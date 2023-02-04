УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10761 відвідувач онлайн
Новини Війна
6 361 36

Бєлгородський губернатор повідомив про обстріл села Красне: пошкоджено лінію електропередачі. ФОТОрепортаж

бєлгородщина

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про ранковий обстріл Шебекінського міського округу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

У Шебекінському міському окрузі під обстріл потрапило село Красне. За його словами, постраждалих немає.

"Осколками снарядів сильно пошкоджено одне приватне домоволодіння, ще у двох вибиті вікна, посічені фасади та огорожі. Також зруйновано господарську споруду та пошкоджено лінію електропередачі. Аварійні та оперативні служби перебувають на місці та усувають наслідки обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Бєлгородський губернатор повідомив про обстріл села Красне: пошкоджено лінію електропередачі 01
Бєлгородський губернатор повідомив про обстріл села Красне: пошкоджено лінію електропередачі 02
Бєлгородський губернатор повідомив про обстріл села Красне: пошкоджено лінію електропередачі 03
Бєлгородський губернатор повідомив про обстріл села Красне: пошкоджено лінію електропередачі 04
Бєлгородський губернатор повідомив про обстріл села Красне: пошкоджено лінію електропередачі 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бєлгородській області палають нафтобаза та завод, який виробляв металоконструкції для відбудови Кримського моста

Автор: 

обстріл (28378) росія (65073) Бєлгород (504)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
****** жалко (((эта ****** курская народная Республика, ******* атаковать Белгородскую (((надо украинский контингент вводить и принуждать к миру (((
показати весь коментар
04.02.2023 13:47
+13
Когда Гитлер отправлял свои войска в СССР,жители немецких городов тоже думали, что их города война не коснется. Скажите спасибо плешивой бункерной крысе.
показати весь коментар
04.02.2023 13:47
+10
Щоб оцiнити масштаб руйнувань, треба бачити фото " до ". Але чомусь здається, що там було не набагато краще, нiж зараз.
показати весь коментар
04.02.2023 13:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буває -- он над США зонди літають .
показати весь коментар
04.02.2023 13:40 Відповісти
Кадить па б'єлгараду та в'***** да па самаму па центру, жьомс 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
04.02.2023 14:28 Відповісти
а нафтобазу в бєлгородській губернії вже загасили ?))))
показати весь коментар
04.02.2023 13:46 Відповісти
нє, сказали трудно гасить шось там нє палучаєцца
показати весь коментар
04.02.2023 14:01 Відповісти
****** жалко (((эта ****** курская народная Республика, ******* атаковать Белгородскую (((надо украинский контингент вводить и принуждать к миру (((
показати весь коментар
04.02.2023 13:47 Відповісти
Це все московський режим зі своєю хунтою,націоналістичні батальйони московіїї
показати весь коментар
04.02.2023 14:10 Відповісти
Власавці із лакатоцкай рєспублікі савсєм распаясалісь
показати весь коментар
04.02.2023 14:20 Відповісти
Якщо бути точним, то в Локотській республіці була своя армія РОНА і командував нею спочатку Воскобойнік, а потім Камінський. РОА Власова нараховувала набагато менше вояк, ніж РОНА, в которій з врахуванням ротацій нараховувалося біля 1,25 млн. штиків = своє авіакрило в 87 літаків. Ось така муйня з дідами .
показати весь коментар
04.02.2023 17:11 Відповісти
Шановний, погоджуюсь з Вами, але какая разніца, це так па пріколу над кацапнею. Адже переважна більшість кацапні даже не уявляє що таке Локотська республіка і як вони воювали з "дідами НКВСниками" і тут ми співставляємо - "Можем пафтаріть" !
показати весь коментар
04.02.2023 22:22 Відповісти
КНР !
показати весь коментар
04.02.2023 14:33 Відповісти
Те путати з брудним☝Єта блудний старяд такой... толька адін вмірьє
показати весь коментар
04.02.2023 13:47 Відповісти
Когда Гитлер отправлял свои войска в СССР,жители немецких городов тоже думали, что их города война не коснется. Скажите спасибо плешивой бункерной крысе.
показати весь коментар
04.02.2023 13:47 Відповісти
На фото-стратегічний таємний об'єкт армії ереф.
показати весь коментар
04.02.2023 13:48 Відповісти
НА ЯКИЙ знадобилась ракета з дуже "хитрою" траєкторією..

судячи з фото,розбила шифер на паркані, потім піднялась і зверху накрила СТРАТЕГІЧНУ ХАТУ типу"мазанка"..
показати весь коментар
04.02.2023 14:15 Відповісти
"Живенький" такой посёлочек
показати весь коментар
04.02.2023 13:50 Відповісти
Не надо ПИСТЕТЬ!! НА Параше всегда такая разруха и без обстрелов!!!

А хотя....
показати весь коментар
04.02.2023 13:55 Відповісти
Щоб оцiнити масштаб руйнувань, треба бачити фото " до ". Але чомусь здається, що там було не набагато краще, нiж зараз.
показати весь коментар
04.02.2023 13:59 Відповісти
Забор з шифера.... Убогі кацапи, щей хворі на голову.
показати весь коментар
04.02.2023 13:59 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2023 14:01 Відповісти
Вау! ЗСУ біліше немає на що тратити боєзапасу як на засрану кацапськухалупу в якійсь там дєрєвнє!
показати весь коментар
04.02.2023 14:00 Відповісти
Та це домовладіння після пошкодження тільки краще стало .
показати весь коментар
04.02.2023 14:09 Відповісти
трудно понять..

прилет

ілі тіпічная рашен РАЗРУХА

показати весь коментар
04.02.2023 14:10 Відповісти
Крыша ехаль нэ спеша, тихо шифером шурша.
показати весь коментар
04.02.2023 19:09 Відповісти
Це воно так виглядає "лінія електропередачі", яку пошкоджено...
показати весь коментар
04.02.2023 19:59 Відповісти
за МКАД выезжаешь и все такое вокруг. до сих пор полусгнившие деревянные сараи ( они их избами называют) и туалеты на улице (нужник по кацапски).... нация победунов, мля. поэтому стиралки и микроволновки в наших селах их повергали в шок и ступор.
показати весь коментар
04.02.2023 14:18 Відповісти
о..!?,в БНР приехали кацапские миномётчики, специалисты поднаторевшие в террористических обстрелах троллейбусов и многоэтажек на Лугандонии
показати весь коментар
04.02.2023 14:19 Відповісти
Ця хата пострадала не від вибуху ,а від старості,а в так званого гупернатара вибух в голові.
показати весь коментар
04.02.2023 15:00 Відповісти
Можливо, не від старості, а просто хазяїва днюху відмічали одразу після отримання зарплатні?..
показати весь коментар
04.02.2023 15:12 Відповісти
Дуже схоже на наслідки удару блискавки у шикарну фазенду... А там я бачу на одній світлині собачу будку з натуральної червоної деревини чи просто гараж під "Харлі-Девідсона"?
показати весь коментар
04.02.2023 15:09 Відповісти
"І єта ми єсчо не начіналі." в.в. *****.
показати весь коментар
04.02.2023 15:13 Відповісти
Ці фотки нічого не показують, крім московитської брехні
показати весь коментар
04.02.2023 15:20 Відповісти
Це помста мєдвєдєва, яка не долетіла до України.
показати весь коментар
04.02.2023 16:16 Відповісти
і шо нам тепер робить
показати весь коментар
04.02.2023 16:18 Відповісти
З фільму про Чонкіна : "Было село Грязное, пришла советская власть, стало Красное !"
показати весь коментар
04.02.2023 21:51 Відповісти
 
 