Службова недбалість зі збитками 100 млн грн: підозрюють керівника та посадовців регіональної філії Адміністрації морпортів. ФОТО
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику та двом посадовцям Южненської філії ДП "Адміністрація морських портів України" у службовій недбалості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, посадовці держпідприємства у травні 2017 року уклали договір підряду на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний".
"В межах контракту вони прийняли та оплатили роботи, які фактично не виконувалися, або були оплачені за завищеною ціною. Це призвело до завдання збитків державному підприємству на суму майже 100 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Досудове розслідування - ГСУ Нацполіції України, оперативний супровід СБУ в Одеській області.
Будь ласка, зачекайте...
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Я не стомився від війни! Вона мені навіть подобається
Ви подивіться скільки кримінальних справ на призначенців вовочки.
Це він привів у владу крадіїв і шахраїв.
Подяка всім зебілам
"В межах контракту вони прийняли та оплатили роботи, які фактично не виконувалися, або були оплачені за завищеною ціною."
От то і ага. Чи контракт уклали, роботи оплатили, а потім 2 роки нічого не робили, бо знали що зелені до влади прийдуть та усе прокотить ?
А ви ?
Ой, ой.
Ніби це виправдання яйцям по 17 грн.
Досить вже цирку того зеленого.
Ви ж самі обрали пограбування держави. Куди не глянь- все покрали.
Бо тепер видно хто де і скільки.
Тож самі вкраїнчики скрізь бабло тикають, аби собі життя спростити.
Навіть у маршрутці ліньки карткою по валідатору сплатити за проїзд- сунуть готівку водію, хоча скрізь написано - оплата по валідатору.
Просять хабар - значить звертатись до правоохоронців, в пресу. Суспільство має припинити толерувати хабарництво і кумовство.
Ну максімум-рішуче засудити пересадивши фігурантів в ОПу
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Все ще палає: росіяни виявили у пожежі під Білгородом український слід
у Білгородській області росії продовжує палати нафтобаза і завод мостових конструкцій у Борисівці. Пожежу на ранок нібито вдалося локалізувати, але не загасити.
Про це заявив губернатор Білгородської області в'ячеслав гладков. Він розповідає про атаку з боку Збройних сил України на об'єкт цивільної промисловості.
Регіональні джерела повідомляють про снаряд, що нібито прилетів.
Зазначимо, що першою спалахнула нафтобаза, а вже за нею завод мостових конструкцій, який, серед іншого, виконував замовлення для Кримського мосту.
@saniolli
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https://twitter.com/saniolli/status/1621564544240832519 16 ч
При Пороху сам Порох був винен у так і не доведеному злочині чиновника Укроборонпрому Гладковського.
Зараз спливає інфа про мільйон доларів у дивані заступника міністра оборони Олександра Миронюка, але не те що Зеленський - навіть Резніков поза підозрами.
Дива та й годі!