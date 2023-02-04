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З 24 лютого зафіксовано понад 2 тис. кібератак РФ на Україну, - Федоров

хакер

За минулий рік в Україні офіційно зафіксували понад 2 тисячі кібератак з боку РФ на реєстри з персональними даними громадян та інформаційні системи МЗС, Міноборони та енергетичного сектору.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про офіційно зафіксовані атаки, то це понад дві тисячі за рік (після 24 лютого 2022 року. - Ред.). Але насправді відбувається кібервійна, коли атакуються безліч інформаційних систем. І ці атаки не фіксуються, але відбуваються. Тому ми можемо говорити про набагато більшу кількість атак", - зазначив він.

За словами Федорова, росіяни намагаються потрапити в реєстри або в інформаційні системи, де зберігаються персональні дані громадян. Водночас атак зазнає енергетична сфера, інформаційні системи, які пов’язані з МЗС, з Міноборони.

Також міністр зауважив, що було зафіксовано сотні кібератак після 24 лютого і на за стосунок "Дія". За його словами, застосунок не зберігає персональних даних. Саме тому, на його думку, архітектура "Дії" побудована ідеально для воєнного часу і її досить складно атакувати.

"Перед вторгненням, за 3-4 місяці, власна команда хакерів атакувала нас 24/7 і ми змогли попередити багато сенситивних кібератак на енергетичну сферу, на державні портали, на державні сервіси", - сказав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ нейтралізувала спробу російських хакерів проникнути у комп’ютерні мережі багатоквартирних будинків

Автор: 

росія (65073) хакер (1346) Федоров Михайло (876) Дія (1123) кібератака (407)


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Висновок. Чим менше світишся в джигіталізації, тим краще.
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04.02.2023 12:49 Відповісти
Дуже хотілось би отримати відповідь у хайпушників, чому ні Японія, ні Америка, Ні Європа не е-... свої МИРНІ країни.
Зате, це зробила пліснява, у воюючій Україні.
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04.02.2023 13:08 Відповісти
Федоров? Атаки? Бюджет піднімаєш?
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04.02.2023 15:16 Відповісти
Хочешь? Такой маленький, а уже на жигулях.
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04.02.2023 15:17 Відповісти
Базу "Дії" вже зламали чи ще ні?
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04.02.2023 19:02 Відповісти
 
 