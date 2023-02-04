Спікер парламенту Молдови Гросу - Лаврову: ці погрози - гнилий шовінізм і серйозна деградація
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова свідчать про серйозну деградацію його публічної поведінки.
Про це Гросу заявив на телеканалі TVR MOLDOVA, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"З антропологічної точки зору, заяви Сергія Лаврова знаходяться на серйозному рівні деградації публічної поведінки по відношенню до країни, з боку дипломата", - заявив спікер.
Ігор Гросу заявив, що Лавров знехтував елементарними нормами спілкування по відношенню до країни.
"Тут стільки гнилого шовінізму і імперіалізму, який смердить смертю, кров'ю, стражданнями, селами, стертими з лиця землі", - сказав Гросу.
Спікер зазначив, що треба запитати Лаврова, чому російські військові стирають з лиця землі українські села.
"Вони діють професійно - така відповідь від високопосадовця і не в останню чергу Росії - це чудово. Весь цивілізований світ повинен звертати увагу на такі сповзання, на таку деградацію", - сказав голова парламенту Молдови.
На думку Ігоря Гросу, такі заяви становлять реальну небезпеку, яка дуже детально проявляється в Україні.
"Ми не говоримо про класичну битву між двома арміями, одна з яких загарбує, а інша захищає свою країну. Подивіться, що росіяни роблять з критичною інфраструктурою. Не лише військові об'єкти є мішенню. Житлові будинки, вузли розподілу електроенергії та тепла є мішенями. Ця варварська поведінка становить реальну небезпеку для всього цивілізованого світу", - заявив Ігор Гросу.
Раніше у інтерв’ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову Лавров заявив, що із Молдови намагаються зробити "другу Україну".
"Насамперед, що змогли поставити досить специфічними методами - далеко не вільно-демократичними - на чолі країни президента, яка ну просто сама рветься до НАТО, вона має румунське громадянство, вона готова об'єднаються з Румунією і взагалі готова практично на все", - заявив російський дипломат.
У молдовському МЗС категорично відкинули заяви Лаврова.
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Вони там все деградували з погляду моралі та совісті.
Моральні ампутанти, якщо образно.
Все за вже випробуваною методикою Гітлера - "Я звільняю вас від химери під назвою совість".
Ну от і результат. Від совісті звільнилися, і помчали в кам'яний вік.
У Росії повним ходом йде інволюція, тобто процес зворотний еволюції, перетворення людини на мавпу. Спочатку у сенсі моральному, а потім і фізично
русня не могла Мариополь взять месяцами
а так же Бахмут не могут взять уже полгода!!
как ты представляешь что русня может не то что захватить Прибалтику или Болгарию или еще кого там???
забыл что эти территории НАТО??
по моему больше и добавлять ничего не стоит!!!
что касаеться Молдовы
то если бы русня прорвала одесский фронт и дошли до нас то все молдаване так же воевали все как один за свою землю
мы это уже проходили в 92 -ом когда головами руками жгли танки 14- ой армии с Приднестровья!!
Выжившие из ума полностью
А що поганого в об'єднанні Молдови з Румунією?
Ну окрім того, що це лякає свинособак.
румынское гражданство мы имеем право получать на законным основанием - ибо в 40-ом после бандитского пакта Рибентроп-Молотов о разделе Европы - нашу Молдову аннексировали краснодопые большевики и оторвали нас от нашей родины - Большой Румынии Ныненшняя Молдова была всегда частью Большого Княжества Молдовы - которое сегодня в большей части осталась за Прутом в Румынии
а поскольку после восоедениения княжеств и родственных земель в 1859 г - мы стали Румынией!!!
и поскольку мы до наших дней живем согласно бандитскому пакту Рибентроп Молотов - то воссоединение должно произойти и восстановить историческую справедливость о воссоединении родственных земель и народов!!
точно так как это некогда заделана Германия после воссоединении ГДР и ФР