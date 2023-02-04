Бєлгородський губернатор повідомив про обстріл села Красне: пошкоджено лінію електропередачі. ФОТОрепортаж
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про ранковий обстріл Шебекінського міського округу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.
У Шебекінському міському окрузі під обстріл потрапило село Красне. За його словами, постраждалих немає.
"Осколками снарядів сильно пошкоджено одне приватне домоволодіння, ще у двох вибиті вікна, посічені фасади та огорожі. Також зруйновано господарську споруду та пошкоджено лінію електропередачі. Аварійні та оперативні служби перебувають на місці та усувають наслідки обстрілу", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+21 Серьога Харківський
показати весь коментар04.02.2023 13:47
+13 андрей кувичинский
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+10 Тарас Осташук
показати весь коментар04.02.2023 13:59
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судячи з фото,розбила шифер на паркані, потім піднялась і зверху накрила СТРАТЕГІЧНУ ХАТУ типу"мазанка"..
А хотя....
прилет
ілі тіпічная рашен РАЗРУХА