УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10761 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 961 9

Велика Британія готується визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією, - The Telegraph

пригожин

У міністерство внутрішніх справ Великої Британії працюють над питанням визнання російської ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

Якщо Велика Британія визнає російську ПВК терористичною організацією, то членство у ній  буде визнано кримінальним злочином. Також буде заборонено відвідування усіх заходів угрупування та публічне носіння його символіки. Крім того, ця ініціатива може вплинути на можливості ПВК залучати гроші через фінансові установи Великої Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія надала колишньому командиру "Вагнера" Медведєву захист. Його будуть допитувати

За даними The Telegraph, плани оголосити ПВК Вагнера терористичною організацією обговорюються з січня 2023 року, але їх відклали після того, як британське міністерство закордонних справ висловило стурбованість щодо наслідків такого рішення. Очікується, що цю тему знову порушать у МЗС 6 лютого.

У британському уряді наразі не підтвердили та не спростував інформацію газети.

Автор: 

Велика Британія (5571) тероризм (2865) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А які такі наслідки цього рішення,через які стурбувалось МЗС Британії?😧
показати весь коментар
04.02.2023 13:33 Відповісти
Крупный пожар в Белгородской области после удара по нефтебазе.
https://twitter.com/i/status/1621767868818903040

Горит Борисовский завод мостовых металлоконструкций им. В. А. Скляренко - который производил конструкции для Крымского моста
https://twitter.com/i/status/1621768015338504192
показати весь коментар
04.02.2023 13:37 Відповісти
І шо Вагнеру від того визнання?
показати весь коментар
04.02.2023 13:52 Відповісти
У міністерствО .... працюють.
показати весь коментар
04.02.2023 13:55 Відповісти
Ну что-то же делать нужно.) Ну будет вместо вагнера чвк патриот, а потом чвк чебурашка. Что по факту это изменит?
показати весь коментар
04.02.2023 15:22 Відповісти
Вся московитська 3,14дерація це терористична організація, не замилюйте очі собі і іншим лише вагіновцями.
показати весь коментар
04.02.2023 15:34 Відповісти
После этого Прижопин станет законной мишенью везде.
показати весь коментар
04.02.2023 15:41 Відповісти
Пасан до успіху йшов. Нарешті дочекався.
показати весь коментар
04.02.2023 16:05 Відповісти
И сборищем питухов насильников нацистов дегенератов детеубийц
показати весь коментар
04.02.2023 19:47 Відповісти
 
 