Бєлгородський губернатор повідомив про обстріл села Красне: пошкоджено лінію електропередачі. ФОТОрепортаж

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про ранковий обстріл Шебекінського міського округу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

У Шебекінському міському окрузі під обстріл потрапило село Красне. За його словами, постраждалих немає.

"Осколками снарядів сильно пошкоджено одне приватне домоволодіння, ще у двох вибиті вікна, посічені фасади та огорожі. Також зруйновано господарську споруду та пошкоджено лінію електропередачі. Аварійні та оперативні служби перебувають на місці та усувають наслідки обстрілу", - йдеться у повідомленні.











Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бєлгородській області палають нафтобаза та завод, який виробляв металоконструкції для відбудови Кримського моста