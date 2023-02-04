Великий обмін полоненими: Україна повернула 116 людей, серед яких - 87 воїнів ЗСУ, оборонці Маріуполя, херсонські партизани. ВІДЕО+ФОТО

Відбувся черговий великий обмін полоненими.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв. 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро із ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Серед визволених двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

"Крім того нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів- добровольців - Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна- добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну - Кулика Євгенія Олеговича", - додає Єрмак.

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