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Новини
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Спікер парламенту Молдови Гросу - Лаврову: ці погрози - гнилий шовінізм і серйозна деградація

лавров,гросу

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова свідчать про серйозну деградацію його публічної поведінки.

Про це Гросу заявив на телеканалі TVR MOLDOVA, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"З антропологічної точки зору, заяви Сергія Лаврова знаходяться на серйозному рівні деградації публічної поведінки по відношенню до країни, з боку дипломата", - заявив спікер.

Ігор Гросу заявив, що Лавров знехтував елементарними нормами спілкування по відношенню до країни.

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"Тут стільки гнилого шовінізму і імперіалізму, який смердить смертю, кров'ю, стражданнями, селами, стертими з лиця землі", - сказав Гросу.

Спікер зазначив, що треба запитати Лаврова, чому російські військові стирають з лиця землі українські села.

"Вони діють професійно - така відповідь від високопосадовця і не в останню чергу Росії - це чудово. Весь цивілізований світ повинен звертати увагу на такі сповзання, на таку деградацію", - сказав голова парламенту Молдови.

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На думку Ігоря Гросу, такі заяви становлять реальну небезпеку, яка дуже детально проявляється в Україні.

"Ми не говоримо про класичну битву між двома арміями, одна з яких загарбує, а інша захищає свою країну. Подивіться, що росіяни роблять з критичною інфраструктурою. Не лише військові об'єкти є мішенню. Житлові будинки, вузли розподілу електроенергії та тепла є мішенями. Ця варварська поведінка становить реальну небезпеку для всього цивілізованого світу", - заявив Ігор Гросу.

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Раніше у інтерв’ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову Лавров заявив, що із Молдови намагаються зробити "другу Україну".

"Насамперед, що змогли поставити досить специфічними методами - далеко не вільно-демократичними - на чолі країни президента, яка ну просто сама рветься до НАТО, вона має румунське громадянство, вона готова об'єднаються з Румунією і взагалі готова практично на все", - заявив російський дипломат.

У молдовському МЗС категорично відкинули заяви Лаврова.

Автор: 

Лавров Сергій (1580) МЗС рф (959) Молдова (2068) росія (65073)


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Топ коментарі
+33
Оно и понятно, ведь старый унылый армянский мерин прикидывающийся сруским орловским рысаком явственно чувствует в районе сморщенной шеи покалывание от пеньковой верёвки которая его ждёт на скотобойне в городе Гаага.
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04.02.2023 11:16
+21
Ха, так його молдавани! Було б добре, щоб ви ще те Придністров'я почистили від кацапського гівна
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04.02.2023 11:17
+16
Гаваряща каняка непробиваєма.
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04.02.2023 11:14
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Гаваряща каняка непробиваєма.
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04.02.2023 11:14 Відповісти
Гнилии базар -- служба така .
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04.02.2023 11:16 Відповісти
Оно и понятно, ведь старый унылый армянский мерин прикидывающийся сруским орловским рысаком явственно чувствует в районе сморщенной шеи покалывание от пеньковой верёвки которая его ждёт на скотобойне в городе Гаага.
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04.02.2023 11:16 Відповісти
Этот армянский мерин еще и обрезан.
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04.02.2023 12:30 Відповісти
Коксованого вівса кентавру.
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04.02.2023 11:17 Відповісти
Ха, так його молдавани! Було б добре, щоб ви ще те Придністров'я почистили від кацапського гівна
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04.02.2023 11:17 Відповісти
Гросу мені підняв настрій!!! Ще б Грузія "проснулася" від гіпнозу!!!
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04.02.2023 11:18 Відповісти
Шановні молдовани, якраз на часі братися за вирішення т.з. придністровської проблеми, а не коментувати гнилі заяви гнилого міністра гнилої країни.
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04.02.2023 11:20 Відповісти
Лавров тоесть конь, такой же террорист как окурок, утка єто Медведєв которго с нетерпением ждут в Гааге
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04.02.2023 11:21 Відповісти
старый облезлый мерин, скидывающий конские "яблоки" себе на пятки, прекрасно осознает, что свой страх он должен маскировать за угрозами...которые в последнее время выглядят убого...
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04.02.2023 11:22 Відповісти
роZZія = 404
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04.02.2023 11:23 Відповісти
Не тільки Лавров...
Вони там все деградували з погляду моралі та совісті.
Моральні ампутанти, якщо образно.
Все за вже випробуваною методикою Гітлера - "Я звільняю вас від химери під назвою совість".
Ну от і результат. Від совісті звільнилися, і помчали в кам'яний вік.
У Росії повним ходом йде інволюція, тобто процес зворотний еволюції, перетворення людини на мавпу. Спочатку у сенсі моральному, а потім і фізично
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04.02.2023 11:26 Відповісти
Спікер Молдови дав правильну відповідь ,а ось нашим посадовці чогось боятся назвати речі своїми іменами ,їх рашиські вбивці називають нацистами ,а вони навіть відповісти не можуть ,адже нацисти це і є росія і її фашиська кліка, вони творят геноцид ,етноцид це і є терористична ,нациська імперія зла.
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04.02.2023 11:27 Відповісти
Скажите спасибо что Украина остановила росийскую Орду. Иначе уже не только в Молдове и странах Балтии шастали росийские нацисты а и уже в Болгарии и в Польше шли бы бои
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04.02.2023 11:27 Відповісти
А что сталину в 39-м помешало напасть на Финляндию где небыло колаборантов? Или ты думаешь ***** трудно завести колаборантов в любую страну? К твоему сведению уже даже не то что в Германии а и в США КГБ внедрило кучу колаборантов и агентов. Помню еще даже до войны кацапы хвастались что потратили миллиарды долларов на внедрение своих агентов во власть и скупку ведущих политиков всех стран. Так что и к финам полезли бы после захвата Украины, даже не сомневайся. Просто кремлевский фюрер вначале напал на Украину чтобы захватить продовольственные ресурсы а так же людей для своей армии. Москвичи не очень любят воевать своими руками. А вот чужими руками они во всем мире воевать готовы. Представь сколько миллионов ***** мобилизировал бы солдат с Украины, Беларашки, Молдовы, Казахстана и других стран
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04.02.2023 12:02 Відповісти
Уважаемый
русня не могла Мариополь взять месяцами
а так же Бахмут не могут взять уже полгода!!
как ты представляешь что русня может не то что захватить Прибалтику или Болгарию или еще кого там???
забыл что эти территории НАТО??
по моему больше и добавлять ничего не стоит!!!
что касаеться Молдовы
то если бы русня прорвала одесский фронт и дошли до нас то все молдаване так же воевали все как один за свою землю
мы это уже проходили в 92 -ом когда головами руками жгли танки 14- ой армии с Приднестровья!!
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04.02.2023 23:14 Відповісти
По фени звучит так: Закуски удила конь педальный.
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04.02.2023 11:42 Відповісти
Закуси мать твою.
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04.02.2023 11:45 Відповісти
підкуйте коня,бо він буксує.
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04.02.2023 11:49 Відповісти
Везде нормальные дипломаты и политики только в раше старые совковые мумии

