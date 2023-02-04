Мешканцям окупованих територій Запорізької області росіяни обмежують доступ до соціальної та гуманітарної допомоги, - Федоров

На окупованих територіях Запорізької області російські загарбники почали скорочувати перелік отримувачів гуманітарної допомоги.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"На ТОТ Запорізької області значно зменшилася кількість отримувачів гуманітарної допомоги. Окупанти просто скоротили перелік тих, хто може на неї претендувати. Крім того, для отримання деяких видів фінансової допомоги вже вимагають паспорт РФ", - зазначив міський голова.

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Крім того, соціальне вугілля попри обіцянки дають тільки кільком категоріям отримувачів. Загарбники вигадують додаткові перешкоди для тих, хто хоче отримувати соцдопомогу, наприклад змушують принести копії документів сусідів, щоб підтвердити потребу в фіндопомозі.

"В той самий час окупанти посилюють тиск на мешканців окупованих територій. Всіх незгодних з новим порядком забирають на підвали, залякують, депортують. Обмежують доступ до інформації та примушують отримувати паспорти РФ", - додав Федоров.

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