До "Гвардії наступу" в перший день набору звернулися тисячі добровольців, - МВС

За перший день набору до "Гвардії наступу" звернулися тисячі добровольців.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що розпочався набір добровольців до штурмових бригад у складі Національної гвардії, Національної поліції та Держприкордонслужби - "Гвардію наступу".

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За даними міністерства, першого дня до ЦНАПів звернулися 3086 осіб.

"З них подали заявки - 527. У штурмові підрозділи Нацполіції виявили бажання приєднатися 291 особа, до Нацгвардії - 114 та Держприкордонслужби - 122", - йдеться у повідомленні.

На цільовий сайт "Гвардії наступу" storm.mvs.gov.uaподано 2049 анкет: до штурмових підрозділів Нацполіції - 535, Нацгвардії - 1200 та Держприкордонслужби - 314.

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На "гарячу лінію" з питань консультації щодо вступу та діяльності штурмових бригад МВС надійшло 480 дзвінків. З них щодо штурмових підрозділів Нацполіції - 142, Нацгвардії - 182 та Держприкордонслужби - 156.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ почало формувати штурмові бригади "Гвардія наступу", до яких можуть вступати добровольці для зміцнення Сил оборони та звільнення тимчасово окупованих територій.