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До "Гвардії наступу" в перший день набору звернулися тисячі добровольців, - МВС

гвардія,наступу

За перший день набору до "Гвардії наступу" звернулися тисячі добровольців.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що розпочався набір добровольців до штурмових бригад у складі Національної гвардії, Національної поліції та Держприкордонслужби - "Гвардію наступу".

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За даними міністерства, першого дня до ЦНАПів звернулися 3086 осіб.

"З них подали заявки - 527. У штурмові підрозділи Нацполіції виявили бажання приєднатися 291 особа, до Нацгвардії - 114 та Держприкордонслужби - 122", - йдеться у повідомленні.

На цільовий сайт "Гвардії наступу" storm.mvs.gov.uaподано 2049 анкет: до штурмових підрозділів Нацполіції - 535, Нацгвардії - 1200 та Держприкордонслужби - 314.

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На "гарячу лінію" з питань консультації щодо вступу та діяльності штурмових бригад МВС надійшло 480 дзвінків. З них щодо штурмових підрозділів Нацполіції - 142, Нацгвардії - 182 та Держприкордонслужби - 156.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ почало формувати штурмові бригади "Гвардія наступу", до яких можуть вступати добровольці для зміцнення Сил оборони та звільнення тимчасово окупованих територій.

Автор: 

МВС (3501) визволення (564)


