УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10734 відвідувача онлайн
Новини Війна
16 087 35

Великий обмін полоненими: Україна повернула 116 людей, серед яких - 87 воїнів ЗСУ, оборонці Маріуполя, херсонські партизани. ВІДЕО+ФОТО

Відбувся черговий великий обмін полоненими.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв. 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро із ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Серед визволених двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

"Крім того нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів- добровольців - Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна- добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну - Кулика Євгенія Олеговича", - додає Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 2 тис. захисників "Азовсталі" залишаються в російському полоні

Великий обмін полоненими: Україна повернула 116 людей, серед яких - 87 воїнів ЗСУ, оборонці Маріуполя, херсонські партизани 01
Великий обмін полоненими: Україна повернула 116 людей, серед яких - 87 воїнів ЗСУ, оборонці Маріуполя, херсонські партизани 02

Автор: 

обмін (1151) полон (1557) волонтери (1332) полонені (2259) Єрмак Андрій (1372)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
Слава Богу!
вас дуже чекають вдома !!!!
...
...
(трохи дратує слово "великий"...велике будівництво, велике садівництво...велике ...велике...велике)
показати весь коментар
04.02.2023 11:41
+33
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
04.02.2023 11:46
+23
Додому, до сімейного щастя.
показати весь коментар
04.02.2023 11:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Додому, до сімейного щастя.
показати весь коментар
04.02.2023 11:35 Відповісти
Слава Богу!
вас дуже чекають вдома !!!!
...
...
(трохи дратує слово "великий"...велике будівництво, велике садівництво...велике ...велике...велике)
показати весь коментар
04.02.2023 11:41 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
04.02.2023 11:46 Відповісти
А с "Азова" нет.
показати весь коментар
04.02.2023 11:49 Відповісти
Захисники Маріуполя це не тільки Азов
показати весь коментар
04.02.2023 12:11 Відповісти
-А "Азов" захищав не тільки Маріуполь.
І це не був обмін лише захисників Маріуполя.
А "Азовців" серед звільнених немає, бо про НИХ би сказали.
показати весь коментар
04.02.2023 13:03 Відповісти
Кожного разу вдивляюся в обличча звілнених з надією побачити знайомого, що в полоні ще з березня 22го. Часто обличча настільки виснажені, що дивлячись на когось з них думаю а раптом це він. Дзвониш його батькам... і чекаєш наступного обміну
показати весь коментар
04.02.2023 11:53 Відповісти
Розумію. Було те ж саме. А потім відео і наче він... Найстрашніше було потім питати в родичів, щоб не дати марну надію.
показати весь коментар
04.02.2023 12:49 Відповісти
Так то був ВIН?! 😨
показати весь коментар
04.02.2023 16:33 Відповісти
Так. Шість пораненнь і мінус 50 кіло, але він.
показати весь коментар
04.02.2023 17:10 Відповісти
😢Ми молимось за кожного! 🙏🙏🙏 Обов"язково повернеться Ваш знайомий-тiльки вiрте i все буде добре!
показати весь коментар
04.02.2023 16:31 Відповісти
Конечно это невероятно удачно, божье это провидение--- вернуть своих домой! Но хотелось бы просто цифру сколько отдали туда, и кого. И так всегда делать. Сухой остаток всегда истинная мера и цена любому действию.
показати весь коментар
04.02.2023 12:08 Відповісти
Нам віддали заморених, замучених і голодних.
Ми ж пикастих і відгодованих злочинців
показати весь коментар
04.02.2023 12:12 Відповісти
І шо, наших не треб було повертати навіть таким образом?
показати весь коментар
04.02.2023 12:52 Відповісти
Слава херсонцям-підпільникам!
показати весь коментар
04.02.2023 12:22 Відповісти
Слава та низкий уклiн Героям!
показати весь коментар
04.02.2023 16:36 Відповісти
Той єрмак, який кожний раз в повідомленні про обмін наших хлопців, навіть волосинки їх не вартує.
показати весь коментар
04.02.2023 12:34 Відповісти
Той Ермак, из за которого многие их этих хлопьев попали в плен.Рпзминированный Чонгар это его рук дело
показати весь коментар
04.02.2023 15:27 Відповісти
кожно разу, як розгортаэться черговий корупційний скандал і крісла під "ОП-ю" починають розхитуватися, на сцені з`являэться Эрмак, та доповідаэ як звільнили чергову групу украінських полонених (певно, його особистими зусиллями) - росіяни в такий спосіб рятують свою агентуру.
показати весь коментар
04.02.2023 15:36 Відповісти
Кацапським духом смердить...
показати весь коментар
04.02.2023 12:53 Відповісти
Все добре, аби не дєрьмак...
показати весь коментар
04.02.2023 12:53 Відповісти
Це що повернули звичайно велика удача та подяка всім хто цей обмін "реально" допоміг зробити. Питання тільки в тому що ми взамін віддали й чи не віддавали "льотчиків-злочинців".
І дивно що наших снайперів взяли в полон і живими повернули...
показати весь коментар
04.02.2023 12:56 Відповісти
Слава Богу, хлопчики за те, що ви вдома! Щасти вам!!!
показати весь коментар
04.02.2023 14:00 Відповісти
Эксклюзивное право сообщать об обмене пленных присвоила себе эта КРОТЯРЯ Дерьмак.Эта гадина думает этим отбелить свое проклятое имя.
показати весь коментар
04.02.2023 15:23 Відповісти
Рад за наших воинов и их семьи!!! Вот только к Дерьмаку есть пожелание: уберите наконец-то из вашего лексикона слово "великий" вы уже реально достали своим зеленым величием на крови и горе украинцев.
показати весь коментар
04.02.2023 15:26 Відповісти
👍🤝😠
показати весь коментар
04.02.2023 16:38 Відповісти
а где 116?
показати весь коментар
05.02.2023 07:11 Відповісти
...скажіть, в рокі 2 Світовий Войні, теж міняли червоноармійців на єсєсовців?
показати весь коментар
05.02.2023 07:55 Відповісти

А ваш сталин пленных не считал людьми,
а считал :"у нас нет "пленных, а есть предатели"
так что кацап закрой рот
показати весь коментар
05.02.2023 08:17 Відповісти
А що там по ''Азовцям''?
показати весь коментар
05.02.2023 08:45 Відповісти
 
 