Велика Британія готується визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією, - The Telegraph
У міністерство внутрішніх справ Великої Британії працюють над питанням визнання російської ПВК "Вагнер" терористичною організацією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.
Якщо Велика Британія визнає російську ПВК терористичною організацією, то членство у ній буде визнано кримінальним злочином. Також буде заборонено відвідування усіх заходів угрупування та публічне носіння його символіки. Крім того, ця ініціатива може вплинути на можливості ПВК залучати гроші через фінансові установи Великої Британії.
За даними The Telegraph, плани оголосити ПВК Вагнера терористичною організацією обговорюються з січня 2023 року, але їх відклали після того, як британське міністерство закордонних справ висловило стурбованість щодо наслідків такого рішення. Очікується, що цю тему знову порушать у МЗС 6 лютого.
У британському уряді наразі не підтвердили та не спростував інформацію газети.
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