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Новини Війна
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Окупанти вивозять тіла загиблих людей разом із завалами знищених будинків у Маріуполі, - мер Бойченко

маріуполь

У Маріуполі російські загарбники демонтують зруйновані будинки і вивозять разом із завалами тіла загиблих мирних жителів.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу вкотре нагадати, що найжорстокіший злочин Російська Федерація скоїла на території міста Маріуполя, знищивши 50% житлового фонду. Тобто, 1300 багатоквартирного сектору цих будинків більше не існує. Сьогодні Російська Федерація масово прибирає сліди воєнних злочинів", - сказав Бойченко.

За його словами, із тих 1300 будинків, які знищили російські загарбники, вони вже запропонували демонтувати 1000, і системно це роблять. Якщо раніше, розбираючи завали, з-під них діставали тіла людей, то зараз залишки будівель вивозять разом із людьми.

"Росія активно прибирає сліди воєнних злочинів, бо розуміє, що найближчим часом ЗСУ перейдуть у контрнаступ і звільнять Маріуполь", - додав Бойченко.

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Автор: 

Маріуполь (3226) Бойченко Вадим (88) воєнні злочини (1859)


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тварюки кацапського роду!
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04.02.2023 15:29 Відповісти
рашисты хуже фашистов
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04.02.2023 15:31 Відповісти
Те, що творили кацапи під час голодомору, в сталінських таборах, що творять зараз в Україні - фашистам навіть і не снилося.
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04.02.2023 15:35 Відповісти
Нацисты бесспорно военные преступники и уже получили по заслугам. Но все-таки в основе их действий была извращенная идеология, объясняющая для них самих такую бесчеловечность. Рашистам, в отличии от нацистов, никакая идеология не нужна, у них патологическое стремление убивать ради того чтобы просто убивать...
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04.02.2023 15:52 Відповісти
Правий був Черчіль: "Наступне покоління фашистів буде вважати себе антифашистами...".
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04.02.2023 15:40 Відповісти
Это не Черчиль.

Фашизм, скорее всего, придёт в Соединённые Штаты, но не под этим именем. Конечно, он у нас будет. У нас это будет проходить под маской антифашизма.

 Хьюи Лонг - знаменитой американский сенатор, убитый в 1935 году.
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04.02.2023 19:26 Відповісти
По цій фразі багато думок, хто автор. Та те не важливе, головне сам сенс того спічу. А він, як ні коли актуальний!
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04.02.2023 19:42 Відповісти
 
 