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Топ коментарі
+30
Важливо щоб після війни , ці добровольці та солдати пішли хєрачити "влась імуєющую"
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04.02.2023 15:47
+26
Якщо порахувати скільки десятків тисяч мусорів, прокурв призовного віку зараз на пенсії, то там можна цілу штурмову дивізію сформувати, причому не одну.
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04.02.2023 16:17
+23
З 166 675 поліцейських, звернулося 3086 осіб. Це буде аж 1,85%. З них подали заявки - 527. Це буде аж 0,32%. Потужно, потужно...
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04.02.2023 16:08
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Тисячам по Україні вручають.
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04.02.2023 15:43 Відповісти
Поки довбні з воєнкоматів будуть ганятись з повістками за хлопами, щирі патріоти сформують не аби яке угрупування патріотів. І ці будуть гризти ворога з кадика до п'ят. І у них буде усе виходити. бо за бажанням. А мобіки будуть просто відсиджуватись, та дезертирувати.
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04.02.2023 15:44 Відповісти
Важливо щоб після війни , ці добровольці та солдати пішли хєрачити "влась імуєющую"
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04.02.2023 15:47 Відповісти
А ви знаєте, яка вже влада буде після війни?
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04.02.2023 15:59 Відповісти
Я не думаю, а знаю..
Знову буде велике крадівництво незалежно від імені.
І доки нарід не поставе владу раком... Далі по розуму і лозіці
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04.02.2023 17:13 Відповісти
В ветеранів буде купа своїх справ і проблем. Не треба чекати що прийде хтось і за інших зробить.
Тим більше що ЗСУ має таку ж кількість фанів зевлади бо це зріз суспільства а не організація пасіонаріїв з Майдану
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04.02.2023 17:16 Відповісти
Оця купа і буде від влади..Повторююсь...незалежно від імені
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04.02.2023 18:17 Відповісти
Є такий настрій, знаю з перших уст.
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04.02.2023 18:01 Відповісти
Такий настрій... думку вдовбую нашим біженцям, котрі хочуть вернутися додому.
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04.02.2023 18:19 Відповісти
МВС та Патріотизм звучить якось незвично
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04.02.2023 16:46 Відповісти
Решалово,бабло,крышевание.Ничего не меняется.
А вы лохи воюйте.
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04.02.2023 16:54 Відповісти
Все, можно прекращать мобилизацию, фулхаус
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04.02.2023 15:45 Відповісти
печалька що мітбол не в курсах цієї новини бо дуже зійнятий на балійсько-камбоджийських фронтах може мавпа-агрохімія повідомить йому про можливість реабілітації?
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04.02.2023 15:49 Відповісти
У Держприкордонслужби теж свої штурмові бригади? Не знав.
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04.02.2023 15:56 Відповісти
на ЗАХІДНОМУ КОРДОНІ
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04.02.2023 16:30 Відповісти
З 166 675 поліцейських, звернулося 3086 осіб. Це буде аж 1,85%. З них подали заявки - 527. Це буде аж 0,32%. Потужно, потужно...
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04.02.2023 16:08 Відповісти
Яку рознарядку на райвідділ дали, стільки й "добровольців". Совок в дії: доки міністр не ляпнув-немає нікого, і раптом-добровольці.
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04.02.2023 16:37 Відповісти
Давно пора формировать спец-подразделения со статусом высоким---и только добровольцев! Другое дело снабжение и оружие должны быть по высокому уровню, мед-обеспечение, командиры профессионалы и доступ к реальной информации. И конечно же оплата высокая и льготы. Мировая практика это. А ловить на улицах---только усугублять ситуацию моральную и патриотическое состояние шатать у народа.
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04.02.2023 16:17 Відповісти
Є кандидатури профі тищенко,хламідія, тимошенко,татаров
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04.02.2023 16:48 Відповісти
ніколи не пишіть дурниць про свій народ а гордіться ним
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04.02.2023 16:17 Відповісти
Якщо порахувати скільки десятків тисяч мусорів, прокурв призовного віку зараз на пенсії, то там можна цілу штурмову дивізію сформувати, причому не одну.
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04.02.2023 16:17 Відповісти
они все повестки раздают на пару с пикселями колобками...а вдруг с амстора выбежит алькаида с акм..мало ли..ну и кофе попить за 45 к зп..говорят им премию вроде должны снять..яб им вообще платил 5000 не более за разнос не законных повесток
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04.02.2023 16:23 Відповісти
а скільки з них з "командіровочними" УБД, від 2014, які тільки документи висилали для затвердженняв луГандон(в райони бойових дій), суки!!!!
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04.02.2023 16:27 Відповісти
Ох оця брехня від МВС.
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04.02.2023 16:27 Відповісти
О чем многие и говорят, что если бы взяться за дело по нормальному, по человечески, то никаких проблем с мобилизацией бы не было. Дали бы рекламную кампанию, бигборды, ролики, информация в СМИ, определили бы нормальные условия и правила, поставили бы во главе популярных в народе и армии личностей-рекрутеров и дело бы пошло на лад.
Пример Маркуса показателен, много людей хотели бы служить, но они хотели бы служать нормально, а не как придётся, через одно место. В стране несколько миллионов безработных мужиков сидят и не знаю куда себя деть. Ну может теперь и будет толк.
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04.02.2023 16:34 Відповісти
Дивина якась.в армію не рвуться,а штурмовиками аж бігом.чи там зарплати яйцями по 16гон за штуку і кілограмами видаються;недарма в армії за теж саме зменшується зарплатня
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04.02.2023 16:45 Відповісти
Щось мені підказує, що райвідділам прийшли рознарядки на "добровольців".
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04.02.2023 17:50 Відповісти
З усієї України 500 заяв, довго будуть вони ту гвардію збирать, не вірять люди владі
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04.02.2023 16:47 Відповісти
пішли в штурмовики мабуть ті, яким є за що мстити
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04.02.2023 18:42 Відповісти
ну просто очереди из ментов стоят ))
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04.02.2023 16:56 Відповісти
Готуються до розгону післявоєнних мітингів. Зелену плісняву винести - буде майже нереально!
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04.02.2023 17:30 Відповісти
Может и обратились ,но перепуганные менты бегают и вручают всем повестки что бы самим на фронт не ехать.
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04.02.2023 17:55 Відповісти
Коля "катлєта" також написав заяву в "штурмовий атряд" який буде брати "пляжі Индийського акеану"?
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04.02.2023 18:41 Відповісти
Там ще так розмито по термінах "навчання буде тривати декілька місяців".
І це для мусорів, які точно вміють поводитись зі зброєю.
А як же "прискорений курс 5-10 днів без зниження якості" від Малярші, це коли добрі люди по дорозі навчать.
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04.02.2023 19:00 Відповісти
Я пройду водієм бензовоза.Я старий свое пожив.Получил-пожизненное минимальное- пенсіонное.Не молодим жє дохнуть,це тільки коррупціонери здобують в Країні максимальні пенсіі
.
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04.02.2023 21:03 Відповісти
 
 