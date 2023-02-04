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Окупанти активізували розвідку в акваторії Чорного моря та на південних територіях України, - ОК "Південь"

гуменюк,наталя

Російські загарбники збирають розвідувальну інформацію в акваторії Чорного моря та на південних територіях України за допомогою БПЛА.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Ворог збирає розвідувальну інформацію максимально, активізувавши застосування безпілотних розвідувальних апаратів, які ми успішно збиваємо. Їх з’являється більше і більше, зокрема і з акваторії Чорного моря", - зазначила Гуменюк. 

Вона додала, що маршрути польотів БПЛА в основному пролягають вздовж узбережжя в напрямку Одеської й Миколаївської області.

"Наразі в Чорному морі все ще штормить, погода на нашому боці. Жодного носія крилатих ракет на позиціях нема, вони укриваються від шторму в пунктах базування, проте це не свідчить, що вони не збираються атакувати. Їм необхідно півтори-дві години, щоби вийти на бойові позиції", - зауважила Гуменюк.

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Автор: 

армія рф (17309) безпілотник (4138) розвідка (3858) Гуменюк Наталія (804)


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Навіщо отой моніторинг корабельків? І так зрозуміло, що вони там мають велику кількість ракет.., відійшли-підійшли.., це нічого по суті не міняє, мета їх та ж сама лишилася--знищення нашої держави..
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04.02.2023 14:17 Відповісти
 
 