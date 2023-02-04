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Новини
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Службова недбалість зі збитками 100 млн грн: підозрюють керівника та посадовців регіональної філії Адміністрації морпортів. ФОТО

недбалість

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику та двом посадовцям Южненської філії ДП "Адміністрація морських портів України" у службовій недбалості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, посадовці держпідприємства у травні 2017 року уклали договір підряду на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний".

"В межах контракту вони прийняли та оплатили роботи, які фактично не виконувалися, або були оплачені за завищеною ціною. Це призвело до завдання збитків державному підприємству на суму майже 100 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування - ГСУ Нацполіції України, оперативний супровід СБУ в Одеській області.

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Службова недбалість зі збитками 100 млн грн: підозрюють керівника та посадовців регіональної філії Адміністрації морпортів 01

Автор: 

порт (2041) СБУ (12801) недбалість (53) Морська адміністрація (24) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+18
Журналісту, що написав про яйця за 17 грн - треба при житті ставити пам ятник. Так розумію, без цієї статті, яка привернула увагу американських аудиторів хриплий актор зі світою і далі б казав, "що у нас корупціонерів не залишилось"
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04.02.2023 12:22
+15
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04.02.2023 12:24
+14
Ніби раніше по це не знали.
Ви подивіться скільки кримінальних справ на призначенців вовочки.
Це він привів у владу крадіїв і шахраїв.
Подяка всім зебілам
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04.02.2023 12:23
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Журналісту, що написав про яйця за 17 грн - треба при житті ставити пам ятник. Так розумію, без цієї статті, яка привернула увагу американських аудиторів хриплий актор зі світою і далі б казав, "що у нас корупціонерів не залишилось"
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04.02.2023 12:22 Відповісти
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04.02.2023 12:24 Відповісти
От кому потрібно в соціальних рекламах фігуровати. Що ті танкісти чи мінометники. А тут такий тіпаж: "минулий рік був важкий для мене особисто, я втратив 2 млрд на землевідведенні, але отримав 4 на відбудобі, плюс 11 на гуманітарці. Коли я стомлювався-їхав у відрядження на Каріби, Мальдіви чи Сейшели. Повертаючись, зрозуміло, з повними валізами танків.
Я не стомився від війни! Вона мені навіть подобається
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04.02.2023 12:33 Відповісти
Пам'ятник буде мати назву Журналісту з яйцями.
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04.02.2023 13:10 Відповісти
Ніби раніше по це не знали.
Ви подивіться скільки кримінальних справ на призначенців вовочки.
Це він привів у владу крадіїв і шахраїв.
Подяка всім зебілам
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04.02.2023 12:23 Відповісти
У 2017 при владі як раз зелені були, ага.
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04.02.2023 13:18 Відповісти
Що ага. А коли ті роботи запланували виконувати і чому їх не е виконали?
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04.02.2023 13:38 Відповісти
"За даними слідства, посадовці держпідприємства у травні 2017 року уклали договір підряду на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний".
"В межах контракту вони прийняли та оплатили роботи, які фактично не виконувалися, або були оплачені за завищеною ціною."
От то і ага. Чи контракт уклали, роботи оплатили, а потім 2 роки нічого не робили, бо знали що зелені до влади прийдуть та усе прокотить ?
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04.02.2023 13:45 Відповісти
А ви контракт читали?
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04.02.2023 13:48 Відповісти
"А ви контракт читали?"
А ви ?
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04.02.2023 13:53 Відповісти
Вчепились до дати.
Ой, ой.
Ніби це виправдання яйцям по 17 грн.
Досить вже цирку того зеленого.
Ви ж самі обрали пограбування держави. Куди не глянь- все покрали.
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04.02.2023 13:49 Відповісти
Я голосував за Пороха взагалі-то. Обидва рази. Просто списування усіх гріхів місцевими патріотами на вовочку із зеленими вже задовбало. Бо крадіїв та шахраїв у владу привів не вовочка. Вона там були ЗАВЖДИ.
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04.02.2023 13:56 Відповісти
Ой, не треба розказувати.
Бо тепер видно хто де і скільки.
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04.02.2023 14:31 Відповісти
А пробували НЕ ДАВАТИ ?
Тож самі вкраїнчики скрізь бабло тикають, аби собі життя спростити.
Навіть у маршрутці ліньки карткою по валідатору сплатити за проїзд- сунуть готівку водію, хоча скрізь написано - оплата по валідатору.
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04.02.2023 15:51 Відповісти
Так не треба виправдовувати одних і ганьбити інших.
Просять хабар - значить звертатись до правоохоронців, в пресу. Суспільство має припинити толерувати хабарництво і кумовство.
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04.02.2023 16:54 Відповісти
Панять і прАстіть!
Ну максімум-рішуче засудити пересадивши фігурантів в ОПу
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04.02.2023 12:26 Відповісти
''Зливають'' дрібноту щоб ''зад'' чотириокому ''яйцекупу'' прикрити!
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04.02.2023 12:27 Відповісти
и о погоде )))
///
Все ще палає: росіяни виявили у пожежі під Білгородом український слід

у Білгородській області росії продовжує палати нафтобаза і завод мостових конструкцій у Борисівці. Пожежу на ранок нібито вдалося локалізувати, але не загасити.
Про це заявив губернатор Білгородської області в'ячеслав гладков. Він розповідає про атаку з боку Збройних сил України на об'єкт цивільної промисловості.
Регіональні джерела повідомляють про снаряд, що нібито прилетів.
Зазначимо, що першою спалахнула нафтобаза, а вже за нею завод мостових конструкцій, який, серед іншого, виконував замовлення для Кримського мосту.
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04.02.2023 12:37 Відповісти
КиївМіськБудда

@saniolli

·

https://twitter.com/saniolli/status/1621564544240832519 16 ч

При Пороху сам Порох був винен у так і не доведеному злочині чиновника Укроборонпрому Гладковського.

Зараз спливає інфа про мільйон доларів у дивані заступника міністра оборони Олександра Миронюка, але не те що Зеленський - навіть Резніков поза підозрами.
Дива та й годі!
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04.02.2023 12:38 Відповісти
Етадругоє!
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04.02.2023 13:11 Відповісти
Днопоглиблювальні роботи найпростіша годівниця всіх портовиків, ще до створення АМПУ. Роботи у травні 2017 року - це те, що практично неможливо перевірити.
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04.02.2023 13:22 Відповісти
Т.з. "Адміністрація морських портів" (паразитуюча організація) рже-не-може з таких сум. Замість 100 млн треба би написати 100 млрд. А далі - по тексту...
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04.02.2023 13:35 Відповісти
Службова недбалість?????!!!!!!!
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04.02.2023 13:55 Відповісти
.
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04.02.2023 13:59 Відповісти
 
 