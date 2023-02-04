Службова недбалість зі збитками 100 млн грн: підозрюють керівника та посадовців регіональної філії Адміністрації морпортів. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику та двом посадовцям Южненської філії ДП "Адміністрація морських портів України" у службовій недбалості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, посадовці держпідприємства у травні 2017 року уклали договір підряду на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний".

"В межах контракту вони прийняли та оплатили роботи, які фактично не виконувалися, або були оплачені за завищеною ціною. Це призвело до завдання збитків державному підприємству на суму майже 100 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування - ГСУ Нацполіції України, оперативний супровід СБУ в Одеській області.

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