З 24 лютого зафіксовано понад 2 тис. кібератак РФ на Україну, - Федоров
За минулий рік в Україні офіційно зафіксували понад 2 тисячі кібератак з боку РФ на реєстри з персональними даними громадян та інформаційні системи МЗС, Міноборони та енергетичного сектору.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ми говоримо про офіційно зафіксовані атаки, то це понад дві тисячі за рік (після 24 лютого 2022 року. - Ред.). Але насправді відбувається кібервійна, коли атакуються безліч інформаційних систем. І ці атаки не фіксуються, але відбуваються. Тому ми можемо говорити про набагато більшу кількість атак", - зазначив він.
За словами Федорова, росіяни намагаються потрапити в реєстри або в інформаційні системи, де зберігаються персональні дані громадян. Водночас атак зазнає енергетична сфера, інформаційні системи, які пов’язані з МЗС, з Міноборони.
Також міністр зауважив, що було зафіксовано сотні кібератак після 24 лютого і на за стосунок "Дія". За його словами, застосунок не зберігає персональних даних. Саме тому, на його думку, архітектура "Дії" побудована ідеально для воєнного часу і її досить складно атакувати.
"Перед вторгненням, за 3-4 місяці, власна команда хакерів атакувала нас 24/7 і ми змогли попередити багато сенситивних кібератак на енергетичну сферу, на державні портали, на державні сервіси", - сказав Федоров.
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