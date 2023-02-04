Наша відповідь на удари Києва по Росії буде швидкою і жорсткою. Готові застосовувати всі види зброї, - Медведєв
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вдався до погроз, застерігаючи від ударів ЗСУ із західного озброєння по території Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, Медведєва цитує пропагандистське агентство РИА-Новости.
"У разі ударів Києва по Росії її відповідь може бути будь-якою, готові застосовувати всі види зброї. Відповідь Росії на удари по її території буде швидкою, жорсткою та переконливою", - залякує російський чиновник.
Топ коментарі
+72 Серьога Харківський
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+64 Serhios Bond #490169
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+47 Светлана Круп
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Если с НАТО буду я если с НАТО буду я
А медведь с БУДУНА
Что мне путин тупой
Что медведев пропивной
Когда НАТО со мной...
Пахмєлісь і отоспісь, пігмєй.
Всё ж идёт по плану!
Да, кацапы?
Ох вы люлей будете отгребать, когда ваше ржавое железо закончится...
Лез на небо прямо по сосне
Грозно рычал, прутиком грозил...
( Е. Летов)
Почему спецслужбы не нейтрализуют руководителей террористического государства ?
Думаете кремлевские вас пожалеют ?
Влажные мечты потекли ручьями!
(Позавчера) ***** заслушал доклад по ситуации со сбежавшим за рубеж бывшим сотрудником ФСО, который был в охране у Дмитрия Медведева и теперь шантажирует бывшего президента России обещаниями "продать" СМИ имеющиеся у него видеоматериалы, где сотрудники ФСО проводя экзекуционные мероприятия по выводу Дмитрия Анатольевича из запоя-наносят ему побои, окунают головой в унитаз, плюют в физиономию и всячески издеваются над заместителем Путина по председательству в Совбезе. Бывший охранник требует всего двадцать миллионов долларов в криптовалюте и обещает всё уничтожить и забыть всё увиденное. Как докладывают президенту, пока ничего поделать нельзя, шантажист вне досягаемости и, видимо, придётся заплатить.