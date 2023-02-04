Великий обмін полоненими: Україна повернула 116 людей, серед яких - 87 воїнів ЗСУ, оборонці Маріуполя, херсонські партизани. ВІДЕО+ФОТО
Відбувся черговий великий обмін полоненими.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв. 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро із ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Серед визволених двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.
"Крім того нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів- добровольців - Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна- добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну - Кулика Євгенія Олеговича", - додає Єрмак.
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(трохи дратує слово "великий"...велике будівництво, велике садівництво...велике ...велике...велике)
Героям слава!!!
І це не був обмін лише захисників Маріуполя.
А "Азовців" серед звільнених немає, бо про НИХ би сказали.
Ми ж пикастих і відгодованих злочинців
І дивно що наших снайперів взяли в полон і живими повернули...
А ваш сталин пленных не считал людьми,
а считал :"у нас нет "пленных, а есть предатели"
так что кацап закрой рот