пахмєлісь і отоспісь, пігмєй.
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04.02.2023 12:24 Відповісти
а до цього що було
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04.02.2023 12:29 Відповісти
А чего это айфончик заменжевался?
Всё ж идёт по плану!
Да, кацапы?
Ох вы люлей будете отгребать, когда ваше ржавое железо закончится...
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04.02.2023 12:30 Відповісти
Шо, у "ядерного пупсіка" чисті памперси закінчились?
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04.02.2023 12:46 Відповісти
Срочно Бояры срочно налейте
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04.02.2023 12:49 Відповісти
Плюшевый мишутка
Лез на небо прямо по сосне
Грозно рычал, прутиком грозил...
( Е. Летов)
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04.02.2023 12:49 Відповісти
соси куй и не психуй )
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04.02.2023 13:08 Відповісти
Ненадовго вийшов з алкогольного анабіозу.... і швиденько туди повернувся.
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04.02.2023 13:18 Відповісти
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04.02.2023 13:25 Відповісти
Алконавт прокинувся
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04.02.2023 13:45 Відповісти
Щось давно Махі не видно. За неї цей косолапий відгукується. Зовсім спилась, чи що.
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04.02.2023 13:46 Відповісти
хочется спросить у Буданова: долго еще будут вякать террористы типа медведев-лавров-шойгу ?

Почему спецслужбы не нейтрализуют руководителей террористического государства ?
Думаете кремлевские вас пожалеют ?
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04.02.2023 13:47 Відповісти
Так мы уже всё кацапское железо выдели. Вплоть до танков Т-34 и винтовок Мосина. Теперь из батута запустит голого Рогозина с шашкой верхом на роботе Фёдоре.
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04.02.2023 13:55 Відповісти
твое дело, алко-пупс, поЪЪердывать и получать удовольствие, расслабся!
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04.02.2023 14:27 Відповісти
И пустые бутылки тоже ?
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04.02.2023 14:52 Відповісти
Диви, який грозний медвяжонок! Просто таки жириновський на минималках!
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04.02.2023 14:53 Відповісти
Нам нужно ПВО из детей рашкинской элиты. Выкрасть, и привезти в города сыновей и дочек этих *******. Типа лизы писковой. И пускай попробуют что то запустить.
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04.02.2023 14:57 Відповісти
Вместе с пу - говорящая голова конторы
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04.02.2023 14:59 Відповісти
Видать,ще не проспався...
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04.02.2023 15:19 Відповісти
Який йолоп видібрав стакан в цього алканавта.
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04.02.2023 15:47 Відповісти
КТО ПЫТАЕТСЯ НАПУГАТЬ - ТОТ УЖЕ ПРОИГРЫВАЕТ !)
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04.02.2023 16:30 Відповісти
Я собі уявляю ,якщо цього карлікового ведмедика колись доведеться взяти у полон, то більше жалюгідної істоти не знайдеш.
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04.02.2023 17:32 Відповісти
Ну хочу,але не можу зрозуміти,ЧОМУ ЇМ ДОЗВОЛЕНО ОБСТРІЛЮВАТИ КОЖЕН ДЕНЬ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ,А МИ НЕ МАЄМО ПРАВО РОБИТИ ТЕ САМЕ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО КАЦАПІЇ!!! Може хтось зможе пояснити по-простому.
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04.02.2023 18:06 Відповісти
Путлер проводе особливу операцію, а шмаркля ії не проводе.
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05.02.2023 08:31 Відповісти
Знов загострювання.
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04.02.2023 19:53 Відповісти
опять это говно грозится....не желает понимать что Украинцам все его угрозы до сраки.
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04.02.2023 21:26 Відповісти
Димка с запоя вырвался!
Влажные мечты потекли ручьями!
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07.02.2023 08:09 Відповісти
https://t.me/generalsvr/1416 Генерал СВР

(Позавчера) ***** заслушал доклад по ситуации со сбежавшим за рубеж бывшим сотрудником ФСО, который был в охране у Дмитрия Медведева и теперь шантажирует бывшего президента России обещаниями "продать" СМИ имеющиеся у него видеоматериалы, где сотрудники ФСО проводя экзекуционные мероприятия по выводу Дмитрия Анатольевича из запоя-наносят ему побои, окунают головой в унитаз, плюют в физиономию и всячески издеваются над заместителем Путина по председательству в Совбезе. Бывший охранник требует всего двадцать миллионов долларов в криптовалюте и обещает всё уничтожить и забыть всё увиденное. Как докладывают президенту, пока ничего поделать нельзя, шантажист вне досягаемости и, видимо, придётся заплатить.
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12.02.2023 12:43 Відповісти
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