До "Гвардії наступу" в перший день набору звернулися тисячі добровольців, - МВС
За перший день набору до "Гвардії наступу" звернулися тисячі добровольців.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що розпочався набір добровольців до штурмових бригад у складі Національної гвардії, Національної поліції та Держприкордонслужби - "Гвардію наступу".
За даними міністерства, першого дня до ЦНАПів звернулися 3086 осіб.
"З них подали заявки - 527. У штурмові підрозділи Нацполіції виявили бажання приєднатися 291 особа, до Нацгвардії - 114 та Держприкордонслужби - 122", - йдеться у повідомленні.
На цільовий сайт "Гвардії наступу" storm.mvs.gov.uaподано 2049 анкет: до штурмових підрозділів Нацполіції - 535, Нацгвардії - 1200 та Держприкордонслужби - 314.
На "гарячу лінію" з питань консультації щодо вступу та діяльності штурмових бригад МВС надійшло 480 дзвінків. З них щодо штурмових підрозділів Нацполіції - 142, Нацгвардії - 182 та Держприкордонслужби - 156.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ почало формувати штурмові бригади "Гвардія наступу", до яких можуть вступати добровольці для зміцнення Сил оборони та звільнення тимчасово окупованих територій.
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Знову буде велике крадівництво незалежно від імені.
І доки нарід не поставе владу раком... Далі по розуму і лозіці
Тим більше що ЗСУ має таку ж кількість фанів зевлади бо це зріз суспільства а не організація пасіонаріїв з Майдану
А вы лохи воюйте.
Пример Маркуса показателен, много людей хотели бы служить, но они хотели бы служать нормально, а не как придётся, через одно место. В стране несколько миллионов безработных мужиков сидят и не знаю куда себя деть. Ну может теперь и будет толк.
І це для мусорів, які точно вміють поводитись зі зброєю.
А як же "прискорений курс 5-10 днів без зниження якості" від Малярші, це коли добрі люди по дорозі навчать.
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