Выжившие из ума полностью
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04.02.2023 11:54 Відповісти
В Украіні теж посіпаки Зелі, а не діпломати !
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04.02.2023 14:04 Відповісти
Не на том языке 😁 Унылая лошадь давно ботает по фене)) Ну и говорить с ним нужно соответственно. Иначе не поймет)
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04.02.2023 12:02 Відповісти
"вона готова об'єднаються з Румунією і взагалі готова практично на все", - заявив російський дипломат."

А що поганого в об'єднанні Молдови з Румунією?
Ну окрім того, що це лякає свинособак.
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04.02.2023 12:12 Відповісти
Тобто, якщо кацапи об'єднують росію з силоміць захваченими чужими землями це нормально, а якщо дві країни захочуть зробити подібне добровільно то по-кацапськи це вже злочин.
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04.02.2023 12:33 Відповісти
Давно говорили--- сразу надо было им это делать, после Приднестровья тем более. Уже бы и забыли кошмары совковые.
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04.02.2023 13:12 Відповісти
Унилая лошадь пнх
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04.02.2023 12:36 Відповісти
ПоРашей одни дегенеративныеДыбилы правят!!и 80%населения это дерьмо хавает с большим удовольствием!
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04.02.2023 12:46 Відповісти
Там где про антропологию--- спикер моложавый очень сильно коняку засадил. Его так пока никто из официальных лиц не пинал! И чуть истории. А ведь основоположником почти в одиночку науки антропология был наш земляк Н.Н. Миклухо-Маклай! Один из самых популярных и любимец австралийцев кстати. Академия наук в С. Петербурге устроила овацию после доклада его о работе в Н. Гвинее. В молодости был в тех местах. Там и памятник ему стоит--- от папуасов кстати. А заход лайнера в круизе туда был приоритетом для покупки тура у австралийцев. Найдите у нас ему памятник? Я правда точно не знаю что нет такого.
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04.02.2023 13:07 Відповісти
Я прочитал одну серйозну працю Міклухі Маклая англійською мовою. Дуже цікава людина !
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04.02.2023 14:02 Відповісти
Та там и биография и судьба невероятно интересная у этого учёного. Он при жизни был признан многими учёными как основоположник этой науки. Звания официальные, членство в научных обществах ведущих стран, лекции высокого уровня везде итд. На Родине забытый вчистую. И не только он. Мы просрали всё. Не к месту конечно так---но и себя тоже и давно. В этом и причина сегодняшнего.
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04.02.2023 15:15 Відповісти
РФ ЭТО ДНО !!! КРАТОР ОТ ДОБЫЧИ ГАЗА !!!
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04.02.2023 14:48 Відповісти
респект Гросу!
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04.02.2023 16:02 Відповісти
Лошадиная морда не знает наверное что кроме Санду - румынское гражданство уже имеет более миллиона молдаван - то есть почти половина страны!
румынское гражданство мы имеем право получать на законным основанием - ибо в 40-ом после бандитского пакта Рибентроп-Молотов о разделе Европы - нашу Молдову аннексировали краснодопые большевики и оторвали нас от нашей родины - Большой Румынии Ныненшняя Молдова была всегда частью Большого Княжества Молдовы - которое сегодня в большей части осталась за Прутом в Румынии
а поскольку после восоедениения княжеств и родственных земель в 1859 г - мы стали Румынией!!!
и поскольку мы до наших дней живем согласно бандитскому пакту Рибентроп Молотов - то воссоединение должно произойти и восстановить историческую справедливость о воссоединении родственных земель и народов!!
точно так как это некогда заделана Германия после воссоединении ГДР и ФР
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04.02.2023 23:24 Відповісти
Gross Respect! 👍
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05.02.2023 14:09 Відповісти
 
 