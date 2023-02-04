Окупанти вивозять тіла загиблих людей разом із завалами знищених будинків у Маріуполі, - мер Бойченко
У Маріуполі російські загарбники демонтують зруйновані будинки і вивозять разом із завалами тіла загиблих мирних жителів.
Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу вкотре нагадати, що найжорстокіший злочин Російська Федерація скоїла на території міста Маріуполя, знищивши 50% житлового фонду. Тобто, 1300 багатоквартирного сектору цих будинків більше не існує. Сьогодні Російська Федерація масово прибирає сліди воєнних злочинів", - сказав Бойченко.
За його словами, із тих 1300 будинків, які знищили російські загарбники, вони вже запропонували демонтувати 1000, і системно це роблять. Якщо раніше, розбираючи завали, з-під них діставали тіла людей, то зараз залишки будівель вивозять разом із людьми.
"Росія активно прибирає сліди воєнних злочинів, бо розуміє, що найближчим часом ЗСУ перейдуть у контрнаступ і звільнять Маріуполь", - додав Бойченко.
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